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Kho tri thức

Uống ngọt khi còn bé khiến huyết áp bất ổn về sau

Một nghiên cứu kéo dài 25 năm cho thấy, việc thường xuyên tiêu thụ nước ngọt có ga, đồ uống thể thao và nước ép trái cây từ nhỏ có liên quan đến nguy cơ cao bị huyết áp cao khi trưởng thành.

Tuệ Minh

TS Michele Nguyễn và các đồng nghiệp tại Khoa học Dinh dưỡng, Đại học Toronto đã công bố nghiên cứu của mình nay trên tạp chí Circulation.

Nghiên cứu với sự tham gia của 25.000 người. Thông qua các bảng câu hỏi được hoàn thành 1 đến 4 năm một lần, những người tham gia đã báo cáo tần suất họ tiêu thụ các loại đồ uống có đường như soda, nước ép trái cây, nước chanh, trà ngọt và đồ uống thể thao.

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Niềm vui từ thói quen uống nước từ thuở bé có thể dẫn đến ẩn họa cao huyết áp hàng chục năm sau, lúc trưởng thành.

Họ cũng báo cáo về việc tiêu thụ nước ép trái cây, trái cây nguyên quả và các loại thực phẩm và đồ uống khác, cùng với thông tin về số đo cơ thể, hoạt động thể chất và hút thuốc.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét liệu tổng lượng fructose tiêu thụ và việc sử dụng đồ uống có đường, nước ép trái cây và trái cây nguyên quả có liên quan đến chẩn đoán huyết áp cao tự báo cáo hay không.

Họ cũng tạo ra các mô hình thống kê để ước tính điều gì có thể xảy ra nếu người tham gia thay thế đồ uống có đường hoặc nước ép trái cây bằng trái cây nguyên quả, sữa hoặc nước. Những người tham gia được theo dõi trong thời gian lên đến 25 năm.

Những người tham gia nghiên cứu tiêu thụ từ hai phần trở lên đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cao hơn 52% so với những người uống ít hơn ba phần mỗi tuần. Một phần được định nghĩa là một lon hoặc một ly 355ml (12 ounce).

Các loại đồ uống có đường khác nhau cho thấy mức độ rủi ro khác nhau. Mỗi khẩu phần soda mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ huyết áp cao hơn 23%, trong khi mỗi khẩu phần đồ uống thể thao mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ cao hơn 36%.

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Nghiên cứu chỉ ra việc dùng trái cây nguyên quả vẫn tốt hơn là nước ép.

Nước ép trái cây cũng liên quan đến nguy cơ gia tăng khi tiêu thụ với số lượng lớn. Những người tham gia uống từ 1,5 khẩu phần nước ép trái cây trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc huyết áp cao hơn 35% so với những người tiêu thụ ít hơn một khẩu phần mỗi tuần. Một khẩu phần nước ép trái cây được định nghĩa là một ly 8 ounce (khoảng 240ml).

Trong số các loại nước ép cụ thể, mỗi khẩu phần nước cam mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ cao huyết áp tăng 20%. Nước ép táo và các loại nước ép khác không liên quan đến mức tăng tương tự. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng một số đồ uống có hương vị cam chứa thêm đường có thể đã bị báo cáo sai là nước cam.

Các mô hình thay thế cho thấy việc thay thế một khẩu phần đồ uống có đường hàng ngày bằng trái cây tươi có thể giúp giảm 22% nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Việc thay thế một khẩu phần nước ép trái cây mỗi ngày bằng trái cây tươi có liên quan đến nguy cơ thấp hơn 19%.

Mối liên hệ giữa đồ uống có đường, nước ép trái cây và huyết áp cao vẫn tồn tại ngay cả sau khi các nhà nghiên cứu đã xem xét chất lượng chế độ ăn uống tổng thể, hoạt động thể chất và các yếu tố khác.

Việc thay thế một khẩu phần đồ uống có đường mỗi ngày bằng trái cây tươi, sữa hoặc nước lọc có liên quan đến nguy cơ cao huyết áp thấp hơn. Thay thế nước ép trái cây bằng trái cây tươi cũng có liên quan đến nguy cơ thấp hơn.

Báo động gia tăng bệnh tim mạch | VTV
Circulation/AHA/
#Ảnh hưởng thói quen tiêu thụ đồ uống ngọt đến huyết áp #Nghiên cứu dài hạn về nước ép trái cây và cao huyết áp #Lợi ích của trái cây tươi so với nước ép trái cây #Tác động của đồ uống có đường đến nguy cơ bệnh tim #Khuyến nghị giảm tiêu thụ đồ uống có đường để phòng huyết áp cao

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