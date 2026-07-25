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Kho tri thức

Heuneburg- 'thành phố Atlantis' của người Celt bị lãng quên suốt 2.500 năm

Hơn 2.500 năm trước, bên dòng sông Danube, một trung tâm quyền lực của người Celt từng vươn lên như một “thành phố” tiên phong ở châu Âu.

Thanh Bình (tổng hợp)

Khi nhắc đến người Celt, nhiều người thường hình dung những bộ lạc chiến binh sống rải rác trong các khu rừng châu Âu cổ đại. Tuy nhiên, phát hiện khảo cổ tại Heuneburg ở miền nam nước Đức đã cho thấy một hình ảnh khác: người Celt từng xây dựng một trung tâm đô thị quy mô lớn, có quy hoạch, thương mại phát triển và quan hệ giao lưu rộng khắp châu Âu từ rất lâu trước khi Đế chế La Mã mở rộng về phía bắc.

Ảnh: spektrum

Heuneburg nằm trên một ngọn đồi cao bên sông Danube, thuộc bang Baden-Württemberg ngày nay. Khu định cư này phát triển mạnh vào khoảng thế kỷ VI trước Công nguyên, trong thời kỳ Hallstatt – một giai đoạn quan trọng trong lịch sử văn hóa Celt. Các nhà khảo cổ cho rằng nơi đây có thể là một trong những trung tâm quyền lực lớn nhất của người Celt thời kỳ tiền La Mã.

Ảnh: de.readly

Điểm đặc biệt của Heuneburg là quy mô và kiến trúc vượt xa một pháo đài thông thường. Khu thành chính được bao quanh bởi tường phòng thủ bằng đất và gỗ, nhưng điều gây kinh ngạc nhất là một đoạn tường được xây theo kỹ thuật giống các thành lũy vùng Địa Trung Hải: sử dụng gạch đất nung phơi nắng trên nền đá. Đây là công nghệ rất hiếm thấy ở phía bắc dãy Alps vào thời điểm đó, cho thấy người Celt có sự giao lưu mạnh mẽ với các nền văn minh Hy Lạp và Etruscan.

Các cuộc khai quật tại Heuneburg đã phát hiện dấu tích của hàng trăm ngôi nhà, xưởng thủ công, kho chứa, đồ trang sức bằng vàng, vũ khí, đồ gốm nhập khẩu và nhiều sản phẩm xa xỉ. Những hiện vật này chứng minh nơi đây không chỉ là một cứ điểm quân sự mà còn là một trung tâm kinh tế, nơi các thương nhân từ vùng Địa Trung Hải có thể từng đến trao đổi hàng hóa.

Ảnh: visit-bw

Một trong những phát hiện nổi tiếng nhất gần Heuneburg là các khu mộ quý tộc, đặc biệt là mộ hoàng tử Hochdorf được phát hiện cách đó không xa. Ngôi mộ chứa nhiều đồ tùy táng xa hoa như xe ngựa, đồ uống bằng vàng, vải dệt tinh xảo và các vật dụng nhập khẩu, cho thấy sự tồn tại của tầng lớp lãnh đạo giàu có trong xã hội Celt.

Điều khiến Heuneburg trở nên đặc biệt là nó thách thức quan niệm lâu đời rằng châu Âu phía bắc Địa Trung Hải trước thời La Mã chỉ gồm những cộng đồng bộ lạc đơn giản. Thực tế, người Celt đã xây dựng những xã hội phức tạp với tầng lớp quý tộc, thương mại quốc tế và kỹ thuật xây dựng tiên tiến.

Ngày nay, Heuneburg được xem là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất để tìm hiểu về nền văn minh Celt. Những bức tường cổ, dấu tích nhà cửa và các hiện vật còn sót lại kể câu chuyện về một “thành phố bị lãng quên” từng là trung tâm quyền lực giữa lòng châu Âu cổ đại.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Khám phá thành phố cổ Heuneburg #Văn minh Celt trước thời La Mã #Công nghệ xây dựng cổ đại châu Âu #Vai trò thương mại của người Celt #Phát hiện mộ hoàng tử Hochdorf

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