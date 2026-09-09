Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Loài cây “đá sống” ẩn mình trên dãy Andes khiến giới khoa học kinh ngạc

Trên những cao nguyên lạnh giá của dãy Andes, tồn tại một loài cây trông như tảng đá xanh có tuổi đời dài hơn nhiều thế hệ con người.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nếu nhìn từ xa, Azorella compacta gần như không giống một cái cây. Nó tạo thành những khối đệm thấp, chắc và xanh vàng, bám sát mặt đất giữa vùng núi cao khô lạnh của Andes. Loài này còn được gọi là yareta hay llareta, thuộc họ Apiaceae – cùng họ với cà rốt, cần tây và mùi tây. Phạm vi phân bố tự nhiên của nó trải dài từ miền nam Peru qua Bolivia và miền bắc Chile đến tây bắc Argentina.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều khiến yareta trở nên đặc biệt nằm ở tốc độ sống gần như “chậm đến khó tin”. Thay vì vươn cao, cây phát triển thành một khối đệm đặc quánh, từng chút một mở rộng trên mặt đất. Bề mặt của nó được tạo thành từ vô số nhánh nhỏ và những chiếc lá rất sít nhau, giúp giảm tác động của gió lạnh và hạn chế mất nhiệt trong môi trường khắc nghiệt.

Ảnh: animalworld.com

Một số cây yareta có thể đạt tuổi rất cao, thậm chí từng được mô tả trong các tài liệu phổ biến với tuổi hàng nghìn năm. Tuy nhiên, khoa học hiện đại thận trọng hơn với những con số này. Một nghiên cứu công bố năm 2021 đã sử dụng phương pháp định tuổi carbon phóng xạ đối với các phần thân nằm sâu bên trong một cá thể trên núi lửa Misti, Peru. Các mẫu cho thấy phần vật liệu ở độ sâu 29 cm có tuổi carbon phóng xạ khoảng 165 ± 15 năm, với mô hình hiệu chỉnh cho thấy niên đại lịch khoảng thế kỷ XIX. Điều đó cho thấy yareta thực sự có thể tồn tại rất lâu, nhưng không nên mặc nhiên gọi mọi cá thể lớn là “3.000 năm tuổi”.

Ảnh: alpandino

Yareta còn có một chiến lược sinh tồn đáng kinh ngạc: sống sát mặt đất. Ở độ cao lớn, nhiệt độ có thể thay đổi mạnh giữa ngày và đêm, trong khi bức xạ Mặt Trời rất dữ dội. Khối đệm dày đặc giúp cây tạo ra một môi trường vi khí hậu ổn định hơn bên trong chính cơ thể mình.

Ngày nay, Azorella compacta được xem là một loài thực vật đặc trưng của hệ sinh thái Andes cao. Điều thú vị là những khối xanh tưởng như bất động ấy có thể lưu giữ thông tin về quá khứ. Các nhà khoa học đang nghiên cứu tốc độ tăng trưởng cực chậm của chúng để tìm hiểu lịch sử môi trường và thậm chí hỗ trợ định tuổi một số đặc điểm địa mạo, khảo cổ ở vùng Andes.

Có lẽ đó chính là điều hấp dẫn nhất ở yareta: một sinh vật "sống chậm" đã trở thành nhân chứng của thời gian trên vùng núi cao hiểm trở nhất châu Mỹ.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Yareta #Hệ sinh thái Andes #Thực vật cổ đại #Định tuổi sinh thái #Sinh vật sống chậm

Bài liên quan

Kho tri thức

'Rạn san hô' đầu tiên trên Trái Đất không hề có san hô. Thứ gì đã xây chúng?

Trước khi những rạn san hô nhiệt đới xuất hiện, Trái Đất đã có những “thành phố” dưới biển do vi sinh vật xây dựng.

Nếu hình dung một rạn san hô, chúng ta thường nghĩ đến những vùng biển xanh trong với san hô đủ màu, cá nhiệt đới và vô số sinh vật. Nhưng lịch sử của các rạn đá dưới biển cổ xưa hơn san hô rất nhiều. Những “rạn” đầu tiên trên Trái Đất được tạo nên bởi những sinh vật nhỏ bé đến mức mắt thường không thể nhìn thấy: vi khuẩn và các cộng đồng vi sinh vật.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loài nấm khổng lồ cao 8 mét từng thống trị Trái Đất

Hơn 400 triệu năm trước, khi cây cối còn thấp bé, những cột sinh vật khổng lồ đã vươn lên thống trị những vùng đất sơ khai.

Nếu ngày nay một cây nấm cao tới 8 mét xuất hiện giữa rừng, đó sẽ là một cảnh tượng khó tin. Nhưng khoảng 420–370 triệu năm trước, trong kỷ Silur và Devon, những cấu trúc hình thân cây mang tên Prototaxites có thể đã vươn cao tới hơn 8 mét và rộng khoảng 1 mét. Chúng được xem là một trong những sinh vật trên cạn lớn nhất thời bấy giờ, vượt xa phần lớn thực vật đang tồn tại.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Đoạn ADN 190 năm tuổi hé lộ một loài tê tê bí ẩn

ADN từ một mẫu vật bảo tàng gần 190 năm tuổi đã giúp các nhà nghiên cứu xác nhận một loài tê tê châu Á chưa từng được biết đến trước đây, Manis aurita, đang sinh sống ở Nepal và Bắc Ấn Độ.

Narayan Koju, nhà nghiên cứu tại Đại học Pokhara (Nepal), tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. “Việc xác nhận Manis aurita là một loài hợp lệ cung cấp cơ sở khoa học vững chắc cho việc lập kế hoạch bảo tồn, pháp y động vật hoang dã và các nỗ lực bảo vệ một trong những loài động vật có vú bị buôn bán trái phép nhiều nhất thế giới khỏi nguy cơ tuyệt chủng.”

pangolin-16911222538091177725819.jpg
Tê tê và vảy của chúng là mục tiêu của các đối tượng săn bắt, buôn lậu hàng đầu trong các loài động vật hoang dã.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới