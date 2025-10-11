Loại 3 đối thủ, Hoàng Thiên Lộc trúng gói thiết bị hơn 2 tỷ tại Bình Chánh

Với giá dự thầu thấp nhất, tỷ lệ tiết kiệm đạt 15,42%, Hoàng Thiên Lộc được Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Bình Chánh (TP HCM) trao gói thiết bị hơn 2 tỷ.

Gói thầu thuộc dự án Xây dựng mới nhà thi đấu đa năng và sửa chữa Trường THCS Tân Túc do UBND huyện Bình Chánh (cũ) phê duyệt tại Quyết định 9447/QĐ-UBND ngày 30/10/2024. Dự án với tổng mức đầu tư hơn 25,16 tỷ đồng sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu.

Gói thầu thi công lắp đặt thiết bị có giá dự toán 2,379 tỷ đồng do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa trực tiếp mời thầu rộng rãi.

Ngày 9/10/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA ĐTXD) khu vực huyện Bình Chánh) phê duyệt Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thiên Lộc trúng thầu với giá 2,012 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 15,42%) thực hiện trong 60 ngày.

Đối thủ bị loại vì đưa giá cao hơn giá dự toán 33,57%

Tại gói thầu trên, 3 đối thủ bị loại vì có giá dự thầu cao hơn Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thiên Lộc.

Cụ thể, Công ty TNHH Steel Design (Việt Nam) bị xếp hạng IV với giá dự thầu 3,178 tỷ đồng, cao hơn khoảng 33,57% so với giá dự toán. Các đối thủ còn lại là Công ty TNHH Công nghệ Đồng Danh (giá 2,27 tỷ đồng, xếp hạng II) và Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Phương Khoa (giá 2,3 tỷ đồng, xếp hạng III).

Chuỗi chiến thắng thầu liên tiếp: Một ngày trúng 2 gói tại Xuyên Mộc

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thiên Lộc có địa chỉ tại xã Mỹ Yên, Tây Ninh; đã trúng 22/43 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 94,8 tỷ đồng (395 triệu đồng là các gói chỉ định thầu), toàn bộ trúng độc lập.

Chỉ trong ngày 10/3/2025, Trường phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) – ông Nguyễn Hoàng Anh Đạt đã ký Quyết định cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thiên Lộc trúng liền 2 gói mua sắm. Cả 2 gói thầu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục TSV Việt Nam bị loại với lý do “Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm”, Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương “nhà thầu xếp hạng 2”.

Cụ thể, gói mua sắm thiết bị thuộc dự án Mua sắm thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 5 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc với giá trúng thầu 11,79 tỷ đồng thực hiện trong 9 tháng;

Gói thầu thuộc dự án Mua sắm thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 9 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc với giá trúng thầu 11,9 tỷ đồng thực hiện trong 9 tháng.

Bên cạnh đó, tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa Trường Mầm non Vàng Anh của UBND xã Phước Kiển huyện Nhà Bè (cũ), Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thiên Lộc trúng thầu với giá 1,9 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày.

Trước đó, tại gói thầu Mua sắm và lắp đặt thiết bị dạy và học thuộc dự án Trường Trung học cơ sở Hàn Thuyên, thành phố Vũng Tàu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thiên Lộc trúng với giá 10,44 tỷ đồng…