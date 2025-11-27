Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Tài xế xe bán tải tông ngã mô tô đặc chủng của CSGT rồi bỏ trốn

Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đang truy tìm tài xế xe bán tải có hành vi đâm ngã mô tô đặc chủng của CSGT rồi bỏ trốn sau khi bị phát hiện chạy quá tốc độ.

Trường Hân t/h

Trước đó, khoảng 8h40 ngày 23/11, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên Đường tỉnh 816 (đoạn qua xã Bình Đức) phát hiện ô tô bán tải chạy vượt tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra dùng mô tô đặc chủng truy đuổi, liên tục yêu cầu dừng lại nhưng người điều khiển ô tô vừa bỏ chạy vừa ép xe lực lượng chức năng.

Khi được CSGT ra hiệu lệnh dừng kiểm tra tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Video: MXH

Đáng chú ý, khi mô tô CSGT vượt lên áp sát để chặn đầu, tài xế bất ngờ tông thẳng khiến xe mô tô ngã xuống đường, rất may chiến sĩ CSGT tránh kịp nên không bị thương. Sau cú tông, tài xế quay đầu xe, tiếp tục bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, sau khi bị CSGT chặn đường, truy đuổi thì tài xế lái xe vào một đoạn đường vắng rồi dừng và bỏ lại xe ô tô trước khi rời đi, nghi gắn biển số giả.

Toàn bộ hành vi lái xe bỏ chạy, ép và húc vào xe và người CSGT ngã xuống đường được camera an ninh lắp đặt trên tuyến đường ghi lại.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, một số tài xế không chấp hành hiệu lệnh CSGT, thậm chí có hành vi manh động gây nguy hiểm cho người thi hành công vụ, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn.

#xe bán tải #CSGT #tai nạn giao thông #đua xe #bỏ trốn #xã hội

Bài liên quan

Video

Khởi tố nam thanh niên đi xe máy tông CSGT để “thông chốt“

Khi một đồng chí CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, thanh niên không chấp hành mà cố tình tăng ga, lao xe vào một cán bộ CSGT rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sáng 6/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lâm Đặng Thanh Quân (26 tuổi, ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) về tội Chống người thi hành công vụ.

Khởi tố nam thanh niên đi xe máy tông CSGT để "thông chốt"

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Lâm Đặng Thanh Quân.

Trước đó, sáng 4/4, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ Công an tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 thì phát hiện Quân điều khiển xe tay ga SH có dấu hiệu vi phạm. Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Quân không chấp hành mà bất ngờ tăng tốc, lao xe vào một cán bộ CSGT rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Diễn biến vụ việc được một camera hành trình của phương tiện đi phía sau ghi lại. Clip này cũng được lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc xác minh và xác định người điều khiển phương tiện là Lâm Đặng Thanh Quân. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Xem chi tiết

Video

Phát hiện và bắt giữ hai người liên quan đến ma túy tại Hà Nội

Lực lượng CSGT Hà Nội bắt quả tang hai nam thanh niên vận chuyển heroin trong quá trình tuần tra, bàn giao cho công an xử lý theo pháp luật.

Dẫn thông tin từ Cổng thông tin điện từ Công an TP Hà Nội (https://congan.hanoi.gov.vn), khoảng 13h18’ ngày 29/10/2025, tổ công tác gồm cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 và cán bộ Công an phường Ngọc Hà làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến Thụy Khuê - Hoàng Hoa Thám - Cầu Giấy, phát hiện 01 (một) nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 27Z1-426.xx, nhãn hiệu Honda Vision, chở theo 01 (một) nam thanh niên ngồi sau có biểu hiện nghi vấn tại khu vực trước số 1 phố Cầu Giấy, phường Giảng Võ.

Xem chi tiết

Video

Nữ tài xế say xỉn hất văng máy đo nồng độ cồn của CSGT

Mạng xã hội hiện đang xôn xao hình ảnh một người phụ nữ trẻ hất văng máy đo nồng độ cồn của lực lượng CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra.

Ngày 27/10, trên mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện video ghi cảnh người phụ nữ không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 28/10, Cục Cảnh sát giao thông cho biết vào lúc 20h47p ngày 26/10, tại Km45+800 tỉnh lộ 261, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an phường Phổ Yên, Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành dừng xe máy 20D1-236.xx do chị Dương T.H.X. (SN 1996, trú tại Đồng Ẻn, xã Tràng Xá, Thái Nguyên) điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới