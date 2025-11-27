Tài xế xe bán tải tông ngã mô tô đặc chủng của CSGT rồi bỏ trốn

Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đang truy tìm tài xế xe bán tải có hành vi đâm ngã mô tô đặc chủng của CSGT rồi bỏ trốn sau khi bị phát hiện chạy quá tốc độ.

Trước đó, khoảng 8h40 ngày 23/11, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên Đường tỉnh 816 (đoạn qua xã Bình Đức) phát hiện ô tô bán tải chạy vượt tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra dùng mô tô đặc chủng truy đuổi, liên tục yêu cầu dừng lại nhưng người điều khiển ô tô vừa bỏ chạy vừa ép xe lực lượng chức năng.

Khi được CSGT ra hiệu lệnh dừng kiểm tra tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Video: MXH

Đáng chú ý, khi mô tô CSGT vượt lên áp sát để chặn đầu, tài xế bất ngờ tông thẳng khiến xe mô tô ngã xuống đường, rất may chiến sĩ CSGT tránh kịp nên không bị thương. Sau cú tông, tài xế quay đầu xe, tiếp tục bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, sau khi bị CSGT chặn đường, truy đuổi thì tài xế lái xe vào một đoạn đường vắng rồi dừng và bỏ lại xe ô tô trước khi rời đi, nghi gắn biển số giả.

Toàn bộ hành vi lái xe bỏ chạy, ép và húc vào xe và người CSGT ngã xuống đường được camera an ninh lắp đặt trên tuyến đường ghi lại.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, một số tài xế không chấp hành hiệu lệnh CSGT, thậm chí có hành vi manh động gây nguy hiểm cho người thi hành công vụ, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn.