Lo Nga và Trung Quốc do thám, Mỹ triển khai hàng loạt thiết bị gây nhiễu

Lực lượng Không gian Mỹ triển khai hàng loạt thiết bị gây nhiễu mặt đất để chống lại hoạt động giám sát của Trung Quốc và Nga.

Lực lượng Không gian Mỹ đang chuẩn bị triển khai hai hệ thống mặt đất mới được thiết kế để gây nhiễu vệ tinh do thám của Trung Quốc và Nga, mở rộng khả năng của Lầu Năm Góc trong việc phá vỡ hoạt động giám sát của kẻ thù trong không gian.

Được gọi là Meadowlands và Remote Modul Terminal ( RMT), các hệ thống này sẽ tham gia vào Hệ thống liên lạc đối kháng cũ hơn, đi vào hoạt động vào năm 2020 để “thống trị phổ điện từ” trong xung đột.

Các nhân viên quan sát dữ liệu quỹ đạo tại Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, California. Ảnh: David Dozoretz/Lực lượng Không gian Mỹ

Không giống như hệ thống lớn hơn, thiết bị gây nhiễu mới nhỏ hơn, di động hơn và có thể được điều khiển từ xa ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Meadowlands, do L3Harris Technologies phát triển, đã gặp phải nhiều năm gặp trục trặc kỹ thuật nhưng hiện đang trong quá trình huấn luyện cuối cùng và thử nghiệm bắn đạn thật, với Bộ chỉ huy tác chiến không gian dự kiến ​​sẽ đưa vào sử dụng trong năm tài chính hiện tại.

Trong khi đó, RMT, được phát triển theo hợp đồng năm 2022 với Northstrat và CACI International, hiện đã được triển khai ở nước ngoài tại các địa điểm không được tiết lộ và đang trong "giai đoạn sử dụng sớm", cho phép sử dụng ngay cả khi quá trình thử nghiệm đang diễn ra, theo Bloomberg.

Thiết bị gây nhiễu ASAT Meadowlands “di động”. Ảnh: L3 Harris

Trước đó, tờ báo này đưa tin rằng Washington có kế hoạch mua tới 32 hệ thống Meadowlands và 24 hệ thống RMT. Để phối hợp các hoạt động toàn cầu, lực lượng vũ trụ sẽ thành lập Trung tâm tác chiến điện từ vũ trụ, nơi sẽ quản lý các nhiệm vụ gây nhiễu và theo dõi nhiễu của kẻ thù.

Hệ thống này sẽ tận dụng mạng lưới giám sát mang tên Bounty Hunter, được sử dụng để phát hiện sự gián đoạn tín hiệu đối với các vệ tinh của Hoa Kỳ. Hệ thống này lần đầu tiên được chuyển đến Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ vào năm 2018 và sau đó là Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ vào năm 2019.

Một Bản thông tin về mối đe dọa không gian chưa được phân loại của Bộ Quốc phòng Mỹ được cập nhật vào tháng trước cho biết Trung Quốc hiện có khoảng 1.200 vệ tinh trên quỹ đạo, bao gồm hơn 510 vệ tinh được Quân đội Giải phóng Nhân dân sử dụng cho mục đích tình báo, giám sát và trinh sát.

Binh sĩ Mỹ vận hành một trạm gây nhiễu RMT tại một địa điểm bí mật.

Các vệ tinh này giúp Bắc Kinh theo dõi các hoạt động quân sự của Mỹ như tàu sân bay và lực lượng viễn chinh. Tướng Bradley Chance Saltzman, sĩ quan cấp cao của Lực lượng Không gian, đã phát biểu với các nhà lập pháp Mỹ vào đầu năm nay rằng sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc trong không gian tạo ra "một lực lượng gây bất ổn mạnh mẽ đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia của chúng ta".

Ông cho biết thêm rằng quốc gia Đông Á này ngày càng coi không gian là chiến trường và thường xuyên thực hiện các cuộc gây nhiễu tín hiệu vô tuyến đối với hệ thống thông tin liên lạc, radar và GPS trong các cuộc tập trận quân sự.

Lực lượng Không gian Mỹ đã làm rõ rằng các hệ thống mới sẽ không phá hủy vệ tinh mà đóng vai trò là công cụ phòng thủ nhằm ngăn chặn hoặc can thiệp vào hoạt động giám sát của đối phương, không giống như vũ khí hạt nhân được cho là của Moscow có khả năng tạo ra xung điện từ tầm cao để vô hiệu hóa vệ tinh và mạng lưới thông tin liên lạc.

Victoria Samson, Giám đốc an ninh và ổn định không gian tại tổ chức phi lợi nhuận Secure World Foundation có trụ sở tại Colorado, đã xác minh rằng có ba "hệ thống phản công không gian được công nhận rộng rãi mà Mỹ đã triển khai cho đến nay", Bloomberg đưa tin.

Bà nói thêm rằng các nền tảng này "đáp ứng nhu cầu quân sự cấp bách, nhưng việc sử dụng chúng không bị coi là vượt qua ranh giới đỏ hay đồng nghĩa với việc sẽ xảy ra xung đột ngoài không gian. Về giá cả, chúng rẻ hơn nhiều so với các thiết bị gây nhiễu đặt trên không gian."