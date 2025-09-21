Hà Nội

Thổ Nhĩ Kỳ tích hợp hệ thống trinh sát quang điện tử với AI

Quân sự

Thổ Nhĩ Kỳ tích hợp hệ thống trinh sát quang điện tử với AI

Kết hợp quang học vượt trội, khả năng ổn định tiên tiến và hỗ trợ bởi AI, hệ thống của Thổ Nhĩ Kỳ giúp cho UAV có tình báo, giám sát và trinh sát vượt trội.

Tuệ Minh
Trong không gian chiến trường phức tạp và biến đổi nhanh chóng ngày nay, khả năng quan sát xa hơn, xử lý nhanh hơn và hành động chính xác không chỉ là một lợi thế; mà còn là một nhu cầu chiến lược.
Khi các hệ thống máy bay không người lái (UAV) chiếm vị trí trung tâm trong các hoạt động phòng thủ toàn cầu, hệ thống tình báo trên máy bay cũng phải phát triển song song, đòi hỏi khả năng phát hiện tầm xa, tích hợp AI liền mạch và hiệu suất đáng tin cậy ở độ cao lớn.
Đáp ứng nhu cầu này, ASELFLIR 600 của ASELSAN nổi lên như một giải pháp trinh sát quang điện tử thế hệ tiếp theo của Thổ Nhĩ Kỳ dành cho các nền tảng HALE (High Altitude Long-Endurance).
Kết hợp hệ thống quang học vượt trội, khả năng ổn định hình ảnh tiên tiến và khả năng tự động hóa được hỗ trợ bởi AI trong một hệ thống nhỏ gọn và chắc chắn, ASELFLIR 600 mang đến khả năng tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) vượt trội.
Dựa trên di sản đã được chứng minh của ASELFLIR 500, vốn đã được triển khai rộng rãi trên các nền tảng MALE và HALE như TB2, AKINCI, ANKA, ANKA-3 và AKSUNGUR, và được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia, ASELFLIR 600 nâng hiệu suất lên một tầm cao mới với phạm vi hoạt động mở rộng, khả năng tự động hóa được cải thiện và tính linh hoạt trong nhiệm vụ cao hơn.
Cốt lõi của ASELFLIR 600 là khẩu độ chung đa phổ 25 inch, được thiết kế để thu được năng lượng quang học lớn hơn trên các dải hồng ngoại sóng trung (MWIR), hồng ngoại sóng ngắn (SWIR) và khả kiến, cho phép chụp ảnh rõ nét hơn, tầm xa hơn trong mọi điều kiện ánh sáng và môi trường.
Được hỗ trợ bởi hệ thống quang học độc quyền và cảm biến độ phân giải cao của ASELSAN, kiến trúc nâng cấp này mang lại khả năng phát hiện, nhận dạng và nhận dạng nâng cao, cho phép các lực lượng đưa ra quyết định nhanh hơn và sáng suốt hơn trên phạm vi hoạt động rộng lớn hơn.
Hệ thống này bao gồm camera hồng ngoại sóng trung HD, camera truyền hình ban ngày full HD, cảm biến SWIR và máy ảnh nhiệt độ phân giải cao, tất cả đều được tích hợp với bộ hệ thống laser chính xác toàn diện, bao gồm máy đo khoảng cách, thiết bị chỉ thị mục tiêu, con trỏ laser và thiết bị theo dõi điểm.
Từ giám sát diện rộng đến xác định chính xác mục tiêu, ASELFLIR 600 cho phép người dùng cuối thống trị chiến trường với tầm nhìn vượt trội và phạm vi hoạt động mở rộng.
Để đảm bảo tính ổn định của hình ảnh trong các thao tác ở độ cao lớn và các nhiệm vụ kéo dài nhiều giờ, hệ thống này kết hợp gimbal ổn định bốn trục và hệ thống quang học bên trong hai trục, được gia cố bằng công nghệ giảm rung tiên tiến giúp đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả trong điều kiện bay khắc nghiệt nhất.
ASELFLIR 600 của ASELSAN không chỉ là một nâng cấp quang học mà còn là một bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực ISR (Tình báo và Giám sát Thông tin) thông minh. Được trang bị các thuật toán AI nhúng để phát hiện mục tiêu theo thời gian thực, phân loại mối đe dọa và theo dõi thích ứng, hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh với tốc độ cao, giảm đáng kể khối lượng công việc của người vận hành đồng thời tăng tốc độ phản ứng chiến thuật.
Trong môi trường nhiệm vụ mà từng giây đều quý giá, trí thông minh tích hợp này biến ASELFLIR 600 từ một thiết bị thụ động thành một hệ thống nhân lực chủ động. Dự kiến đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm 2026, ASELFLIR 600 được phát triển hoàn toàn bằng công nghệ nội địa, khẳng định cam kết của ASELSAN đối với chủ quyền công nghệ và sự xuất sắc trong vận hành.
Tuệ Minh
Breaking Defense
https://breakingdefense.com/2025/07/pioneering-the-future-of-airborne-isr-aselsans-aselflir-600/
