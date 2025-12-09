Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Lọ Lem thể hiện vẻ đẹp trong trẻo tại sự kiện phố đi bộ Hồ Gươm

Mới đây, khi dự sự kiện tại phố đi bộ Hồ Gươm, Lọ Lem tiếp tục chứng minh sức hút riêng với nhan sắc trong trẻo và phong thái nhẹ nhàng khi diện Việt phục.

Mới đây, khi dự sự kiện tại phố đi bộ Hồ Gươm, Lọ Lem (Mai Thảo Linh) - con gái MC Quyền Linh tiếp tục chứng minh sức hút riêng với nhan sắc trong trẻo và phong thái nhẹ nhàng khi diện Việt phục.
Trong khoảnh khắc được ghi lại bằng cam thường, Lọ Lem cho thấy vẻ đẹp mềm mại, trong trẻo và đầy thiện cảm. Dự sự kiện, cô nàng trang điểm nhẹ nhưng càng làm tôn lên ưu điểm tự nhiên.
Dù không có sự hỗ trợ của ánh sáng sân khấu hay chỉnh sửa hậu kỳ, gương mặt Lọ Lem vẫn nổi bật nhờ làn da mịn màng, hồng hào và đường nét cân đối.
Bộ Việt phục màu xanh ngọc cũng góp phần làm nổi bật làn da sáng, đồng thời tạo sự hài hòa với mái tóc đen.
Không cần filter hay photoshop, từng chi tiết đều cho thấy vẻ đẹp mộc mạc nhưng rất cuốn hút của Lọ Lem khi được ghi lại qua cam thường.
Được biết, hình ảnh Lọ Lem được ghi lại khi cô tham gia Bách Hoa Hỷ Sự. Đây là hoạt động tái hiện đám cưới mặc Việt phục nằm trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025.
Mai Thảo Linh, hay còn gọi là Lọ Lem (SN 2006), là con gái của NSƯT Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo.
Lọ Lem gây ấn tượng mạnh với nhan sắc được nhận xét là "tinh khôi, trong trẻo, ngọt ngào", cùng gương mặt thanh tú và thân hình cân đối
Lọ Lem không chỉ nổi bật về ngoại hình mà còn có thành tích học tập và nghệ thuật đáng nể. Cô hoàn thành xuất sắc chương trình IGCSE (Chứng chỉ Giáo dục THPT Quốc tế) năm 2022 với tất cả các môn đều đạt điểm A.
Hiện tại, Lọ Lem là sinh viên của Đại học RMIT. Cô nhập học chương trình Cử nhân Kinh doanh từ tháng 10 năm 2024. Đây là lĩnh vực mà cô yêu thích và định hướng theo đuổi từ cấp ba.
