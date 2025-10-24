Hà Nội

'Thánh nữ bi-a' Lê Tuyết Anh hóa nàng Lọ Lem ngọt ngào

Cộng đồng trẻ

Được mệnh danh 'thánh nữ bi-a' với những màn trình diễn kỹ thuật xuất sắc bên bàn đấu, Lê Tuyết Anh mới đây 'đốn tim' fan với giao diện Lọ Lem ngọt ngào.

Trầm Phương
Lê Tuyết Anh (sinh năm 2001, quê Thanh Hóa) không còn là cái tên xa lạ trong cộng đồng những người yêu thích bộ môn bi-a. Mỗi lẫn cô nàng cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội đều thu hút sự chú ý của cộng đồng fan. (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ trên trang cá nhân, Lê Tuyết Anh đã rũ bỏ hình tượng mạnh mẽ, cá tính thường thấy trên bàn đấu, thay vào đó là hình ảnh hoàn toàn khác biệt: dịu dàng, ngọt ngào như một "nàng Lọ Lem" bước ra từ cổ tích.(Ảnh: FBNV)
Khoác lên mình chiếc váy hai dây màu trắng tinh khôi với chất liệu voan bồng bềnh, Lê Tuyết Anh toát lên vẻ đẹp mong manh, nữ tính. Mái tóc nâu buông xõa nhẹ nhàng cùng cách trang điểm tự nhiên, ngọt ngào càng làm nổi bật nhan sắc "kẹo ngọt" của cô. (Ảnh: FBNV)
Đi kèm với bộ ảnh là dòng trạng thái đáng yêu, thể hiện một quan điểm sống hiện đại và độc lập: "Lọ lem chưa từng ước có hoàng tử, cô chỉ ước mặc đẹp và đi chơi." (Ảnh: FBNV)
Dù ở hình ảnh một nữ cơ thủ tài năng hay một nàng Lọ Lem ngọt ngào, Lê Tuyết Anh vẫn luôn chứng minh được sức hút khó cưỡng của mình. Ở dưới phần bình luận, nhiều người đã để lại cơn mưa lời khen cho cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Lê Tuyết Anh trước nay gây ấn tượng với khả năng tư duy trong thi đấu và kỹ năng chuyên môn được chứng minh qua các thành tích trong các giải đấu. (Ảnh: FBNV)
Lê Tuyết Anh được ví như "bông hồng xinh xắn" của làng bi-a, thu hút lượng lớn người hâm mộ nhờ nhan sắc nổi bật, phong thái tự tin và vóc dáng quyến rũ. (Ảnh: FBNV)
Hiện tại, ngoài công việc liên quan đến bi-a (kinh doanh, KOC), cô còn hoạt động như một mẫu ảnh. (Ảnh: FBNV)
Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh quyến rũ, khoe vóc dáng nuột nà và đa dạng phong cách từ mạnh mẽ cá tính bên bàn bi-a đến dịu dàng, ngọt ngào đầy nữ tính. (Ảnh: FBNV)
Trang cá nhân của cô nàng hiện có hơn 100.000 người theo dõi, nơi Tuyết Anh thường cập nhật hình ảnh về cuộc sống cá nhân. (Ảnh: FBNV)
#Lê Tuyết Anh #bi-a #thành tích thi đấu #mẫu ảnh #nàng Lọ Lem #nữ cơ thủ

