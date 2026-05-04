Phát hiện hơn 10.000 hành tinh ngoài Hệ Mặt trời chưa từng được biết đến

Sử dụng thuật toán mới, các nhà nghiên cứu phân tích hơn 80 triệu ngôi sao và phát hiện hơn 10.000 hành tinh ngoài Hệ Mặt trời chưa từng biết đến.

Hơn 10.000 hành tinh ngoài Hệ Mặt trời mới được phát hiện. Ảnh: NASA’s Goddard Space Flight Center.

Các nhà khoa học cho hay đã phát hiện hơn 10.000 hành tinh ngoài Hệ Mặt trời trong một cuộc khảo sát duy nhất. Những hành tinh này chưa từng được biết đến. Thành tích kỷ lục này có được nhờ một thuật toán mới giúp giới nghiên cứu phân tích hơn 80 triệu ngôi sao, hé lộ những manh mối tinh tế mà nếu không chúng ta sẽ "không thể" nhìn thấy.

Kể từ khi hành tinh ngoài Hệ Mặt trời đầu tiên được phát hiện vào năm 1995, số lượng các khám phá về các ngoại hành tinh đã tăng dần theo sự phát triển của các công nghệ mới, chẳng hạn như Kính viễn vọng không gian James Webb, được trang bị tốt hơn để phát hiện những hành tinh cách xa Trái đất.

Theo NASA, vào tháng 9/2025, các nhà thiên văn học cho hay số lượng hành tinh ngoài hệ Mặt trời được xác nhận đã vượt quá con số 6.000 và gần 300 hành tinh đã được thêm vào danh sách kể từ đó.

Trong một nghiên cứu mới được công bố ngày 20/4, các nhà nghiên cứu báo cáo về việc đã phát hiện 11.554 ứng cử viên hành tinh ngoài Hệ Mặt trời cùng một lúc. Nếu tất cả được xác nhận thì tổng số hành tinh ngoài Hệ Mặt trời sẽ lên tới gần 18.000, gần gấp ba lần tổng số hiện tại.

Thông qua sử dụng thuật toán Machine learning, nhóm nghiên cứu đã phân tích đường cong ánh sáng của 83.717.159 ngôi sao được chụp bởi Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh (TESS) của NASA quay quanh Trái đất từ ​​năm 2018. Bằng cách tìm kiếm những sự giảm độ sáng nhỏ của các ngôi sao, các nhà thiên văn học có thể biết khi nào một hành tinh có khả năng đã đi qua phía trước, hay quay quanh ngôi sao chủ của nó.

Nhờ vậy, các nhà nghiên cứu xác định được hơn 11.000 ứng cử viên hành tinh ngoài Hệ Mặt trời, bao gồm 10.052 hành tinh chưa từng được quan sát trước đây. Khoảng 87% các ứng cử viên hành tinh ngoài Hệ Mặt trời được ước tính có chu kỳ quỹ đạo trong khoảng từ 0,5 đến 27 ngày.

Để kiểm tra tính chính xác của thuật toán sử dụng, nhóm nghiên cứu đã tự xác nhận một trong những ứng viên hành tinh tiềm năng mới. Họ sử dụng một trong những kính viễn vọng Magellan ở sa mạc Atacama (Chile) qua đó xác định được một ngoại hành tinh, được đặt tên là TIC 183374187 b, quay quanh một ngôi sao cách Trái đất khoảng 3.950 năm ánh sáng, đúng như thuật toán đã phát hiện.

Việc xác nhận 11.554 ứng cử viên hành tinh ngoài Hệ Mặt trời cần được kiểm chứng bởi các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu chi tiết hơn và khảo sát độc lập. Điều này có thể mất nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Khám phá ngoại hành tinh kỳ lạ qua kính Webb

Các ngoại hành tinh khổng lồ hình thành như thế nào? Kính viễn vọng không gian Webb đã tìm thấy manh mối.

Mới đây, các nhà thiên văn học đã sử dụng Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) để quan sát và nghiên cứu một hành tinh ngoài Hệ Mặt trời, có thể giúp nhân loại xác định ranh giới giữa các ngoại hành tinh và các ngôi sao.

Theo IT Home, hành tinh ngoài Hệ Mặt trời kỳ lạ này có tên là 29 Cygni b, một hành tinh khí khổng lồ có khối lượng gấp khoảng 15 lần khối lượng sao Mộc, nằm cách Trái Đất chúng ta khoảng 133 năm ánh sáng.

Lần đầu chụp ảnh trực tiếp ngoại hành tinh nhẹ nhất vũ trụ

Kính viễn vọng không gian James Webb lần đầu tiên chụp ảnh trực tiếp một ngoại hành tinh có khối lượng nhẹ nhất từng được quan sát.

Hành tinh mới được kính viễn vọng không gian James Webb phát hiện có tên TWA 7b, quay quanh một ngôi sao cách Trái Đất khoảng 110 năm ánh sáng, thuộc chòm sao Hydra. Ảnh: Anne-Marie Lagrange et al.
Qua ống kính của kính viễn vọng không gian James Webb, các nhà khoa học quan sát thấy TWA 7b khi nó di chuyển xuyên qua một đĩa bụi phát sáng cùng các mảnh vụn đá. Đây là những đặc điểm điển hình của một hệ hành tinh còn non trẻ, đang trong giai đoạn hình thành. Ảnh: esa.int.
