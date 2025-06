Lỡ chuyến, hành khách dọa máy bay có thể bị đánh bom

Theo People, Charles Robinson, 23 tuổi, dự định đi từ Sân bay quốc tế Detroit Metropolitan đến Los Angeles (Mỹ) vào ngày 5/6 nhưng "đã lỡ chuyến bay và được thông báo tại cổng rằng anh cần phải đặt lại chuyến bay".

Robinson sau đó được cho là đã gọi điện đến hãng hàng không Spirit Airlines vào khoảng 6h25 để báo cáo về một mối đe dọa. Robinson nói rằng anh ta có thông tin về việc "có người muốn cho nổ tung sân bay" và "ai đó muốn cho nổ tung chuyến bay 2145", các nhà chức trách cho biết.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Spirit Airlines. Ảnh: Fox 2.

Văn phòng luật sư quận cho biết, chuyến bay đã bị hoãn ngay lập tức và hành khách cùng phi hành đoàn sau đó được đưa xuống máy bay.

Các đặc vụ FBI và chó nghiệp vụ được triển khai để rà soát trên máy bay nhưng "không tìm thấy bom hoặc chất nổ nào".

"Lực lượng thực thi pháp luật đã có mặt để kiểm tra chuyến bay 2145 của Spirit Airlines trước khi khởi hành từ Detroit do có khả năng xảy ra vấn đề an ninh. Sự an toàn của hành khách và các thành viên phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chuyến bay sau đó tiếp tục khởi hành đến Los Angeles", người phát ngôn của Spirt Airlines cho biết.

Robinson cuối cùng đã lên chuyến bay khác. Tuy nhiên, anh ta bị bắt giữ sau đó và phải ra hầu tòa liên bang. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 27/6.

"Bất cứ ai đe dọa đánh bom máy bay và gây nguy hiểm cho an toàn công cộng sẽ bị điều tra và xét xử", Cheyvoryea Gibson, Đặc vụ phụ trách Văn phòng FBI tại Detroit, cho biết.

