Quân sự

Lính Ukraine ở Myrnohrad cho biết, họ không thể thoát khỏi vòng vây từ đầu tháng 12 và không đồng ý với tuyên bố của tướng Syrsky về tình hình tại đây.

Tiến Minh
Kênh Rybar của Nga cho biết, trong khi Kiev tiếp tục nói về việc "ổn định" tình hình ở Pokrovsk và Myrnohrad, tàn dư của lực lượng đồn trú Ukraine bị bao vây ở Myrnohrad đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Một số lính thủy đánh bộ Ukraine, từ các đơn vị "tinh nhuệ" bị kẹt ở Myrnohrad, tuyên bố tình hình của họ đang “hết sức vô vọng”.
Theo thông tin mới nhất, các đơn vị xung kích của Lữ đoàn 5 thuộc Cụm quân Trung tâm của Quân đội Nga (RFAF), tiếp tục chiến dịch truy quét các khu vực phía đông và trung tâm thành phố Pokrovsk, thuộc các tiểu khu Vostochny và Zapadny.
Kênh Military Summary cho biết, quân Nga đã kiểm soát khu vực kiên cố phía bắc Balagan và khu vực đến hồ gần Tsentralnaya, ở phía tây bắc Pokrovsk. Cũng trong ngày hôm qua, quân Nga đã tiến được 1,5 km qua các khu dân cư, và tiếp tục củng cố vị trí của họ ở trung tâm thành phố.
Hiện các nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine đang ráo riết di chuyển quanh khu vực "vùng xám" còn lại ở ngoại ô phía tây bắc của khu đô thị Myrnohrad. Theo mô tả của các nguồn tin Ukraine, quân Ukraine đang cố gắng thoát khỏi "vòng xoáy" này.
Quân đội Nga tiếp tục sử dụng không quân chiến thuật, tiến hành các cuộc không kích, bao gồm cả sử dụng “siêu bom” FAB-3000, nhằm vào các tòa nhà nơi quân Ukraine vẫn đang ẩn nấp. UAV FPV và pháo binh cũng đang được RFAF tích cực sử dụng. Các cuộc phản công phá vây là vô ích, quân Ukraine giờ chỉ có hai lựa chọn: đầu hàng hoặc bị tiêu diệt.
Một binh sĩ Ukraine, người trước đó đã may mắn trốn thoát khỏi Pokrovsk, nói với báo chí Ukraine rằng, trong vài tuần qua, tất cả các tuyến đường thoát khỏi Myrnohrad đều nằm trong "vùng xám", hiện quân Nga có mặt mọi nơi ở Pokrovsk.
Theo người lính Ukraine trốn thoát, tình hình ở Myrnohrad là không thể kiểm soát được. Tuy nhiên dữ liệu từ các bản đồ giám sát của nguồn trực tuyến của kênh Deep State, có liên hệ với Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, phản ánh tình hình xung quanh thành phố với độ trễ đáng kể.
“Lần cuối cùng chúng tôi thấy việc tiếp tế bằng xe ô tô là vào giữa tháng 11, sau đó vào đầu tháng 12, chỉ một vài người đã có thể đi bộ ra ngoài - chỉ vậy thôi. Cuối tháng 11, đã có một nỗ lực để đột phá qua Rodinske, nhưng cả ba chiếc xe của chúng tôi đều bị phá hủy”, người lính Ukraine cho biết.
Theo người lính Ukraine trốn thoát khỏi Myrnohrad, cho biết quân Nga đang gia tăng áp lực đồng thời với việc ngăn chặn tiếp vận cho quân phòng thủ Ukraine; tuy nhiên thời điểm khả thi để phá vây không còn. Trong khi đó rộ tin đồn về Tổng cục Tình báo Ukraine, đang đàm phán với Nga về việc quân Ukraine đóng tại Myrnohrad đầu hàng.
Một người lính Ukraine khác, nhận định rằng chiến thuật tương tự của RFAF, đã dẫn đến sự thất thủ nhanh chóng của Pokrovsk, và tình hình xung quanh Myrnohrad đang diễn ra theo kịch bản tương tự. Mọi lời giải thích khác chỉ là che đậy của một thất bại sắp diễn ra.
Trong khi tướng Syrsky, Tổng Tư lệnh Quân đội Ukraine nói với báo chí Ukraine rằng Myrnohrad không bị bao vây, thì các binh sĩ thủy quân lục chiến Ukraine đang bị kẹt lại trong thành phố Pokrovsk, lại đưa ra một thông tin hoàn toàn khác với tuyên bố của tướng Syrsky.
Theo phóng viên quân sự Ukraine Diana Butsko, người đã liên lạc được với những binh lính thủy quân lục chiến bị kẹt ở Myrnohrad, cho biết khu đô thị này đã bị bao vây hoàn toàn trong hơn hai tuần. Tất cả các con đường dẫn vào Myrnohrad và mọi nỗ lực rời khỏi thành phố, đều bị ngăn cản bởi UAV và quân Nga.
Trong khi đó, quân Ukraine đồn trú ở Myrnohrad vẫn chưa nhận được lệnh rút khỏi vị trí, và vẫn được lệnh cố gắng đột phá khỏi vòng vây bằng vũ lực, một khả năng ngày càng trở nên xa vời khi quân số và nguồn lực cạn kiệt. Thông tin này không đến từ các binh sĩ Ukraine, hiện đang biên chế trong những lữ đoàn "tinh nhuệ" của AFU.
Trước đó, tướng Syrsky tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng, quân Ukraine vẫn đang kiểm soát một phần Pokrovsk, và Myrnohrad không bị bao vây; chỉ đơn giản là có những vấn đề về hậu cần ở đó. Hơn nữa, tất cả các tuyên bố về việc quân Ukraine bị mất trận địa đều là "tuyên truyền của Điện Kremlin".
Trong khi đó, khu vực do quân Ukraine kiểm soát ở Myrnohrad đang bị thu hẹp mỗi ngày, và tướng Syrsky sẽ phải sớm giải thích về việc mất thành phố này với chính giới truyền thông. Tuy nhiên, phía Ukraine khẳng định rằng, thông tin Pokrovsk thất thủ, tất cả chỉ là tuyên truyền của Điện Kremlin. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topwar
