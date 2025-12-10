Hà Nội

Quân đội Nga tuyên bố 5 lữ đoàn đã sẵn sàng và một mặt trận mới sắp mở ra

Quân sự

Quân đội Nga tuyên bố 5 lữ đoàn đã sẵn sàng và một mặt trận mới sắp mở ra

Nga chính thức tuyên bố, 5 lữ đoàn đã sẵn sàng và một mặt trận mới sắp mở ra; quân Ukraine đang thoát khỏi vòng vây gần Pokrovsk; quân Nga giành lại Sukhetsky.

Tiến Minh
Ngày 8/12, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi đã báo cáo với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng "quân đội Nga sẽ mở một cuộc tấn công vào Tỉnh Chernihiv, đây sẽ là một mặt trận mới. Hiện tại, quân đội Nga đã tập hợp 4-5 lữ đoàn tại Tỉnh Bryansk".
Theo thông tin của tờ Telegraph Channel, Quân đội Nga (RFAF), có thể mở mặt trận khu vực Chernihiv, vì Ukraine liên tục giữ lập trường cứng rắn về "kế hoạch hòa bình", và RFAF đã “mất kiên nhẫn”. Do đó, sau khi cân nhắc toàn diện, RFAF đã tập hợp một số lượng lớn quân để chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào khu vực Chernihiv.
Tỉnh Chernihiv nằm ở phía đông bắc Ukraine, giáp với Nga và Belarus, và tiếp giáp với thủ đô Kiev. Nếu RFAF đạt được kết quả tốt ở đó, đây sẽ là một quân bài mặc cả có giá trị trong các cuộc đàm phán tương lai hoặc đe dọa Kiev. Hơn nữa, điều quan trọng nhất hiện nay là sức mạnh của Quân đội Ukraine (AFU) tại khu vực này còn yếu.
Nếu RFAF phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Chernihiv trong thời điểm này, AFU rất khó khăn trong phòng thủ, khi các lực lượng dự bị đã tung vào các mặt trận Donetsk, Kharkov, Dnipropetrovsk và gần đây là Zaporozhye; trong khi viện trợ vũ khí của phương Tây suy giảm nghiêm trọng.
Giờ đây, vẫn còn phải chờ xem Tổng thống Zelensky sẽ đưa ra lựa chọn nào. Nếu ông ký một kế hoạch hòa bình, tỉnh Chernihiv có thể được miễn trừ khỏi cuộc tấn công. Nếu ông tiếp tục kháng cự, với Belarus là lực lượng dự bị, Ukraine sẽ gần như không còn hy vọng giành lại khu vực này.
Trong khi đó trên mặt trận chính Pokrovsk ở phía tây Donetsk, RFAF đã giành lại quyền kiểm soát Sukhetske, thuộc khu vực được gọi là “chân mấu lồi Dobropillya” trên mặt trận Pokrovsk. Theo truyền thông Nga, Cụm quân Trung tâm RFAF đã bắt đầu giành lại các vị trí bị mất trong cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).
Tình báo RFAF cho biết, lực lượng dự bị của AFU, được triển khai gần Dobropillya gần như đã cạn kiệt, và Bộ Tổng tham mưu AFU buộc phải điều một số đơn vị còn sống sót đến khu vực Huliaipole (Hulyai-Polye) để cố gắng ngăn chặn bước tiến của Cụm Vostok.
Đúng như dự đoán, các đơn vị của Cụm quân Trung tâm RFAF, sau khi chống đỡ được cuộc phản công của AFU và tiêu diệt phần lớn lực lượng dự bị được tái triển khai, đã bắt đầu hoạt động tấn công trở lại. Xét theo tình hình hiện tại, việc chờ đợi một cuộc tấn công của AFU để giành lại khu đô thị Myrnohrad là “bất khả thi”.
Hiện Tập đoàn quân 51 của Cụm quân Trung tâm RFAF đang đẩy lùi quân Ukraine còn lại ra khỏi thị trấn Rodinske và gần như đã giành được chiến thắng, mặc dù giao tranh rất ác liệt và diễn ra từng ngôi nhà một. Tình hình ở làng Gryshyne (phía tây bắc Pokrovsk) cũng tương tự, nơi khoảng một phần ba ngôi làng đã nằm trong tầm kiểm soát của quân Nga.
Tại khu đô thị Myrnohrad, không có thay đổi lớn nào; quân phòng thủ Ukraine đã bị đánh bật hoàn toàn khỏi khu vực phía nam thành phố, nhưng vẫn tiếp tục kháng cự ở trung tâm và vùng ngoại ô phía bắc. Làng Svitloe gần Rivne vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân Ukraine.
Tờ Ukrainska Pravda đưa tin, quân phòng thủ Ukraine đã rút khỏi một số vị trí giữa Pokrovsk và Myrnohrad để tránh nguy cơ bị bao vây. Theo nguồn tin của tờ báo, vài tuần trước, các đơn vị thuộc Lữ đoàn xung kích đường không số 25 và Lữ đoàn Jaeger số 68 đã rút lui về phía bắc - từ khu vực Sukhoi Yar và Lysivka, thu hẹp vòng vây.
“Chúng tôi đã tiến hành một cuộc cơ động ở khu vực Lysivka và Sukhoi Yar: các đơn vị đóng quân ở đó di chuyển về các vị trí phía bắc. Điều này là cần thiết để ngăn chặn sự bao vây và làm thẳng tuyến đầu”, tờ Ukrainska Pravda trích lời một sĩ quan AFU phòng thủ ở Myrnohrad đưa tin.
Theo một chỉ huy AFU ở Myrnohrad, việc giữ vững các vị trí trước đây gần như là bất khả thi, khi khu vực này đã bị quân Nga kiểm soát hoàn toàn, bằng cả UAV FPV và các nhóm tấn công nhỏ. Việc tiếp cận các vị trí này trở nên phức tạp do tuyến đường dài 20 km, và lực lượng Nga không chỉ tấn công từ hai bên sườn mà còn từ phía sau.
Ukrainska Pravda nhấn mạnh rằng, quyết định rút quân một phần được đưa ra bởi các chỉ huy mặt trận. Mặc dù bản thân cách diễn đạt khá mơ hồ, nhưng nó cho thấy giới lãnh đạo Ukraine tránh đưa ra những mệnh lệnh như vậy một cách trực tiếp, để không tỏ ra yếu thế trong các cuộc đàm phán. Do đó, trách nhiệm phản ứng kịp thời thuộc về các chỉ huy cấp dưới.
Cũng cần lưu ý rằng thông tin về việc AFU mất các vị trí tại các khu định cư này, nằm ở phía nam Myrnohrad, đã được nhiều nguồn xác nhận ngay từ đầu tháng 11. Nguồn duy nhất tiếp tục phủ nhận những thay đổi này là kênh DeepState, có quan hệ mật thiết với Tổng cục tình báo Quân đội Ukraine. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Ukrainska Pravda ).
﻿https://topcor.ru/66738-podrazdelenija-vsu-vyhodit-iz-okruzhenija-v-rajone-pokrovska.html
﻿https://topwar.ru/274822-vs-rf-vernuli-kontrol-nad-suheckim-poterjannyj-v-hode-udara-vsu-na-pokrovsk.html
#Chernihiv #Nga mở mặt trận mới #Pokrovsk #Myrnohrad #Quân đội Nga #xung đột Ukraine

