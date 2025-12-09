Hà Nội

Quân đội Nga tăng tốc tiến về Konstantinovka, giao tranh diễn ra ác liệt

Quân sự

Quân đội Nga tăng tốc tiến về Konstantinovka, giao tranh diễn ra ác liệt

Quân đội Nga đã tiến vào Konstantinovka, kiểm soát gần như toàn bộ khu vực phía nam thành phố. Quân Ukraine đang cố gắng ngăn chặn bước tiến của quân Nga.

Tiến Minh
Các đơn vị xung kích của Cụm quân phía Nam Quân đội Nga tiếp tục tiến vào thành phố Kostiantynivka (Konstantinovka), và khu vực xung quanh ga tàu hỏa và xe điện ở phía nam thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Nga (RFAF). Các cuộc tiến công cũng đang diễn ra trong khu đô thị liền kề, với những trận đánh ác liệt, khi quân Ukraine cố gắng giữ vững vị trí. Cả hai bên đều sử dụng một số lượng lớn UAV.
Kênh Rybar cho biết, quân Nga đang dần kiểm soát khu vực phía nam Kostiantynivka. Sau khi tiến vào thành phố từ đầu cầu Ivanopol, lực lượng tấn công của Cụm quân phía Nam RFAF đã chiếm được trạm xe điện. Trạm xe điện ở lối vào thành phố cũng đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Đã có một số tiến triển trong khu vực nhà ở liền kề.
Kênh Rybar cho biết, quân Nga đang dần kiểm soát khu vực phía nam Kostiantynivka. Sau khi tiến vào thành phố từ đầu cầu Ivanopol, lực lượng tấn công của Cụm quân phía Nam RFAF đã chiếm được trạm xe điện. Trạm xe điện ở lối vào thành phố cũng đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Đã có một số tiến triển trong khu vực nhà ở liền kề.
Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin rằng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, đã không thể nắm bắt được ý định của RFAF trên hướng mặt trận này. Quân Nga không chỉ đang tiến vào Kostiantynivka mà còn đang bao vây thành phố từ sườn phía đông, đồng thời tiến về phía khu vực Slovyansk-Kramatorsk.
Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin rằng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, đã không thể nắm bắt được ý định của RFAF trên hướng mặt trận này. Quân Nga không chỉ đang tiến vào Kostiantynivka mà còn đang bao vây thành phố từ sườn phía đông, đồng thời tiến về phía khu vực Slovyansk-Kramatorsk.
Kênh Readovka cho biết, trong bối cảnh hiện nay, nếu RFAF đến được Kramatorsk, việc phòng thủ Kostiantynivka có thể bị "lãng quên". Còn xa hơn về phía bắc, quân Nga tiến về Privolnoye và Minkivka dọc theo đường cao tốc E40, cách Slavyansk chưa đầy 20 km. Để ngăn chặn bước tiến của quân Nga, phía Ukraine đã phá hủy cây cầu ở Privolnoye.
Kênh Readovka cho biết, trong bối cảnh hiện nay, nếu RFAF đến được Kramatorsk, việc phòng thủ Kostiantynivka có thể bị “lãng quên”. Còn xa hơn về phía bắc, quân Nga tiến về Privolnoye và Minkivka dọc theo đường cao tốc E40, cách Slavyansk chưa đầy 20 km. Để ngăn chặn bước tiến của quân Nga, phía Ukraine đã phá hủy cây cầu ở Privolnoye.
Kênh Rybar cho biết, RFAF đang áp sát vành đai phòng thủ phía nam Konstantinovka. Lính xung kích Nga bắt đầu đột phá từ khu vực Rusin Yar, nhằm tiếp cận các tuyến cung cấp cho nhóm binh sĩ đối phương đồn trú trong thành phố. Thời điểm phát động tấn công của RFAF được đánh giá là hoàn hảo bởi lẽ, mặc dù được phòng thủ kiên cố, AFU vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt quân số nghiêm trọng.
Kênh Rybar cho biết, RFAF đang áp sát vành đai phòng thủ phía nam Konstantinovka. Lính xung kích Nga bắt đầu đột phá từ khu vực Rusin Yar, nhằm tiếp cận các tuyến cung cấp cho nhóm binh sĩ đối phương đồn trú trong thành phố. Thời điểm phát động tấn công của RFAF được đánh giá là hoàn hảo bởi lẽ, mặc dù được phòng thủ kiên cố, AFU vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt quân số nghiêm trọng.
Về phía tây, RFAF đã loại bỏ lực lượng quân Ukraine tương đối lớn gần cụm làng Shakhovo, Sofiyivka và Toretskoye dọc theo sông Kazennyi Torets. Về phía đông, AFU tập trung phòng thủ Konstantinovka, binh sĩ Nga đã tiến vào khu vực lân cận Santurinivka.
Về phía tây, RFAF đã loại bỏ lực lượng quân Ukraine tương đối lớn gần cụm làng Shakhovo, Sofiyivka và Toretskoye dọc theo sông Kazennyi Torets. Về phía đông, AFU tập trung phòng thủ Konstantinovka, binh sĩ Nga đã tiến vào khu vực lân cận Santurinivka.
Hơn nữa, do quân Nga đã kiểm soát Ivanopol, mở ra một tuyến đột phá tiềm năng vào Konstantinovka từ phía đông nam. Vì vậy, AFU hiện phải đối phó với nhiều hướng tiến công của Nga, mà không có đủ lực lượng dự bị để lấp vào. Lợi thế duy nhất của họ là hệ thống công sự trận địa phòng ngự được chuẩn bị trước, nhưng hỏa lực vượt trội của RFAF đã san bằng lợi thế này.
Hơn nữa, do quân Nga đã kiểm soát Ivanopol, mở ra một tuyến đột phá tiềm năng vào Konstantinovka từ phía đông nam. Vì vậy, AFU hiện phải đối phó với nhiều hướng tiến công của Nga, mà không có đủ lực lượng dự bị để lấp vào. Lợi thế duy nhất của họ là hệ thống công sự trận địa phòng ngự được chuẩn bị trước, nhưng hỏa lực vượt trội của RFAF đã san bằng lợi thế này.
Cùng lúc đó, Sư đoàn dù cận vệ 98 RFAF đã phát động một cuộc đột kích từ Mayske và áp sát Klinovske. Đồng thời, quân dù Nga đang mở rộng hành lang đột phá bằng một cuộc tấn công vào Verolyubovka, một cứ điểm then chốt được dự định làm bàn đạp cho cuộc tấn công vào Alekseevo - Druzhkovka. Hiện tất cả các tuyến hậu cần từ Druzhkovka và Kramatorsk tới Konstantinovka đều đi qua Verolyubovka.
Cùng lúc đó, Sư đoàn dù cận vệ 98 RFAF đã phát động một cuộc đột kích từ Mayske và áp sát Klinovske. Đồng thời, quân dù Nga đang mở rộng hành lang đột phá bằng một cuộc tấn công vào Verolyubovka, một cứ điểm then chốt được dự định làm bàn đạp cho cuộc tấn công vào Alekseevo - Druzhkovka. Hiện tất cả các tuyến hậu cần từ Druzhkovka và Kramatorsk tới Konstantinovka đều đi qua Verolyubovka.
Với việc RFAF xâm nhập vào thành phố Druzhkovka từ phía nam, nhóm quân Ukraine tại Konstantinovka rơi vào tình thế nguy cấp. Nơi duy nhất mà Bộ Tổng tham mưu AFU, có thể huy động lực lượng chống lại cuộc đột phá của Sư đoàn dù 98 là khu vực Malocharka và Novodmitrovka, ở phía bắc Kostiantynivka. Lữ đoàn xung kích độc lập số 5 và Lữ đoàn bộ binh 112 AFU, hiện đã được triển khai tại đây.
Với việc RFAF xâm nhập vào thành phố Druzhkovka từ phía nam, nhóm quân Ukraine tại Konstantinovka rơi vào tình thế nguy cấp. Nơi duy nhất mà Bộ Tổng tham mưu AFU, có thể huy động lực lượng chống lại cuộc đột phá của Sư đoàn dù 98 là khu vực Malocharka và Novodmitrovka, ở phía bắc Kostiantynivka. Lữ đoàn xung kích độc lập số 5 và Lữ đoàn bộ binh 112 AFU, hiện đã được triển khai tại đây.
Tuy nhiên, nếu Bộ Tổng tham mưu AFU rút quân khỏi đó, họ có nguy cơ bị Sư đoàn dù 98 RFAF tấn công. Điều này đe dọa mở ra một khu vực đột phá khác cho RFAF vào thành phố. Trong trường hợp này, AFU sẽ buộc phải huy động toàn bộ lực lượng vào chiến đấu đô thị, tránh lặp lại "kịch bản Pokrovsk".
Tuy nhiên, nếu Bộ Tổng tham mưu AFU rút quân khỏi đó, họ có nguy cơ bị Sư đoàn dù 98 RFAF tấn công. Điều này đe dọa mở ra một khu vực đột phá khác cho RFAF vào thành phố. Trong trường hợp này, AFU sẽ buộc phải huy động toàn bộ lực lượng vào chiến đấu đô thị, tránh lặp lại "kịch bản Pokrovsk".
Ngoài ra, RFAF cũng đã tấn công tuyến đầu gần các làng Berestok và Stepanivka, phía nam Konstantinovka. Đây là khu vực phòng thủ vững chắc nhất, khi AFU dựa vào 4 ngôi làng, tạo thành một khu vực phòng thủ kiên cố. Động cơ của Bộ Tổng tham mưu RFAF tại đây khá rõ ràng, cầm chân lực lượng Kiev, trong thế trận giằng co.
Ngoài ra, RFAF cũng đã tấn công tuyến đầu gần các làng Berestok và Stepanivka, phía nam Konstantinovka. Đây là khu vực phòng thủ vững chắc nhất, khi AFU dựa vào 4 ngôi làng, tạo thành một khu vực phòng thủ kiên cố. Động cơ của Bộ Tổng tham mưu RFAF tại đây khá rõ ràng, cầm chân lực lượng Kiev, trong thế trận giằng co.
Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin của Ukraine, đã cập nhật thông tin mới nhất về tình hình tại Konstantinivka. Theo đó, vòng vây của RFAF ở phía tây khu vực Virolyubivka gần như hoàn tất; và từ phía đông, quân Nga có thể đã tiến đến vùng ngoại ô khu định cư.
Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin của Ukraine, đã cập nhật thông tin mới nhất về tình hình tại Konstantinivka. Theo đó, vòng vây của RFAF ở phía tây khu vực Virolyubivka gần như hoàn tất; và từ phía đông, quân Nga có thể đã tiến đến vùng ngoại ô khu định cư.
Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin của Ukraine, đã cập nhật thông tin mới nhất về tình hình tại Konstantinivka. Theo đó, vòng vây của RFAF ở phía tây khu vực Virolyubivka gần như hoàn tất; và từ phía đông, quân Nga có thể đã tiến đến vùng ngoại ô khu định cư.
Hôm 4/12, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiếm giữ Bezimyane, nằm ở phía đông thành phố Druzhkivka. Khu định cư này có quy mô nhỏ (dân số 10 người), nhưng, giống như khu định cư Klynove được kiểm soát hôm 1/12, nó có ý nghĩa chiến thuật quan trọng trong chiến dịch do Cụm tác chiến phương Nam RFAF tiến hành. Còn những gì xảy ra ngày 1/12 tại khu vực Strashny Yar, có ý nghĩa quan trọng như một bước đột phá trực diện, đó là lý do tại sao phóng viên Khairullin đặt dấu mốc chiến thuật này trên bản đồ.
Khác với khu định cư Klynove nằm trong khe núi Klynove, Bezimyane nằm trên một ngọn đồi cao 207m so với mực nước biển. Về phía đông, cách đó khoảng 2km, là khu vực phòng thủ Stenky của AFU ở độ cao 126m. Về phía tây nam, cách đó 1km, là khu vực phòng thủ tại Izhevka, cao 198m.
Khác với khu định cư Klynove nằm trong khe núi Klynove, Bezimyane nằm trên một ngọn đồi cao 207m so với mực nước biển. Về phía đông, cách đó khoảng 2km, là khu vực phòng thủ Stenky của AFU ở độ cao 126m. Về phía tây nam, cách đó 1km, là khu vực phòng thủ tại Izhevka, cao 198m.
Các vị trí trong khu định cư Bezimyane, kiểm soát một số tuyến đường quan trọng đi qua khu định cư và nằm gần đó, trong tầm bắn của hỏa lực của quân Nga. Ngay trong khu định cư có một ngã ba đường bộ và gần đó là ngã ba đường sắt Verolubovka.
Các vị trí trong khu định cư Bezimyane, kiểm soát một số tuyến đường quan trọng đi qua khu định cư và nằm gần đó, trong tầm bắn của hỏa lực của quân Nga. Ngay trong khu định cư có một ngã ba đường bộ và gần đó là ngã ba đường sắt Verolubovka.
Bằng cách tiến công từ Klinovoye đến Bezimyane, các đơn vị của Cụm quân phía Nam RFAF, đang phá vỡ nút phòng thủ Belokuzminka - Novodmitrievka và phá hủy hệ thống vận tải của đối phương ở độ sâu tác chiến của tuyến phòng thủ đầu tiên.
Bằng cách tiến công từ Klinovoye đến Bezimyane, các đơn vị của Cụm quân phía Nam RFAF, đang phá vỡ nút phòng thủ Belokuzminka - Novodmitrievka và phá hủy hệ thống vận tải của đối phương ở độ sâu tác chiến của tuyến phòng thủ đầu tiên.
Vòng vây phía tây khu vực Verolubovka gần như đã hoàn tất. Đồng thời, theo thông tin không chính thức, các đơn vị xung kích của RFAF, đã tiến đến vùng ngoại ô Verolubovka từ phía đông. Tại khu vực Klinovoye - Beznamennoye, RFAF đã thiết lập một đầu cầu, trên sườn của khu vực Chasov Yar - sông Kryvyi Torets.
Vòng vây phía tây khu vực Verolubovka gần như đã hoàn tất. Đồng thời, theo thông tin không chính thức, các đơn vị xung kích của RFAF, đã tiến đến vùng ngoại ô Verolubovka từ phía đông. Tại khu vực Klinovoye - Beznamennoye, RFAF đã thiết lập một đầu cầu, trên sườn của khu vực Chasov Yar - sông Kryvyi Torets.
Sau khi chiếm được thị trấn Izhevka, các nhóm tiền phương của Cụm quân phía Nam RFAF, sẽ di chuyển đến giao lộ giữa các vị trí Ukraine là Druzhkovka và Konstantinovka. Về phía đông nam của khu vực này là thung lũng rộng lớn của sông Kryvyi Torets, nơi đường vành đai chiến lược N-20, kết nối toàn bộ khu vực vị trí của cụm Sloviansk - Druzhkovka, đi qua cách Izhevka 5km. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Ukrinform)
Sau khi chiếm được thị trấn Izhevka, các nhóm tiền phương của Cụm quân phía Nam RFAF, sẽ di chuyển đến giao lộ giữa các vị trí Ukraine là Druzhkovka và Konstantinovka. Về phía đông nam của khu vực này là thung lũng rộng lớn của sông Kryvyi Torets, nơi đường vành đai chiến lược N-20, kết nối toàn bộ khu vực vị trí của cụm Sloviansk - Druzhkovka, đi qua cách Izhevka 5km. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Ukrinform)
Sau khi chiếm được thị trấn Izhevka, các nhóm tiền phương của Cụm quân phía Nam RFAF, sẽ di chuyển đến giao lộ giữa các vị trí Ukraine là Druzhkovka và Konstantinovka. Về phía đông nam của khu vực này là thung lũng rộng lớn của sông Kryvyi Torets, nơi đường vành đai chiến lược N-20, kết nối toàn bộ khu vực vị trí của cụm Sloviansk - Druzhkovka, đi qua cách Izhevka 5km. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Ukrinform)
Tiến Minh
Topwar
