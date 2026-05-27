Nắng nóng gay gắt, người dân Hà Nội rủ nhau phơi thịt một nắng ở ban công

Sau trend rán trứng ngoài đường, người dân Hà Nội lại khiến cồng đồng mạng xôn xao trước cảnh phơi thịt ba chỉ ngay ban công giữa ngày nắng nóng đỉnh điểm

Những ngày nắng nóng gay gắt tại Hà Nội đã chứng kiến nhiều màn ứng phó với thời tiết độc đáo từ người dân thủ đô. Gần đây nhất là loạt hình ảnh ghi lại cảnh những dải thịt ba chỉ tẩm ướp đậm đà, treo phơi ngoài ban công chung cư dưới ánh nắng chói chang. Giữa nền nhiệt tiệm cận 40°C, khu vực ban công hướng vô tình trở thành một "lò sấy" khổng lồ ngoài trời. Khoảnh khắc thực tế đầy hài hước này ngay khi đăng tải đã lập tức thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Ảnh: Facebook Đặng Thuý Quỳnh

Trào lưu này nối tiếp loạt hình ảnh người dân mang chảo ra mặt đường rán trứng từng "gây bão" trước đó. Những nội dung hài hước liên tục xuất hiện không chỉ cho thấy thời tiết Thủ đô đã chạm ngưỡng oi bức cực điểm, mà còn phản ánh xu hướng giải tỏa áp lực bằng tiếng cười của cộng đồng mạng giữa đợt nắng nóng kéo dài.

Theo số liệu từ cơ quan khí tượng, nền nhiệt tại Hà Nội những ngày qua luôn duy trì ở mức cao kỷ lục, phổ biến từ 38-40°C. Tuy nhiên, do tác động từ hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời, đặc biệt là tại khu vực mặt đường nhựa và các căn hộ chung cư hướng Tây có thể cao hơn nhiều so với dự báo do sự hấp nhiệt mạnh mẽ từ bê tông và kính.

Tận dụng ban công hướng Tây hứng trọn nắng gắt, chị Trần Chi Anh (Định Công, Hà Nội) chia sẻ với VietNamNet cho biết, chị đã chế biến thành công khoảng 2kg thịt lợn một nắng săn chắc, thơm lừng chỉ sau một ngày phơi dưới nền nhiệt cao điểm. Theo kinh nghiệm 3 năm làm món ăn này của chị Chi Anh, thịt đạt chuẩn phải khô ráo, se mặt và phần bì chuyển màu trong nhẹ. Quá trình thực hiện đòi hỏi người làm phải khéo léo chọn thịt tươi và căn thời gian phơi chuẩn xác để thịt không bị hỏng.

Trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự bất ngờ trước đợt nắng nóng gay gắt đến sớm hơn thường lệ. Hàng loạt bài viết, video hài hước lan truyền trên mạng xã hội trở thành diễn đàn chung giúp người dân đô thị giải tỏa phần nào sự ngột ngạt, đồng thời cho thấy tâm lý thích ứng đầy tích cực trước thời tiết khắc nghiệt.

Nguyên nhân của đợt nóng gay gắt kéo dài tại Hà Nội được xác định do vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp cùng mật độ đô thị hóa quá cao. Việc thiếu hụt mảng xanh và sự gia tăng của bê tông, phương tiện giao thông đã giữ lại lượng nhiệt lớn, khiến không khí oi bức bao trùm từ ngày đến đêm.

Tin vui từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy thời tiết oi bức diện rộng ở miền Bắc sẽ duy trì đến khoảng ngày 27-28/5 trước khi hạ nhiệt. Dự kiến, Hà Nội sẽ đón các cơn mưa dông giải nhiệt vào chiều tối và đêm, đưa nền nhiệt giảm từ 2-4°C. Dù thời tiết mát mẻ hơn, cơ quan chức năng vẫn lưu ý người dân cảnh giác cao độ với dông lốc, sét và gió giật mạnh.

