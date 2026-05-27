Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nắng nóng gay gắt, CSGT cảnh báo nguy cơ nổ lốp xe khi đi cao tốc

Cục CSGT vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ xe nổ lốp khi di chuyển trong điều kiện nắng nóng gay gắt, đặc biệt trên các tuyến cao tốc.

Theo thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường trên các tuyến cao tốc tăng cao, kết hợp ma sát lớn khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao làm áp suất trong lốp giãn nở.

Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ dẫn tới mất lái và gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cục CSGT cảnh báo rằng: &quot;Chỉ một chiếc lốp gặp sự cố ở tốc độ cao cũng có thể khiến cả hành trình gặp nguy hiểm&quot;. Ảnh: Cục CSGT
Cục CSGT cảnh báo rằng: "Chỉ một chiếc lốp gặp sự cố ở tốc độ cao cũng có thể khiến cả hành trình gặp nguy hiểm". Ảnh: Cục CSGT

Trưa 25/5/2026, trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã xảy ra một trường hợp xe ô tô bị nổ lốp khi đang lưu thông. Sự việc xảy ra như một lời cảnh báo đối với các tài xế di chuyển đường dài trong điều kiện thời tiết nắng gắt.

Để bảo đảm an toàn khi lưu thông trên cao tốc, Cục CSGT khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ xe và tài xế thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Theo đó, lái xe cần kiểm tra kỹ tình trạng lốp trước khi khởi hành, không chạy quá tốc độ trong thời tiết và tránh chở quá tải. Tài xế cũng nên chủ động dừng nghỉ, kiểm tra xe khi đi đường dài.

Bên cạnh việc kiểm tra phương tiện, Cục CSGT còn khuyến nghị tài xế chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi chạy trên các tuyến cao tốc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Khuyến cáo của cục CSGT để phòng ngừa tai nạn do nổ lốp xe trong thời tiết nắng nóng. Ảnh: Cục CSGT
Khuyến cáo của cục CSGT để phòng ngừa tai nạn do nổ lốp xe trong thời tiết nắng nóng. Ảnh: Cục CSGT

Ngoài ra, khi phát hiện xe có hiện tượng rung lắc bất thường, có thể do lốp gặp vấn đề, người điều khiển cần giảm tốc và nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn (làn dừng khẩn cấp) để kiểm tra và xử lý. Cần tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các xe khác.

Theo Lê Tuấn/ Tiền Phong
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/nang-nong-gay-gat-csgt-canh-bao-nguy-co-no-lop-xe-khi-di-cao-toc-post1846490.tpo
#nắng nóng #nổ lốp #cao tốc #an toàn xe hơi #Cục CSGT #kiểm tra lốp

Bài liên quan

Xã hội

4 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 3/5/2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc tiếp tục có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu.

Theo báo cáo của Cục CSGT, trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người; giảm 72 vụ, giảm 35 người chết và giảm 65 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

8b380cc38bc10a9f53d0-1777802715162436757706.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

CSGT Hà Nội xử phạt 3 tài xế xe tải làm rơi vãi đất thải xuống đường

Lực lượng CSGT Hà Nội đã lập biên bản xử lý 3 tài xế “điều khiển xe chở đất, đá có bạt che đậy nhưng để rơi vãi ra đường”.

Chiều 16/3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội vừa xác minh, xử lý các tài xế xe tải có hành vi chở đất, bùn làm rơi vãi ra đường, gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

fb-img-1773656562904.jpg
Xe tải chở bùn đất thải làm rơi xuống đường.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới