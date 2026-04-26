Liệu nhân loại có thể chinh phục các vì sao?

"Hành trình của chúng ta là đến những vì sao", câu nói nổi tiếng này đến từ khoa học viễn tưởng thể hiện khát vọng sâu sắc nhất của nhân loại. Từ việc phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên đến cuộc đổ bộ lên Mặt trăng của chương trình sứ mệnh Apollo, chúng ta đã tiến những bước dài hướng tới khám phá vũ trụ. Nhưng liệu việc du hành giữa các vì sao thực sự - đến các hệ sao khác, hay thậm chí là thuộc địa hóa Dải Ngân hà - có khả thi đối với nhân loại hay không?

Trước hết, hãy đối mặt với thực tế khắc nghiệt đó là khoảng cách. Ngôi sao gần nhất của chúng ta, Proxima Centauri, cách Trái Đất 4,24 năm ánh sáng. Ngay cả khi di chuyển với tốc độ ánh sáng, cũng phải mất hơn bốn năm mới đến được nơi này. Tàu thăm dò nhanh nhất hiện nay do con người chế tạo, Parker Solar Probe, đạt tốc độ tối đa khoảng 200 km/giây, nhưng vẫn phải mất hơn 6.000 năm mới đến được Proxima Centauri. Điều này có nghĩa là, với công nghệ hiện tại, việc du hành giữa các vì sao là điều bất khả thi đối với một cá nhân con người.

Ảnh: @Getty.

Dự án Đột phá Sao, được Stephen Hawking ủng hộ trong suốt cuộc đời ông, hình dung việc sử dụng tia laser để đẩy các thiết bị dò siêu nhỏ đạt tốc độ bằng 20% ​​tốc độ ánh sáng. Điều này sẽ cho phép chúng đến được Proxima Centauri chỉ trong hơn 20 năm. Tuy nhiên, các thiết bị dò này chỉ có kích thước bằng một con tem bưu điện, không phù hợp cho vận chuyển con người và nó cũng đặt ra những thách thức công nghệ khổng lồ.

Vậy những công nghệ tương lai có thể sẽ như thế nào? Động cơ đẩy phản ứng tổng hợp hạt nhân là một hướng đi – sử dụng sự kết hợp của các đồng vị hydro để tạo ra lực đẩy khổng lồ, về mặt lý thuyết có khả năng tăng tốc tàu vũ trụ lên khoảng 10% tốc độ ánh sáng.

Các khái niệm táo bạo hơn bao gồm động cơ phản vật chất (sự hủy diệt vật chất và phản vật chất để tạo ra năng lượng), cánh buồm ánh sáng (sử dụng tia laser để đẩy các cánh buồm màng mỏng khổng lồ), và động cơ đẩy cong không gian mang tính tương lai nhất (làm biến dạng chính không gian thời gian để cho phép tàu vũ trụ di chuyển "nhanh hơn ánh sáng").

Ngoài tốc độ, một câu hỏi khác nảy sinh, làm thế nào con người có thể sống sót trong một hành trình dài? Ngay cả khi di chuyển với tốc độ bằng 10% tốc độ ánh sáng, cũng sẽ mất hơn 40 năm để đến được ngôi sao gần nhất. Điều này dẫn đến một số giải pháp khả thi, tàu vũ trụ thế hệ mới có cơ chế bảo quản lạnh - đưa các phi hành gia vào trạng thái ngủ đông để sống trong thời gian dài; hoặc kéo dài tuổi thọ con người - sử dụng công nghệ gen hoặc ý thức kỹ thuật số để cho phép con người sống hàng trăm năm.

Nhưng có lẽ trở ngại lớn nhất đối với du hành giữa các vì sao không chỉ là công nghệ, mà còn chính là bản thân chúng ta. Một nhiệm vụ đồ sộ như vậy đòi hỏi sự hợp tác toàn cầu, đầu tư khổng lồ và sự kiên trì của nhiều thế hệ. Với vô số vấn đề vẫn chưa được giải quyết trên Trái đất, liệu nhân loại có sẵn sàng hướng tầm nhìn lên các vì sao? Có lẽ câu trả lời là có – bởi vì khám phá nằm trong bản chất của chúng ta với tư cách là những sinh vật thông minh. Cho dù mất bao nhiêu năm, cho dù khó khăn đến đâu, khả năng cao một ngày nào đó, dấu chân của nhân loại sẽ bao phủ toàn bộ Dải Ngân hà.