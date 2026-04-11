Liều lĩnh cướp 2 điện thoại iPhone trong tiệm cầm đồ

Giả vờ vào tiệm cầm đồ chuộc lại tài sản, nam thanh niên tóc vàng bất ngờ cướp hai điện thoại rồi bỏ chạy. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại...

Ngày 11/4, Công an phường Hòa Hưng, TP HCM cho biết vừa phá vụ cướp giật tài sản chỉ trong 24 giờ.

Trước đó, khoảng 15h5 ngày 8/4, một thanh niên có đặc điểm tóc nhuộm vàng, mặc áo thun đen đến tiệm cầm đồ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng với lý do làm thủ tục chuộc tài sản.

Đối tượng yêu cầu chuộc hai điện thoại gồm iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro Max – là tài sản do một người khác đứng tên cầm cố trước đó. Lợi dụng lúc nhân viên sơ hở khi đưa máy để kiểm tra, thanh niên này bất ngờ cầm cả hai điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát ra hướng đường Cách Mạng Tháng Tám.

Tiếp nhận tin báo vào khoảng 16h cùng ngày, Công an phường Hòa Hưng đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM tổ chức truy xét.

Đến ngày 9/4 (trong vòng 24 giờ), nam thanh niên tóc vàng đã bị công an khống chế đưa về trụ sở. Tại cơ Công an, trước những tài liệu, chứng cứ sắc đã thu thập, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm của Công an phường, nhanh chóng khám phá nhanh vụ án đã giúp bị hại thu hồi được tài sản giá trị lớn mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.