Kho tri thức

Khai quật tàn tích Hy Lạp cổ đại ở Libya, phát hiện hơn 100 bàn cờ độc đáo

Khi khai quật tại thành phố cổ Ptolemais, Libya, các nhà khảo cổ tìm thấy hơn 100 bàn cờ được khắc trực tiếp trên các công trình kiến trúc.

Tâm Anh (TH)

Các nhà khảo cổ đã có khám phá quan trọng khi khai quật tàn tích thành phố cổ Ptolemais ở vùng đất ngày nay là Libya. Họ đã tìm thấy hơn 100 bàn cờ được khắc trực tiếp trên các công trình kiến trúc cổ xưa tại Ptolemais.

Theo các nhà nghiên cứu, những bàn cờ trên có khả năng được sử dụng trong các trò chơi tương tự như cờ caro. Chúng có thể do những người chăn cừu sinh sống trong khu vực khắc lên các công trình kiến trúc sau khi triều đại Ptolemais sụp đổ vào thế kỷ thứ 7. Trong lúc chăn thả gia súc, họ đã chơi cờ. Do những bàn cờ được khắc vào đá nên chúng vẫn còn có thể nhìn thấy rõ cho đến ngày nay.

Nhà khảo cổ học Zofia Kowarska chụp ảnh các bàn cờ được khắc trên một công trình ở Ptolemais. Ảnh: Radosław Tusznio.

“Những bàn cờ được khắc trên các công trình cổ xưa cho thấy trò chơi này là một hình thức giải trí khá phổ biến thời bấy giờ. Đôi khi, chúng tôi tìm thấy hàng chục, thậm chí 20 - 30 bàn cờ ở gần nhau trong cùng một địa điểm”, nhà khảo cổ học Zofia Kowarska cho biết.

Theo nhà khảo cổ học Zofia, khu vực xung quanh thành phố Ptolemais là những vùng đất rộng lớn - địa điểm lý tưởng để chăn thả gia súc như dê và cừu.

Các nhà khảo cổ tìm thấy những tấm ván trên tàn tích của các công trình, thường nằm ở vị trí cao hơn so với địa hình xung quanh và ở các góc của các tòa nhà. Điều này khiến họ tin rằng, những người chăn thả gia súc đã ngồi ở vị trí cao này để thuận tiện quan sát địa hình và trông coi đàn gia súc đang gặm cỏ. Đồng thời, họ giải trí bằng các trò chơi trên bàn cờ.

Theo báo cáo của UNESCO, Ptolemais được thành lập vào thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên. Khi ấy, nơi đây là một khu định cư của người Hy Lạp. Ptolemais chính thức được thành lập và đặt tên vào thời kỳ Hy Lạp hóa dưới thời pharaoh Ptolemy I hoặc Ptolemy III - những người cai trị Macedonia đã tiếp quản Ai Cập cổ đại sau cái chết của Alexander Đại đế vào năm 323 trước Công nguyên.

Ptolemais phát triển mạnh mẽ trong những năm sau đó. Do đó, nhiều công trình ở thành phố này như tường thành, các khu phố, những ngôi nhà lớn, tượng đài, nhà tắm công cộng... mang đậm dấu ấn kiến trúc của Hy Lạp cổ đại. Tuy nhiên, Ptolemais bị tàn phá nghiêm trọng sau cuộc chinh phục của người Ả Rập vào thế kỷ thứ 7.

#thành phố cổ Ptolemais #Hy Lạp #tàn tích #bàn cờ

Kho tri thức

Tàn tích bí ẩn còn sót lại từ tuyến thương mại vàng cổ đại ở châu Phi

Tọa lạc giữa vùng thảo nguyên Tây Phi khô nóng, Loropéni là tàn tích bí ẩn còn sót lại từ những tuyến thương mại vàng cổ đại.

Phế tích Loropeni là một trong những di tích khảo cổ bí ẩn nhất của châu Phi. Nằm gần biên giới với Ghana và Côte d’Ivoire, khu phế tích này bao gồm những bức tường đá đồ sộ bao quanh một khu vực rộng lớn giữa vùng savan Tây Phi. Sau hàng thế kỷ, Loropéni vẫn còn che giấu nhiều bí mật về những người từng xây dựng và sinh sống tại đây.

Kho tri thức

Tàn tích thành phố cổ xưa từng là trung tâm Con đường Tơ lụa

Giữa vùng sa mạc khô cằn của Trung Á, những tàn tích cổ kính của một đô thị huy hoàng xưa vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về thời hoàng kim của Con đường Tơ lụa.

Kunya-Urgench, nằm ở phía Bắc Turkmenistan, là một trong những di sản thế giới ít được biết đến nhưng lại mang giá trị lịch sử và kiến trúc vô cùng to lớn. Từng là thủ đô của đế chế Khwarezm hùng mạnh trong thời Trung Cổ, Kunya-Urgench (còn gọi là Urgench cổ) là trung tâm thương mại và văn hóa quan trọng trên Con đường Tơ lụa, nơi giao thoa của nhiều nền văn minh.

Kho tri thức

Tàn tích kinh đô huy hoàng của đế chế Macedonia cổ đại

Từng là kinh đô huy hoàng của vương quốc Macedonia cổ đại, Pella ngày nay là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng của Hy Lạp.

Pella từng là kinh đô của vương quốc Macedonia. Pella trở thành thủ đô của Macedonia vào cuối thế kỷ 5 trước Công nguyên, thay thế thành phố Aigai trước đó. Từ đây, các vị vua Macedonia đã điều hành vương quốc và mở rộng quyền lực ra khắp khu vực Balkan. Nhờ vị trí thuận lợi gần biển và các tuyến thương mại, Pella nhanh chóng phát triển thành một đô thị thịnh vượng. Ảnh: Pinterest.
Đây là nơi sinh của Alexander Đại đế. Pella nổi tiếng nhất vì là nơi chào đời của nhà chinh phục lừng danh Alexander Đại đế vào năm 356 TCN. Từ thành phố này, ông sau đó đã xây dựng nên một trong những đế chế rộng lớn nhất thế giới cổ đại, trải dài từ Hy Lạp đến Ai Cập và tận Ấn Độ. Ảnh: Pinterest.
