Khai quật tàn tích Hy Lạp cổ đại ở Libya, phát hiện hơn 100 bàn cờ độc đáo

Các nhà khảo cổ đã có khám phá quan trọng khi khai quật tàn tích thành phố cổ Ptolemais ở vùng đất ngày nay là Libya. Họ đã tìm thấy hơn 100 bàn cờ được khắc trực tiếp trên các công trình kiến trúc cổ xưa tại Ptolemais.

Theo các nhà nghiên cứu, những bàn cờ trên có khả năng được sử dụng trong các trò chơi tương tự như cờ caro. Chúng có thể do những người chăn cừu sinh sống trong khu vực khắc lên các công trình kiến trúc sau khi triều đại Ptolemais sụp đổ vào thế kỷ thứ 7. Trong lúc chăn thả gia súc, họ đã chơi cờ. Do những bàn cờ được khắc vào đá nên chúng vẫn còn có thể nhìn thấy rõ cho đến ngày nay.

Nhà khảo cổ học Zofia Kowarska chụp ảnh các bàn cờ được khắc trên một công trình ở Ptolemais. Ảnh: Radosław Tusznio.

“Những bàn cờ được khắc trên các công trình cổ xưa cho thấy trò chơi này là một hình thức giải trí khá phổ biến thời bấy giờ. Đôi khi, chúng tôi tìm thấy hàng chục, thậm chí 20 - 30 bàn cờ ở gần nhau trong cùng một địa điểm”, nhà khảo cổ học Zofia Kowarska cho biết.

Theo nhà khảo cổ học Zofia, khu vực xung quanh thành phố Ptolemais là những vùng đất rộng lớn - địa điểm lý tưởng để chăn thả gia súc như dê và cừu.

Các nhà khảo cổ tìm thấy những tấm ván trên tàn tích của các công trình, thường nằm ở vị trí cao hơn so với địa hình xung quanh và ở các góc của các tòa nhà. Điều này khiến họ tin rằng, những người chăn thả gia súc đã ngồi ở vị trí cao này để thuận tiện quan sát địa hình và trông coi đàn gia súc đang gặm cỏ. Đồng thời, họ giải trí bằng các trò chơi trên bàn cờ.

Theo báo cáo của UNESCO, Ptolemais được thành lập vào thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên. Khi ấy, nơi đây là một khu định cư của người Hy Lạp. Ptolemais chính thức được thành lập và đặt tên vào thời kỳ Hy Lạp hóa dưới thời pharaoh Ptolemy I hoặc Ptolemy III - những người cai trị Macedonia đã tiếp quản Ai Cập cổ đại sau cái chết của Alexander Đại đế vào năm 323 trước Công nguyên.

Ptolemais phát triển mạnh mẽ trong những năm sau đó. Do đó, nhiều công trình ở thành phố này như tường thành, các khu phố, những ngôi nhà lớn, tượng đài, nhà tắm công cộng... mang đậm dấu ấn kiến trúc của Hy Lạp cổ đại. Tuy nhiên, Ptolemais bị tàn phá nghiêm trọng sau cuộc chinh phục của người Ả Rập vào thế kỷ thứ 7.