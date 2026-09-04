Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Lịch sử dữ dội của pháo đài mang tên Chúa Jesus bên bờ biển châu Phi

Bên bờ Ấn Độ Dương, một pháo đài mang tên Chúa Jesus từng trở thành tâm điểm của những cuộc tranh giành quyền lực dữ dội.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nằm trên một mỏm đá san hô nhìn ra cảng Mombasa, Kenya, Pháo đài Jesus được người Bồ Đào Nha xây dựng từ năm 1593 đến 1596 nhằm bảo vệ một trong những cảng quan trọng nhất trên tuyến thương mại Ấn Độ Dương. Công trình do kiến trúc sư và kỹ sư người Ý Giovanni Battista Cairati thiết kế, thể hiện rõ những nguyên tắc của kiến trúc quân sự thời Phục hưng.

Ảnh: fortjesusmombasa

Ngay từ cái tên, Pháo đài Jesus đã cho thấy bối cảnh đặc biệt của nó. Theo Bảo tàng Quốc gia Kenya, người Bồ Đào Nha khi ấy tự xem mình là những người bảo vệ Kitô giáo và sử dụng biểu tượng của Dòng Chúa Jesus, vì vậy, “Jesus” trở thành cái tên tự nhiên cho pháo đài mới. Mục tiêu thực tế lại rất chiến lược, kiểm soát Mombasa và bảo đảm tuyến hàng hải nối các thuộc địa Bồ Đào Nha ở Ấn Độ Dương.

Ảnh: expedia

Nhìn từ trên cao, Pháo đài Jesus có hình dáng đặc biệt, với các khối tường và pháo đài nhô ra như những bộ phận của một cơ thể. Đây không phải sự trùng hợp. UNESCO cho biết bố cục của công trình phản ánh quan niệm Phục hưng về tỷ lệ và sự hài hòa hình học của cơ thể con người. Năm pháo đài góc cùng những bức tường dày tạo thành một hệ thống phòng thủ thích hợp với thời đại mà đại bác đã làm thay đổi hoàn toàn chiến tranh thành lũy.

Nhưng Pháo đài Jesus không phải lúc nào cũng nằm trong tay người Bồ Đào Nha. Pháo đài trở thành tâm điểm của những cuộc tranh giành quyền kiểm soát Mombasa và tuyến thương mại trong nhiều thế kỷ. Người Oman từng bao vây nơi đây trong một cuộc vây hãm kéo dài từ năm 1696 đến 1698. Người Bồ Đào Nha sau đó có thời gian tái chiếm pháo đài vào năm 1728–1729, trước khi quyền lực tiếp tục thay đổi.

Ảnh: arcadiasafaris

Chính lịch sử liên tục thay đổi chủ nhân khiến Pháo đài Jesus trở nên đặc biệt. Những bức tường không chỉ kể câu chuyện về Bồ Đào Nha mà còn lưu lại dấu ấn của các cộng đồng Swahili, Arab, Ottoman, Ba Tư và châu Âu từng hiện diện tại Mombasa. UNESCO xem pháo đài như một bằng chứng vật chất về sự giao thoa văn hóa diễn ra quanh Ấn Độ Dương trong thời kỳ thương mại và toàn cầu hóa sơ kỳ.

Ngày nay, Pháo đài Jesus là một bảo tàng và di tích quốc gia của Kenya. Công trình được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Thế giới năm 2011, trở thành một trong những ví dụ được bảo tồn nổi bật nhất của kiến trúc quân sự Bồ Đào Nha thế kỷ XVI.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Pháo đài Jesus #Kiến trúc quân sự Phục hưng #Mombasa #Lịch sử thương mại Ấn Độ Dương #Di sản UNESCO

Bài liên quan

Kho tri thức

Nghệ nhân Kỷ Băng hà khắc tượng chim từ ngà voi ma mút

Các cuộc khai quật tại hang Hohle Fels thuộc khu vực Di sản Thế giới UNESCO Swabian Jura ở tây nam nước Đức đã phát hiện ra hai bức tượng chim tuyệt đẹp có niên đại 40.000 năm được chạm khắc từ ngà voi ma mút. 

Những phát hiện đáng chú ý này đến từ các tầng văn hóa Aurignacian phong phú tại Hohle Fels, nơi đã tạo ra một số tác phẩm nghệ thuật tạo hình cổ nhất được biết đến và có niên đại từ thời kỳ đầu tiên con người hiện đại đến vùng Thượng Danube.

two-bird-figurines-fou-1.jpg
Hai bức tượng chim được điêu khắc từ ngà voi có kích thước bé bằng đầu ngón tay.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Giải mã 'chiếc tai khổng lồ' được UNESCO vinh danh là di sản thế giới

Giữa vùng đồng quê yên bình của nước Anh, một chiếc "tai khổng lồ" hướng lên bầu trời đã góp phần thay đổi cách nhân loại khám phá vũ trụ.

Nằm tại hạt Cheshire, Jodrell Bank Observatory là một trong những trung tâm thiên văn vô tuyến nổi tiếng nhất thế giới. Được thành lập năm 1945 bởi nhà vật lý vô tuyến Bernard Lovell, nơi đây đã góp phần đặt nền móng cho ngành thiên văn vô tuyến hiện đại. Nhờ những đóng góp nổi bật về khoa học và lịch sử, năm 2019, UNESCO đã công nhận Jodrell Bank là Di sản Thế giới. Đây là một trong số rất ít di sản trên thế giới được vinh danh chủ yếu vì giá trị khoa học và công nghệ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tận mục xưởng chế tác đá trong di tích Cách Tân Kiều ở Quảng Tây

Di tích Cách Tân Kiều được công nhận là một xưởng chế tác đá Thời kỳ đồ đá mới quan trọng, nơi người cổ đại sản xuất các công cụ bằng đá một cách có hệ thống.

Di tích Cách Tân Kiều thuộc Thời kỳ đồ đá mới nằm tại thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Các nhà khảo cổ cho rằng nơi đây từng là một "xưởng chế tác" Thời kỳ đồ đá mới, nơi con người tiền sử sản xuất các công cụ bằng đá.

Rải rác khắp khu di chỉ là những khối đá lớn có bề mặt phẳng, từng được người nguyên thủy sử dụng làm bệ kê và làm bàn đẽo gọt trong quá trình chế tác các loại công cụ. Xung quanh các khối đá này, các nhà khảo cổ đã phát hiện búa đá, rìu đá cùng nhiều loại công cụ bằng đá khác.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới