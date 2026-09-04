'Thương hiệu' đầu tiên có thể đã xuất hiện từ 3.200 năm trước

Một nghiên cứu mới cho thấy từ cách đây khoảng 3.200 năm, con người có thể đã biết tạo ra những sản phẩm mang “thương hiệu” riêng.

Tại ốc đảo Qurayyah ở phía Tây Bắc Saudi Arabia, các nhà khảo cổ phát hiện một loại đồ gốm sơn hai màu có những đặc điểm nhận diện rất riêng. Những chiếc bình này không chỉ được sản xuất với kiểu dáng và hoa văn nhất quán mà còn được vận chuyển đi hàng trăm km, cho thấy chúng có thể đã mang một giá trị và danh tiếng đặc biệt đối với người sử dụng.

Các nhà nghiên cứu gọi đây là một dạng “thương hiệu” thời đại đồ đồng.

Đồ gốm “thương hiệu” cổ Qurayyah Painted Ware, trước đây được gọi là “gốm Midianite”.

Qurayyah nằm giữa môi trường khô hạn của vùng Tây Bắc Saudi Arabia, nơi những tài nguyên cơ bản để sản xuất đồ gốm như đất sét, nước và nhiên liệu đều không dễ kiếm.

Thế nhưng, cư dân nơi đây lại phát triển được một truyền thống làm gốm đặc trưng. Những sản phẩm này được trang trí bằng các hoa văn và hình vẽ dễ nhận biết, tạo nên một phong cách khác biệt so với nhiều loại đồ gốm cùng thời.

Trước đây, loại gốm này thường được gọi là “gốm Midianite”. Tuy nhiên, bằng cách phân tích hàng chục hiện vật được khai quật tại Qurayyah, nhóm nghiên cứu xác định ốc đảo này thực sự là một trung tâm sản xuất quan trọng.

Điều đó đặc biệt đáng chú ý bởi Qurayyah không phải một đô thị lớn với nguồn tài nguyên dồi dào. Ngược lại, cộng đồng sống giữa sa mạc dường như đã tận dụng rất tốt những gì họ có, đồng thời tiếp thu kỹ thuật từ các khu vực lân cận như Levant và Syria để tạo ra một dòng sản phẩm riêng.

Ảnh chụp từ trên cao ốc đảo Qurayyah.

Các phân tích cho thấy đồ gốm Qurayyah có bản sắc thị giác rõ ràng, đặc điểm vật liệu tương đối nhất quán và duy trì kỹ thuật sản xuất trong thời gian dài. Chúng được sản xuất tập trung tại Qurayyah rồi được đưa đi những khu vực cách đó hàng trăm km.

Đáng chú ý hơn, một số nơi còn xuất hiện những sản phẩm bắt chước phong cách của đồ gốm Qurayyah.

Các nhà nghiên cứu cho rằng những đặc điểm trên tương đồng với nhiều yếu tố tạo nên một thương hiệu hiện đại: có nhận diện riêng, chất lượng và kỹ thuật tương đối ổn định, nguồn sản xuất xác định, được lưu thông trên thị trường và đủ nổi tiếng để được người khác bắt chước.

Những sản phẩm đầu tiên thuộc truyền thống này được sản xuất khoảng 3.600 năm trước. Qua nhiều thế kỷ, kỹ thuật và kiểu trang trí liên tục thay đổi, nhưng truyền thống sản xuất vẫn được duy trì.

Khoảng 3.200 năm trước, dòng đồ gốm này phát triển thành một bộ sưu tập phong phú với những hình vẽ động vật và các cảnh liên quan đến nghi lễ của con người. Đây cũng là giai đoạn mà các nhà nghiên cứu cho rằng nó đạt đến những đặc điểm giống một “thương hiệu” rõ rệt nhất.

Khu vực khai quật khảo cổ, nơi phát hiện khu phức hợp mai táng và nghi lễ cùng hàng trăm hiện vật gốm sơn.

Những chiếc bình Qurayyah sau đó được đưa về phía Bắc, tới vùng Southern Levant, với các phát hiện tại những địa điểm như Tell el-Kheleifeh. Chúng thậm chí xuất hiện tại khu vực đền thờ Timna, nơi gắn với nữ thần Hathor của Ai Cập.

Về phía Nam, đồ gốm cũng được đưa tới các khu vực thuộc miền Bắc Arabia.

Đáng kinh ngạc hơn, truyền thống làm gốm tại Qurayyah vẫn tiếp tục tồn tại thêm khoảng 1.000 năm, kéo dài tới giai đoạn cuối của thời kỳ đồ sắt.

Đồ gốm sơn Qurayyah Painted Ware.

Một chiếc bình có hoa văn đặc biệt khi ấy có thể không chỉ đơn giản là một vật dụng. Nguồn gốc, kỹ thuật chế tác và vẻ ngoài của nó có thể đã tạo ra một danh tiếng đủ mạnh để khiến người ở những vùng đất cách xa Qurayyah hàng trăm km vẫn muốn sở hữu.

Vì thế, khi nhìn vào một chiếc bình được sơn từ 3.200 năm trước, các nhà khảo cổ có thể đang nhìn thấy một trong những dấu vết sớm nhất của một quan điểm rất quen thuộc với con người hiện đại: một sản phẩm không chỉ được mua vì công dụng, mà còn vì danh tiếng đứng sau nó.