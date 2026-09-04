Men gan cao gấp 30 lần sau 6 tuần tự uống thuốc bắc

Sau 6 tuần tự dùng thuốc bắc không rõ nguồn gốc chữa đau dạ dày, người đàn ông 61 tuổi nhập viện với men gan cao hơn 30 lần bình thường.

Uống thuốc bắc chữa đau dạ dày, men gan tăng hơn 30 lần

Ông H.Q.M. (61 tuổi, Hà Nội) vừa phải nhập viện điều trị tổn thương gan cấp sau khoảng 1,5 tháng tự sử dụng thuốc bắc không rõ nguồn gốc để chữa đau dạ dày.

BS Trần Minh Quân, Phó trưởng Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, ông M. có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, đang duy trì điều trị đều đặn. Người bệnh có thói quen uống khoảng 50 ml rượu mỗi ngày. Gia đình không ghi nhận người thân mắc bệnh xơ gan hoặc ung thư gan.

Khoảng 2 tháng trước khi nhập viện, ông xuất hiện đau âm ỉ vùng thượng vị, lan ra sau lưng, kèm ợ nóng. Nghĩ mắc bệnh dạ dày, ông tự tìm hiểu rồi mua thuốc bắc không rõ nguồn gốc về sử dụng.

Sau khoảng 6 tuần uống thuốc, tình trạng đau dạ dày không cải thiện. Ngược lại, ông bắt đầu mệt mỏi, ăn uống kém, nhanh chóng kiệt sức khi vận động, đồng thời xuất hiện vàng mắt, vàng da và nước tiểu vàng sẫm.

Lo lắng trước những biểu hiện bất thường, ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số men gan tăng rất cao. AST lên tới 1.121 U/L, ALT 1.287 U/L, cao hơn 30 lần giới hạn trên của mức bình thường.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tổn thương gan cấp nghiêm trọng

Sau khi khai thác kỹ tiền sử sử dụng thuốc, đồng thời loại trừ các nguyên nhân gây viêm gan khác, các bác sĩ xác định người bệnh bị tổn thương gan cấp nghiêm trọng, nhiều khả năng liên quan đến việc sử dụng thuốc bắc không rõ nguồn gốc. Ông được nhập viện điều trị tại Khoa Viêm gan.

BS Trần Minh Quân cho biết, trường hợp của ông M. may mắn được phát hiện và điều trị kịp thời.

Sau gần 20 ngày điều trị, các chỉ số men gan của người bệnh cải thiện rõ rệt. AST từ 1.121 U/L giảm còn 78 U/L; ALT từ 1.287 U/L giảm còn 128 U/L. Sức khỏe người bệnh dần ổn định.

Theo các hướng dẫn chuyên môn, tổn thương gan do thuốc (DILI) là chẩn đoán cần dựa trên quá trình khai thác kỹ tiền sử sử dụng thuốc, thảo dược và loại trừ các nguyên nhân gây tổn thương gan khác. Thuốc thảo dược và thực phẩm bổ sung cũng là nhóm tác nhân có thể liên quan đến DILI.

BS Trần Minh Quân cảnh báo, các sản phẩm thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát chất lượng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Một số sản phẩm có thể chứa thành phần không được công bố, tạp chất, kim loại nặng hoặc các chất có khả năng gây độc cho gan.

Đáng lưu ý, tổn thương gan liên quan đến thuốc hoặc thảo dược có thể diễn biến âm thầm, biểu hiện ban đầu không rõ ràng. Khi tổn thương tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu hoặc đau tức vùng hạ sườn phải.

Kiểm tra các tổn thương cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Vì vậy, khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường sau khi sử dụng thuốc nam, thuốc bắc hoặc các sản phẩm thảo dược, người dân cần ngừng sử dụng sản phẩm nghi ngờ và đến cơ sở y tế để được thăm khám, kiểm tra chức năng gan.

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