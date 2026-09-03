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Kho tri thức

Hồ nước lạ nhất châu Phi: Nơi con người nổi lềnh bềnh trên mặt nước màu hồng

Giữa vùng đất khô nóng của Senegal có một hồ nước màu hồng nổi bật như bước ra từ thế giới cổ tích.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nằm cách thủ đô Dakar khoảng 30–40 km về phía đông bắc, Hồ Retba, còn được gọi là Lac Rose – Hồ Hồng, là một trong những cảnh quan đặc biệt nhất của Senegal. Mặt nước ở đây có thể chuyển từ hồng nhạt, hồng tím đến đỏ cam tùy theo ánh sáng, mùa và độ mặn. Hồ rộng khoảng 3 km², nông và bị ngăn cách với Đại Tây Dương bởi một dải cồn cát hẹp.

Ảnh: Wikimedia Commons

Màu sắc đặc biệt của hồ Retba đến từ là một thế giới vi sinh vật cực kỳ đặc biệt. Loài tảo đơn bào Dunaliella salina có khả năng sống trong môi trường mặn khắc nghiệt. Khi độ mặn và cường độ ánh sáng tăng cao, chúng sản sinh nhiều sắc tố carotenoid, trong đó có beta-carotene. Chính những sắc tố màu đỏ cam này khiến nước hồ mang màu hồng kỳ lạ.

Vì phụ thuộc vào vòng đời của một sinh vật, sắc màu của Hồ Retba không phải lúc nào cũng màu hồng rực như những bức ảnh nổi tiếng trên mạng. Màu sắc thay đổi theo mùa và thời tiết. Trong mùa khô, khi nước bốc hơi mạnh, muối được cô đặc và màu sắc thường trở nên rõ rệt hơn. Dưới ánh nắng mạnh, mặt hồ thậm chí có thể chuyển sang màu cam hoặc đỏ sẫm.

Ảnh: Wikimedia Commons

Độ mặn của Retba cũng là một điều đáng kinh ngạc. Ở một số khu vực, nồng độ muối có thể đạt khoảng 40%, khiến nước có sức nổi rất lớn, tương tự Biển Chết. Người xuống hồ có thể nổi khá dễ dàng trên mặt nước.

Nhưng Retba không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên. Hồ còn là nơi mưu sinh của hàng nghìn người khai thác muối. Những người thợ dùng thuyền nhỏ ra giữa hồ, khuấy và cào lớp muối dưới đáy rồi đưa lên bờ. Những đống muối trắng chất dọc bờ hồ tạo nên một khung cảnh tương phản kỳ lạ với mặt nước màu hồng.

Ảnh: unbelievableinfo

Đáng chú ý, màu hồng của Retba từng biến mất sau những trận lũ nghiêm trọng năm 2022. Nước ngọt làm giảm độ mặn, khiến hệ sinh thái tạo màu bị thay đổi và hoạt động khai thác muối cũng bị đình trệ. Đến năm 2026, sau những nỗ lực bơm bớt nước và phục hồi độ mặn, màu hồng đặc trưng đã trở lại, đồng thời hoạt động sản xuất muối được khôi phục.

Câu chuyện của Hồ Retba vì thế thú vị hơn một hiện tượng “hồ nước màu hồng”. Nó cho thấy màu sắc của một cảnh quan đôi khi là kết quả của sự cân bằng mong manh giữa nước, muối, ánh sáng, khí hậu và sự sống. Chỉ cần cán cân ấy thay đổi, một trong những hồ nước kỳ lạ nhất hành tinh cũng có thể tạm thời mất đi màu sắc đã làm nên danh tiếng của mình.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Hồ Retba #Hồ nước màu hồng #Senegal #Vi sinh vật Dunaliella salina #Khai thác muối

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