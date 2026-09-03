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Kho tri thức

Vì sao Trấn Nguyên Đại Tiên kết nghĩa anh em với Tôn Ngộ Không?

Một trong những tình tiết đặc biệt nhất của Tây du ký là việc Trấn Nguyên Đại Tiên kết nghĩa anh em với Tôn Ngộ Không.

Theo Long Nguyên/ Dân Việt

Trong diễn biến của truyện Tây du ký, một trong những tình tiết gây bất ngờ nhất chính là việc Trấn Nguyên Đại Tiên (hay Trấn Nguyên Tử), vị Tổ Địa tiên đầy quyền năng với cây nhân sâm vạn năm quý báu, đã quyết định kết nghĩa huynh đệ với Tôn Ngộ Không – kẻ từng đại náo Thiên cung và đã đánh đổ cây báu của mình.

Trấn Nguyên Tử đại diện cho trật tự, quy tắc và sự tôn ti của thần tiên. Trong khi đó, Tôn Ngộ Không lại là hiện thân của sự phá cách, tự do và ý chí bất khuất.
Trấn Nguyên Tử đại diện cho trật tự, quy tắc và sự tôn ti của thần tiên. Trong khi đó, Tôn Ngộ Không lại là hiện thân của sự phá cách, tự do và ý chí bất khuất.

Câu chuyện bắt đầu khi Tôn Ngộ Không, vì nổi giận sau khi bị tiểu đồng của Trấn Nguyên Đại Tiên xúc phạm, đã đạp đổ cây nhân sâm vạn năm – bảo vật quý giá nhất của Trấn Nguyên Tử tại Ngũ Trang Quán. Hành động bốc đồng này khiến vị Tổ Địa tiên vô cùng phẫn nộ, lập tức đuổi theo và bắt giữ bốn thầy trò Đường Tăng, định trừng phạt nặng để răn đe.

Trong cơn giận, Trấn Nguyên Tử từng ra lệnh chiên dầu Tôn Ngộ Không, song Ngộ Không đã dùng phép biến sư tử đá thành hình dáng mình để qua mặt. Không bắt phạt được Tề Thiên Đại Thánh, Trấn Nguyên Tử chuyển sang định luộc Đường Tăng, khiến Ngộ Không buộc phải cầu xin tha mạng cho sư phụ, nhận lỗi và hứa sẽ tìm cách cứu lại cây nhân sâm.

Chính ở đây, thái độ của Trấn Nguyên Đại Tiên đã thay đổi. Ông không còn là một vị thần tiên uy nghiêm, cứng nhắc nữa, mà bắt đầu thể hiện sự cảm thông và một đề nghị bất ngờ. Trước khi để Tôn Ngộ Không đi tìm cách cứu cây, ông tuyên bố: "Nếu con khỉ nhà ngươi cứu sống cây nhân sâm của ta, ta sẽ xin kết nghĩa làm anh em". Lời hứa này không chỉ là một giao kèo, mà còn là sự công nhận bản lĩnh và tấm lòng vì sư phụ của Tôn Ngộ Không.

Sau đó, Tôn Ngộ Không đã đi khắp nơi tìm cách hồi sinh cây nhân sâm mà không được. Cuối cùng, nhờ Quan Âm Bồ Tát, Ngộ Không được ban cho nước Cam Lồ từ tịnh bình để tưới lên gốc cây, giúp nó hồi sinh diệu kỳ.

Sau khi cây nhân sâm được hồi sinh, Trấn Nguyên Đại Tiên đã giữ lời hứa, kết bái anh em cùng với Tôn Ngộ Không.
Sau khi cây nhân sâm được hồi sinh, Trấn Nguyên Đại Tiên đã giữ lời hứa, kết bái anh em cùng với Tôn Ngộ Không.

Sau khi cây nhân sâm được hồi sinh, Trấn Nguyên Đại Tiên đã giữ lời hứa, kết bái anh em cùng với Tôn Ngộ Không, và mở tiệc chiêu đãi long trọng trước khi tiễn thầy trò Đường Tăng tiếp tục lên đường thỉnh kinh. Sự việc này không chỉ thể hiện bản lĩnh của Ngộ Không mà còn cho thấy phong thái cao thượng và trọng lời hứa của vị Tổ Địa tiên.

Có thể nói, việc kết nghĩa anh em giữa Trấn Nguyên Tử và Tôn Ngộ Không không chỉ là một kết thúc có hậu cho một sự cố. Đó là một điểm sáng trong triết lý nhân sinh của Tây du ký: Oan gia nên giải không nên kết, và sự chân thành, tín nghĩa có thể xóa nhòa mọi khoảng cách, biến kẻ thù thành tri kỷ.

Hành động này của Trấn Nguyên Đại Tiên không làm giảm đi sự tôn quý của ông, mà trái lại, càng tôn lên tầm vóc của một bậc chân tiên có cái nhìn thấu suốt và một trái tim rộng mở.

danviet.vn
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#Trấn Nguyên Đại Tiên #Tôn Ngộ Không #Tây du ký #Trấn Nguyên Tử #Đường Tăng #Tề Thiên Đại Thánh

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Lý do thật sự khiến Trư Bát Giới nuốt chửng quả nhân sâm

Trong "Tây Du Ký", sau khi được Tôn Ngộ Không đưa cho quả nhân sâm, Trư Bát Giới nuốt chửng. Hành động này của Bát Giới là có lý do.

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Trên đường đi thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng đi qua Ngũ Trang đạo quán của Trấn Nguyên Đại Tiên. Trước khi có việc rời đạo quán, Trấn Nguyên Đại Tiên đã căn dặn 2 tiểu đồng hái quả nhân sâm để mời Đường Tăng.
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Trong tác phẩm "Tây Du Ký" của Ngô Thừa Ân, quả nhân sâm phải mất 3.000 năm mới ra hoa, 3.000 năm sau nữa mới kết quả và muốn quả chín ăn được lại phải đợi thêm 3.000 năm nữa. Người nào có phúc ngửi quả nhân sâm một lần sẽ sống thọ 360 tuổi và nếu ăn một quả thì sẽ sống thọ 47.000 năm.
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Trư Bát Giới nuốt chửng nhân sâm quả là cao chiêu?

Hành động tưởng như buồn cười ấy của Trư Bát Giới, hóa ra lại là cao chiêu âm thầm của một cựu thần tướng thiên đình!

Vì sao Trư Bát Giới nuốt chửng nhân sâm quả?

Trong tác phẩm kinh điển Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, nhân sâm quả được ví như “thần quả trường sinh” – loại quả hiếm có bậc nhất tam giới, phải mất 10.000 năm mới ra được một đợt trái chín. Vậy mà Trư Bát Giới, vị đồ đệ nổi tiếng háu ăn của Đường Tăng, lại nuốt chửng một quả mà không thèm nhai, dường như không chút trân trọng. Nhưng đằng sau hành động tưởng như bộc phát đó, lại ẩn chứa một bí mật không ngờ!

Chuyến thỉnh kinh đến núi Vạn Thọ đưa bốn thầy trò Đường Tăng gặp gỡ Trấn Nguyên Đại Tiên – chủ nhân Ngũ Trang đạo quán và cũng là người sở hữu cây nhân sâm quý giá ngàn năm có một. Hai tiểu đồng được lệnh mang quả quý mời Đường Tăng nếm thử, nhưng vì hình dáng quả giống hệt trẻ sơ sinh nên ông một mực từ chối.

Tru Bat Gioi nuot chung nhan sam qua la cao chieu?

Ảnh minh họa.

Câu chuyện tưởng như khép lại, nhưng lại mở đầu cho một vụ trộm quả nhân sâm chấn động tiên giới. Trư Bát Giới – kẻ “động lòng” trước mùi vị chưa từng nếm – đã xúi giục Tôn Ngộ Không hái trộm quả. Ba quả quý giá lập tức được chia nhau: Một cho Sa Tăng, một cho Bát Giới, một cho Ngộ Không. Và rồi, giữa lúc các huynh đệ còn đang thưởng thức chậm rãi, Trư Bát Giới đã nuốt chửng quả nhân sâm chỉ trong một hơi!

Nhiều người cho rằng, Bát Giới hành động như vậy chỉ vì tính nết háu ăn vốn có. Nhưng sự thật lại không đơn giản. Là người từng giữ chức Thiên Bồng Nguyên Soái trên thiên đình, Trư Bát Giới hiểu rõ bí mật đằng sau quả nhân sâm – một trong ba loại “bảo vật trường sinh” sánh ngang bàn đào của Vương Mẫu và kim đan của Thái Thượng Lão Quân.

Theo truyền thuyết, nhân sâm quả chứa tinh hoa trời đất, sau khi hái xuống nếu để lâu sẽ cứng lại, linh khí tiêu tan, trở nên vô dụng. Cách ăn duy nhất để hấp thụ trọn vẹn tiên khí chính là... nuốt chửng ngay khi còn tươi mới. Điều này được hai tiên đồng của Trấn Nguyên Tử xác nhận, và có lẽ cũng là lý do khiến Trư Bát Giới hành động “nhanh gọn lẹ” đến vậy.

Vậy là, sau vẻ ngoài vụng về và tính cách ham ăn, Trư Bát Giới lại thể hiện sự từng trải và thông tuệ bất ngờ. Không chỉ nhận ra giá trị vô song của nhân sâm quả, ông còn biết cách khai thác tối đa hiệu quả của tiên quả này, nhanh chóng hấp thụ để gia tăng tu vi, góp phần trên hành trình thỉnh kinh đầy gian khó.

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Đường Tăng từ chối quả Nhân sâm, vạch trần sai lầm Bát Giới

Khi đi qua Ngũ Trang quán, Đường Tăng được Trấn Nguyên Tử mời ăn quả Nhân sâm ngàn năm nhưng từ chối. Trong khi đó, Tôn Ngộ Không và Bát Giới lại ăn.

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Trong tác phẩm "Tây du ký", khi đến núi Vạn Thọ, thầy trò Đường Tăng phát hiện trên núi có Ngũ Trang đạo quán - nơi Trấn Nguyên Tử hay còn gọi là Trấn Nguyên đại tiên, cư ngụ.
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Khi Đường Tăng đến Ngũ Trang quán cũng là khi Trấn Nguyên Tử được Nguyên Thủy Thiên Tôn mời đi nghe giảng đạo.
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