Vì sao Trấn Nguyên Đại Tiên kết nghĩa anh em với Tôn Ngộ Không?

Một trong những tình tiết đặc biệt nhất của Tây du ký là việc Trấn Nguyên Đại Tiên kết nghĩa anh em với Tôn Ngộ Không.

Trong diễn biến của truyện Tây du ký, một trong những tình tiết gây bất ngờ nhất chính là việc Trấn Nguyên Đại Tiên (hay Trấn Nguyên Tử), vị Tổ Địa tiên đầy quyền năng với cây nhân sâm vạn năm quý báu, đã quyết định kết nghĩa huynh đệ với Tôn Ngộ Không – kẻ từng đại náo Thiên cung và đã đánh đổ cây báu của mình.

Trấn Nguyên Tử đại diện cho trật tự, quy tắc và sự tôn ti của thần tiên. Trong khi đó, Tôn Ngộ Không lại là hiện thân của sự phá cách, tự do và ý chí bất khuất.

Câu chuyện bắt đầu khi Tôn Ngộ Không, vì nổi giận sau khi bị tiểu đồng của Trấn Nguyên Đại Tiên xúc phạm, đã đạp đổ cây nhân sâm vạn năm – bảo vật quý giá nhất của Trấn Nguyên Tử tại Ngũ Trang Quán. Hành động bốc đồng này khiến vị Tổ Địa tiên vô cùng phẫn nộ, lập tức đuổi theo và bắt giữ bốn thầy trò Đường Tăng, định trừng phạt nặng để răn đe.

Trong cơn giận, Trấn Nguyên Tử từng ra lệnh chiên dầu Tôn Ngộ Không, song Ngộ Không đã dùng phép biến sư tử đá thành hình dáng mình để qua mặt. Không bắt phạt được Tề Thiên Đại Thánh, Trấn Nguyên Tử chuyển sang định luộc Đường Tăng, khiến Ngộ Không buộc phải cầu xin tha mạng cho sư phụ, nhận lỗi và hứa sẽ tìm cách cứu lại cây nhân sâm.

Chính ở đây, thái độ của Trấn Nguyên Đại Tiên đã thay đổi. Ông không còn là một vị thần tiên uy nghiêm, cứng nhắc nữa, mà bắt đầu thể hiện sự cảm thông và một đề nghị bất ngờ. Trước khi để Tôn Ngộ Không đi tìm cách cứu cây, ông tuyên bố: "Nếu con khỉ nhà ngươi cứu sống cây nhân sâm của ta, ta sẽ xin kết nghĩa làm anh em". Lời hứa này không chỉ là một giao kèo, mà còn là sự công nhận bản lĩnh và tấm lòng vì sư phụ của Tôn Ngộ Không.

Sau đó, Tôn Ngộ Không đã đi khắp nơi tìm cách hồi sinh cây nhân sâm mà không được. Cuối cùng, nhờ Quan Âm Bồ Tát, Ngộ Không được ban cho nước Cam Lồ từ tịnh bình để tưới lên gốc cây, giúp nó hồi sinh diệu kỳ.

Sau khi cây nhân sâm được hồi sinh, Trấn Nguyên Đại Tiên đã giữ lời hứa, kết bái anh em cùng với Tôn Ngộ Không.

Sau khi cây nhân sâm được hồi sinh, Trấn Nguyên Đại Tiên đã giữ lời hứa, kết bái anh em cùng với Tôn Ngộ Không, và mở tiệc chiêu đãi long trọng trước khi tiễn thầy trò Đường Tăng tiếp tục lên đường thỉnh kinh. Sự việc này không chỉ thể hiện bản lĩnh của Ngộ Không mà còn cho thấy phong thái cao thượng và trọng lời hứa của vị Tổ Địa tiên.

Có thể nói, việc kết nghĩa anh em giữa Trấn Nguyên Tử và Tôn Ngộ Không không chỉ là một kết thúc có hậu cho một sự cố. Đó là một điểm sáng trong triết lý nhân sinh của Tây du ký: Oan gia nên giải không nên kết, và sự chân thành, tín nghĩa có thể xóa nhòa mọi khoảng cách, biến kẻ thù thành tri kỷ.

Hành động này của Trấn Nguyên Đại Tiên không làm giảm đi sự tôn quý của ông, mà trái lại, càng tôn lên tầm vóc của một bậc chân tiên có cái nhìn thấu suốt và một trái tim rộng mở.