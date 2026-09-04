Lần đầu phẫu thuật robot ung thư thực quản, nối đường ăn ngay trong ngực

Lần đầu triển khai tại Bệnh viện K, kỹ thuật giúp cắt u, nạo vét hạch và tái tạo đường ăn với miệng nối thực quản - dạ dày trong lồng ngực.

Khối u bít kín lòng thực quản

Người bệnh nam, 53 tuổi, đến Bệnh viện K khám vì nuốt nghẹn kéo dài khoảng một tháng. Nội soi phát hiện khối u ở đoạn dưới thực quản, bít gần kín lòng khiến ống soi không thể đi qua.

Kết quả sinh thiết xác định ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa. Qua các thăm khám, người bệnh được đánh giá bệnh ở giai đoạn cT3N1M0.

Trước khi phẫu thuật, người bệnh được điều trị 4 chu kỳ hóa chất. Sau điều trị, tổn thương thu nhỏ rõ rệt, tình trạng nuốt nghẹn cải thiện, khả năng ăn uống tốt hơn.

Tuy nhiên, đáp ứng với hóa chất không đồng nghĩa tế bào ung thư đã được loại bỏ hoàn toàn. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nhằm loại bỏ tổn thương và tiếp tục chiến lược điều trị triệt căn.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Hai thì phẫu thuật, miệng nối nằm trong lồng ngực

Ca phẫu thuật do TS.BS Đoàn Trọng Tú, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 2, cùng ThS.BS Nguyễn Văn Cương và ê-kíp Khoa Ngoại Tiêu hóa 2, Bệnh viện K thực hiện.

Đây là trường hợp đầu tiên tại Bệnh viện K được thực hiện phẫu thuật Ivor Lewis hai thì có hỗ trợ robot, với miệng nối giữa thực quản và ống dạ dày được thực hiện trong lồng ngực.

Ivor Lewis là kỹ thuật phẫu thuật thực quản gồm hai thì: thì bụng và thì ngực. Các bác sĩ cắt bỏ đoạn thực quản có khối u, thực hiện nạo vét hạch và sử dụng dạ dày để tạo hình thành một ống thay thế đoạn thực quản đã được cắt bỏ.

Điểm đặc trưng của kỹ thuật là ống dạ dày được đưa lên và nối với phần thực quản còn lại ngay trong lồng ngực, thay vì thực hiện miệng nối ở vùng cổ.

Với phẫu thuật ung thư thực quản, đây là một khâu đòi hỏi độ chính xác cao bởi miệng nối được thực hiện trong không gian hạn chế của lồng ngực. Các nghiên cứu quốc tế cũng ghi nhận phẫu thuật Ivor Lewis có hỗ trợ robot có thể được ứng dụng để phẫu tích, nạo vét hạch và thực hiện miệng nối trong ngực.

Robot hỗ trợ phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Robot hỗ trợ thao tác trong không gian hẹp

Trong ca phẫu thuật, hệ thống robot cung cấp hình ảnh phẫu trường phóng đại cùng các dụng cụ có khả năng vận động linh hoạt. Đây là những yếu tố có ý nghĩa khi phẫu thuật viên phải thao tác ở vùng trung thất và thực hiện các kỹ thuật tinh tế trong lồng ngực.

Robot không tự thực hiện phẫu thuật. Toàn bộ thao tác vẫn do phẫu thuật viên trực tiếp điều khiển thông qua hệ thống điều khiển. Công nghệ hỗ trợ bác sĩ quan sát rõ hơn và thực hiện các động tác phẫu tích, nạo vét hạch cũng như tái tạo đường ăn trong không gian hẹp.

Bác sĩ điều khiển robot phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Y văn chuyên ngành cho thấy phẫu thuật cắt thực quản có hỗ trợ robot và miệng nối trong ngực đã được triển khai tại nhiều trung tâm trên thế giới. Một số nghiên cứu ghi nhận kỹ thuật có tính khả thi, song đây vẫn là phẫu thuật phức tạp và cần được thực hiện tại các cơ sở có kinh nghiệm.

Mục tiêu của phẫu thuật không chỉ là loại bỏ tổn thương và nạo vét hạch theo nguyên tắc điều trị ung thư, mà còn tái lập đường lưu thông tiêu hóa, giúp người bệnh có thể tiếp tục ăn uống và hướng tới chất lượng sống tốt hơn sau điều trị.

Nội soi thực quản - dạ dày là phương pháp quan trọng giúp phát hiện tổn thương và lấy mẫu sinh thiết khi nghi ngờ ung thư. Điều trị ung thư thực quản cần được cá thể hóa theo vị trí, giai đoạn bệnh, thể trạng và đáp ứng điều trị. Với bệnh ở giai đoạn còn khả năng điều trị triệt căn, người bệnh có thể được phối hợp các phương pháp như hóa trị, xạ trị và phẫu thuật tùy từng trường hợp.

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