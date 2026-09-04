Bé trai ở Nghệ An bị lưỡi câu móc sâu vào vùng tai

Bé trai 10 tuổi ở Nghệ An không may lưỡi câu mắc sâu vào vành tai, gia đình phải đưa đến bệnh viện phẫu thuật lấy dị vật.

Ngày 4/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, các bác sĩ vừa xử trí, lấy lưỡi câu mắc vào vành tai phải của một bé trai 10 tháng tuổi.

Trước đó, người cậu bế bé trai đi qua khu vực có tấm bạt thì không may lưỡi câu vướng vào vành tai phải của cháu. Do đau và hoảng sợ, cháu khóc liên tục, gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Lưỡi câu móc sâu vào vành tai bé trai. Ảnh: BVCC

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định vị trí dị vật và tiến hành lấy lưỡi câu ra khỏi vành tai bệnh nhi. Bé được chăm sóc vết thương, hướng dẫn theo dõi và tư vấn các dấu hiệu cần lưu ý sau khi về nhà.

Theo bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ không may bị lưỡi câu hoặc dị vật sắc nhọn móc vào cơ thể, người lớn không nên tự ý kéo, giật dị vật ra. Cách xử trí này có thể làm vết thương rộng hơn, gây chảy máu hoặc khiến dị vật gây tổn thương sâu hơn.

Trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế để được xử trí đúng cách, chăm sóc vết thương và đánh giá nguy cơ nhiễm khuẩn, tiêm phòng uốn ván khi có chỉ định của bác sĩ.