Béo phì để lại dấu ấn lâu dài trong các tế bào miễn dịch

Một nghiên cứu kéo dài 10 năm được công bố trên tạp chí EMBO Reports cho thấy, những người từng bị béo phì có thể lưu giữ "ký ức" phân tử về tình trạng đó trong các tế bào miễn dịch quan trọng.

Nhóm nghiên cứu châu Âu, do GS Claudio Mauro tại Đại học Birmingham dẫn đầu đã phát hiện ra rằng tế bào T hỗ trợ (hay tế bào lympho CD4+) có thể vẫn còn lưu giữ các dấu hiệu của bệnh béo phì trong quá khứ rất lâu sau khi trọng lượng cơ thể đã giảm.

"Ký ức" béo phì vẫn còn tác động tiêu cực đến hệ miễn dịch sau khi giảm cân 5-10 năm.

Các nhà nghiên cứu tập trung vào một quá trình gọi là methyl hóa DNA, trong đó các dấu hiệu hóa học được gắn vào DNA bên trong các tế bào miễn dịch. Phát hiện của họ cho thấy những thay đổi này có thể tồn tại trong vòng 5-10 năm sau khi giảm cân thành công.

"Ký ức" dai dẳng về tình trạng béo phì trong tế bào T hỗ trợ có thể cản trở các chức năng miễn dịch bình thường. Trong số các quá trình có thể bị ảnh hưởng là việc loại bỏ chất thải tế bào và điều chỉnh quá trình lão hóa miễn dịch.

Theo các nhà nghiên cứu, những thay đổi kéo dài này có thể giúp giải thích tại sao những người giảm cân vẫn có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến béo phì cao hơn ngay cả sau khi đã trở lại cân nặng bình thường.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích tế bào miễn dịch từ 3 nhóm người béo phì khác nhau và một nhóm có cân nặng bình thường đối chứng.

GS Claudio Mauro từ Khoa Viêm nhiễm và Lão hóa tại Đại học Birmingham, đồng tác giả chính của nghiên cứu cho biết, kết quả nghiên cứu cho thấy việc giảm cân ngắn hạn có thể không ngay lập tức làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh liên quan đến béo phì, bao gồm tiểu đường loại 2 và một số loại ung thư.

Việc duy trì cân nặng sau khi giảm cân sẽ giúp 'ký ức béo phì' dần mờ đi. Quá trình này có thể mất vài năm duy trì giảm cân liên tục, có thể từ 5-10 năm, mặc dù cần nghiên cứu thêm, để đảo ngược hoàn toàn tác động của béo phì lên tế bào T.

Từ phát hiện trên, nghiên cứu cũng gợi ý những cơ hội điều trị tiềm năng để đẩy nhanh quá trình này, chẳng hạn như sử dụng thuốc ức chế SGLT2, vốn đã cho thấy triển vọng trong việc giảm viêm và thúc đẩy quá trình loại bỏ tế bào lão hóa thông qua cơ chế miễn dịch ở người béo phì.

Các nhà nghiên cứu đã xác định được hai con đường sinh học cụ thể dường như bị ảnh hưởng bởi những thay đổi DNA lâu dài này trong tế bào T hỗ trợ.

Một là quá trình tự thực bào (trong đó tế bào ăn các phần của chính chúng để làm sạch chất thải), một quá trình mà tế bào sử dụng để loại bỏ các vật chất bị hư hỏng hoặc không cần thiết. Quá trình còn lại là lão hóa miễn dịch (sự lão hóa của hệ thống miễn dịch).

Bộ nhớ này được hình thành nhờ quá trình methyl hóa DNA trong tế bào T CD4.

Nhóm nghiên cứu dự định sử dụng những phát hiện này để điều tra các liệu pháp nhắm mục tiêu có thể khôi phục hoạt động miễn dịch bình thường khi nó bị gián đoạn do việc gắn thẻ DNA liên quan đến béo phì.

Những phương pháp điều trị như vậy có thể được sử dụng cùng với các liệu pháp giảm cân hiện có để giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa, ung thư và các bệnh khác có thể trở nên trầm trọng hơn do béo phì.