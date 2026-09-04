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Kho tri thức

Loại hạt giúp ngủ ngon, an thần, đẹp da, tốt cho sức khỏe, nấu chè thanh mát

Loại hạt này có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như giúp ngủ ngon, an thần nhờ tính bình và các hợp chất chống oxy hóa, làm đẹp da.

Theo Thùy Đặng/ Dân Việt

Hạt sen là loại hạt có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như giúp ngủ ngon, an thần nhờ tính bình và các hợp chất chống oxy hóa trong tâm sen.

Loại hạt này cũng hỗ trợ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ, giúp điều hòa đường huyết và cholesterol, và làm đẹp da, chống lão hóa nhờ các enzyme và chất chống oxy hóa.

Từ loại hạt này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, đặc biệt là món chè sen nhãn thanh mát, thơm ngon

Dân Việt mách bạn công thức nấu món chè sen nhãn như sau:

Nguyên liệu:

– 200g hạt sen (sen tươi Huế là ngon nhất)

– 1 – 1.5kg nhãn cùi tươi

– 180 – 200g đường phèn ( hoặc đường phổi)

– 1/2 muỗng cà phê gừng giã nhỏ (tuỳ khẩu vị)

– 2 thìa canh bột sắn dây hoặc bột năng

Cách làm:

- Nấu hạt sen: rửa sạch hạt sen, cho vào nồi cùng 500ml nước, đun đến khi sen vừa chín bở (tầm 10–15 phút nếu là sen Huế).

- Ướp đường: cho đường phèn vào, tiếp tục đun nhỏ lửa cho đường tan và thấm vào hạt sen. Tắt bếp, để nguội.

- Sơ chế nhãn: chọn nhãn quả to, cùi dày. Bóc vỏ, dùng kéo nhọn bấm nhẹ quanh hạt để lấy phần cùi nhãn nguyên vẹn. Nhồi hạt sen vào bên trong.

- Nấu nước chè: đun sôi lại phần nước sen ban đầu, thêm chút gừng cho thơm. Hòa tan bột sắn dây (hoặc bột năng) với ít nước, rồi từ từ đổ vào nồi, khuấy đều đến khi nước chè trong và hơi sánh lại. Nêm lại độ ngọt theo khẩu vị.

- Hoàn thiện: cho nhãn đã nhồi sen vào nồi, đun sôi nhẹ rồi tắt bếp ngay để giữ độ giòn tự nhiên của nhãn.

- Thưởng thức: có thể dùng nóng hoặc để lạnh đều rất ngon. Món chè thơm mát, dịu nhẹ.

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuỳ Đặng thực hiện!

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#loại hạt #hạt sen #chè sen nhãn #chè hạt sen #món ăn ngon #mẹo nấu ăn

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