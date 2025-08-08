Hà Nội

Giải trí

Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu tình tứ sau tin đồn thất thiệt

Trở về Việt Nam sau chuyến lưu diễn ở Mỹ, nữ ca sĩ Lệ Quyên đăng tải bộ ảnh bên Lâm Bảo Châu.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên Instagram cá nhân, Lệ Quyên vừa chia sẻ bộ ảnh bên bạn trai Lâm Bảo Châu (ngoài cùng bên trái) và con trai Kỳ Anh khi cả ba ở Mỹ. Ảnh: Instagram Lệ Quyên.
Trên Instagram cá nhân, Lệ Quyên vừa chia sẻ bộ ảnh bên bạn trai Lâm Bảo Châu (ngoài cùng bên trái) và con trai Kỳ Anh khi cả ba ở Mỹ. Ảnh: Instagram Lệ Quyên.
Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau ở xứ cờ hoa. Ảnh: Instagram Lệ Quyên.
Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau ở xứ cờ hoa. Ảnh: Instagram Lệ Quyên.
Mới đây, Lệ Quyên bức xúc trước tin đồn thất thiệt bị bạn trai lừa lấy biệt thự. Nữ ca sĩ hiện tại cùng luật sự tìm hiểu về các fanpage bịa đặt về cô và Lâm Bảo Châu. Ảnh: Instagram Lệ Quyên.
Mới đây, Lệ Quyên bức xúc trước tin đồn thất thiệt bị bạn trai lừa lấy biệt thự. Nữ ca sĩ hiện tại cùng luật sự tìm hiểu về các fanpage bịa đặt về cô và Lâm Bảo Châu. Ảnh: Instagram Lệ Quyên.
Hơn 1 tháng qua, "nữ hoàng phòng trà" cùng tình trẻ và con trai ở Mỹ. Ảnh: Instagram Lâm Bảo Châu.
Hơn 1 tháng qua, "nữ hoàng phòng trà" cùng tình trẻ và con trai ở Mỹ. Ảnh: Instagram Lâm Bảo Châu.
Lệ Quyên đi hát kết hợp nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu và Kỳ Anh. Ảnh: Instagram Lệ Quyên.
Lệ Quyên đi hát kết hợp nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu và Kỳ Anh. Ảnh: Instagram Lệ Quyên.
Lâm Bảo Châu - Lệ Quyên đi du thuyền ngắm hoàng hôn ở Mỹ. Ảnh: Instagram Lệ Quyên.
Lâm Bảo Châu - Lệ Quyên đi du thuyền ngắm hoàng hôn ở Mỹ. Ảnh: Instagram Lệ Quyên.
Cặp đôi "chị em" chênh nhau 12 tuổi dành cho nhau cử chỉ tình cảm trên phố. Ảnh: Instagram Lâm Bảo Châu.
Cặp đôi "chị em" chênh nhau 12 tuổi dành cho nhau cử chỉ tình cảm trên phố. Ảnh: Instagram Lâm Bảo Châu.
Lệ Quyên cùng Lâm Bảo Châu và Kỳ Anh vừa trở về Việt Nam. Ảnh: Instagram Lệ Quyên.
Lệ Quyên cùng Lâm Bảo Châu và Kỳ Anh vừa trở về Việt Nam. Ảnh: Instagram Lệ Quyên.
Nhiều năm qua, Lệ Quyên là ca sĩ đắt show trong và ngoài nước. Ảnh: Instagram Lệ Quyên.
Nhiều năm qua, Lệ Quyên là ca sĩ đắt show trong và ngoài nước. Ảnh: Instagram Lệ Quyên.
Lâm Bảo Châu làm người mẫu, đóng phim. Sau khi hẹn hò Lệ Quyên, anh còn thử sức dẫn chương trình. Ảnh: Instagram Lệ Quyên.
Lâm Bảo Châu làm người mẫu, đóng phim. Sau khi hẹn hò Lệ Quyên, anh còn thử sức dẫn chương trình. Ảnh: Instagram Lệ Quyên.
