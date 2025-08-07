Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cuộc sống “tiền đầy túi tình đầy tim” của Lệ Quyên

Giải trí

Cuộc sống “tiền đầy túi tình đầy tim” của Lệ Quyên

Nữ ca sĩ Lệ Quyên sở hữu khối tài sản "khủng", "nắm tay đi muôn nơi" với Lâm Bảo Châu trong 5 năm qua. 

Thu Cúc
Vướng tin đồn thất thiệt bị bạn trai lừa lấy biệt thự, Lệ Quyên rất bức xúc. Cô tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Ảnh: FB Lâm Bảo Châu.
Vướng tin đồn thất thiệt bị bạn trai lừa lấy biệt thự, Lệ Quyên rất bức xúc. Cô tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Ảnh: FB Lâm Bảo Châu.
Lệ Quyên thương Lâm Bảo Châu khi phải đối mặt với tin đồn không đúng sự thật. Ảnh: FB Lâm Bảo Châu.
Lệ Quyên thương Lâm Bảo Châu khi phải đối mặt với tin đồn không đúng sự thật. Ảnh: FB Lâm Bảo Châu.
Lâm Bảo Châu là hậu phương vững chắc của Lệ Quyên trong 5 năm qua. Nam người mẫu hỗ trợ bạn gái trong công việc, thường xuyên tháp tùng nửa kia đi diễn. Ảnh: FB Lâm Bảo Châu.
Lâm Bảo Châu là hậu phương vững chắc của Lệ Quyên trong 5 năm qua. Nam người mẫu hỗ trợ bạn gái trong công việc, thường xuyên tháp tùng nửa kia đi diễn. Ảnh: FB Lâm Bảo Châu.
Lệ Quyên ủng hộ Lâm Bảo Châu lấn sân làm MC. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Lệ Quyên ủng hộ Lâm Bảo Châu lấn sân làm MC. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Khi tình trẻ bị đồn thất thiệt, Lệ Quyên từng cho rằng cô không chọn sai người. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Khi tình trẻ bị đồn thất thiệt, Lệ Quyên từng cho rằng cô không chọn sai người. Ảnh: FB Lệ Quyên.
"Tớ ngày càng trân trọng tư cách và sự tử tế của chàng hơn, bởi hơn ai hết, bản thân ta tự biết trong cuộc, điều gì là thật và điều gì chỉ là phông bạt", cô viết. Ảnh: FB Lệ Quyên.
"Tớ ngày càng trân trọng tư cách và sự tử tế của chàng hơn, bởi hơn ai hết, bản thân ta tự biết trong cuộc, điều gì là thật và điều gì chỉ là phông bạt", cô viết. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Với cát-sê ca hát “khủng”, Lệ Quyên có trong tay biệt thự sang trọng, xe hơi, đồ hiệu. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Với cát-sê ca hát “khủng”, Lệ Quyên có trong tay biệt thự sang trọng, xe hơi, đồ hiệu. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Lệ Quyên cho biết, cô đi lên từ con số 0, hiện tại có của để dành nhưng sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Lệ Quyên cho biết, cô đi lên từ con số 0, hiện tại có của để dành nhưng sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Lệ Quyên cho rằng điều quan trọng hiện tại là bình thản mà sống vui sống khỏe. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Lệ Quyên cho rằng điều quan trọng hiện tại là bình thản mà sống vui sống khỏe. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Một trong những niềm vui của nữ ca sĩ là mua sắm. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Một trong những niềm vui của nữ ca sĩ là mua sắm. Ảnh: FB Lệ Quyên.
"Nữ hoàng phòng trà" không thiếu thứ gì ở tuổi 44. Ảnh: FB Lệ Quyên.
"Nữ hoàng phòng trà" không thiếu thứ gì ở tuổi 44. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Thu Cúc
#Lệ Quyên #ca sĩ Lệ Quyên #bạn trai Lệ Quyên #Lệ Quyên Lâm Bảo Châu #Lâm Bảo Châu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT