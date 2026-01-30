Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nhiều năm không điều trị u xơ, người phụ nữ 44 tuổi phải cắt bán phần tử cung

Phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ, đặc biệt khi đã được chẩn đoán u xơ tử cung cần tuân thủ theo dõi và điều trị theo chỉ định chuyên môn.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu Nghệ An đã thành công nội soi cắt tử cung bán phần cho người bệnh đa u xơ tử cung lớn.

Phát hiện u xơ tử cung từ nhiều năm trước nhưng không can thiệp sớm, bệnh nhân phải nhập viện khi khối u đã phát triển lớn, kèm các triệu chứng bất thường. Các bác sĩ khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần thành công, đảm bảo an toàn và giúp người bệnh hồi phục tốt.

Bệnh nhân là chị N.T.X (44 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lưu, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đau tức nhiều vùng hạ vị, âm đạo ra máu kéo dài. Trước đó khoảng 10 năm, chị được chẩn đoán u xơ tử cung nhưng chưa can thiệp điều trị.

u-tu-cung-1.jpg
U xơ tử cung - Ảnh minh họa BVCC

Gần đây, xuất hiện các triệu chứng bất thường nên bệnh nhân đi khám và được chỉ định nhập viện.

Kết quả thăm khám và siêu âm cho thấy tử cung to tương đương thai 3 tháng, đường kính trước – sau 52 mm, độ dày nội mạc tử cung 14 mm, cơ tử cung vùng đáy có khối u khác cấu trúc cơ kích thước khoảng 56 x 48 mm, thành sau có khối u tương tự kích thước 32 x 28 mm.

Sau khi nhập khoa, bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành hội chẩn, thực hiện thêm các xét nghiệm, cận lâm sàng cần thiết. Trên cơ sở đó, ê-kíp điều trị quyết định phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận nhiều khối u xơ lớn trên bề mặt tử cung. Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành xử trí cẩn trọng, bóc tách các khối u xơ bằng phương pháp nội soi.

u-tu-cung-lon.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng bất thường. Hiện tại sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định và theo dõi tại bệnh phòng.

Theo BSCKII Nguyễn Thanh Hảo, Trưởng khoa Sản, u xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ, tiến triển âm thầm và dễ bị người bệnh chủ quan.

Nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời, khối u có thể phát triển lớn, gây rong kinh, thiếu máu, đau bụng kéo dài, thậm chí dẫn đến các biến chứng phức tạp như dính ruột, làm tăng mức độ khó của phẫu thuật.

Hình ảnh khối u kích thước lớn qua nội soi - Ảnh BVCC

Hình ảnh khối u kích thước lớn qua nội soi - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ, đặc biệt khi đã được chẩn đoán u xơ tử cung cần tuân thủ theo dõi và điều trị theo chỉ định chuyên môn.

Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng, bảo tồn chức năng sinh sản và nâng cao hiệu quả điều trị.

#Phẫu thuật cắt tử cung bán phần #U xơ tử cung lớn #Chẩn đoán và điều trị u xơ tử cung #Biến chứng u xơ tử cung #Khuyến cáo khám phụ khoa định kỳ #Chăm sóc sau phẫu thuật

Bài liên quan

Sống Khỏe

Đau bụng, rong kinh u xơ tử cung to như thai 3 tháng

U xơ tử cung là bệnh lý phổ biến ở phụ nữ, có thể gây rong kinh, đau bụng, thiếu máu kéo dài. Nút mạch cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, khoa Phụ sản phối hợp với khoa Chẩn đoán hình ảnh mới thực hiện thành công ca nút mạch điều trị u xơ tử cung cho chị Quan Thị Bền – hộ sinh đang công tác tại khoa Phụ sản của bệnh viện.

Với vai trò là người làm chuyên môn, hằng ngày trực tiếp chăm sóc, đồng hành cùng sản phụ, chị Bền hiểu rõ những ảnh hưởng mà u xơ tử cung có thể gây ra đối với sức khỏe phụ nữ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ra máu âm đạo, người phụ nữ 46 tuổi không ngờ u xơ tử cung biến chứng

​Khi được chẩn đoán u xơ tử cung cần tuân thủ theo dõi và điều trị theo chỉ định chuyên môn sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng, bảo tồn chức năng sinh sản.

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa phẫu thuật nội soi bóc đa u xơ tử cung lớn, bảo tồn tử cung kèm xử trí tổn thương lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng hai bên gây dính ruột nhiều cho người phụ nữ 46 tuổi, đảm bảo an toàn và giúp người bệnh hồi phục tốt.

​Trước đó khoảng 3 năm, chị được chẩn đoán u xơ tử cung nhưng chưa can thiệp điều trị. Gần đây, do khối u phát triển nhanh, xuất hiện các triệu chứng bất thường nên bệnh nhân đến cơ sở y tế thăm khám và được chỉ định nhập viện.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Mãn kinh 30 năm, u xơ vẫn 'thức giấc' gây biến chứng nguy hiểm

Khối u không hề nhỏ đi mà có kích thước rất lớn 81x87mm, có hoại tử dịch hóa – xuất huyết trung tâm.

Thông thường, u xơ tử cung sẽ teo nhỏ sau mãn kinh. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân 74 tuổi vừa được PGS.TS Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là một ngoại lệ đáng báo động.

u-xo.png
Phẫu thuật u xơ tử cung cho bệnh nhân - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới