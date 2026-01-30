Nhiều năm không điều trị u xơ, người phụ nữ 44 tuổi phải cắt bán phần tử cung

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu Nghệ An đã thành công nội soi cắt tử cung bán phần cho người bệnh đa u xơ tử cung lớn.

Phát hiện u xơ tử cung từ nhiều năm trước nhưng không can thiệp sớm, bệnh nhân phải nhập viện khi khối u đã phát triển lớn, kèm các triệu chứng bất thường. Các bác sĩ khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần thành công, đảm bảo an toàn và giúp người bệnh hồi phục tốt.

Bệnh nhân là chị N.T.X (44 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lưu, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đau tức nhiều vùng hạ vị, âm đạo ra máu kéo dài. Trước đó khoảng 10 năm, chị được chẩn đoán u xơ tử cung nhưng chưa can thiệp điều trị.

U xơ tử cung - Ảnh minh họa BVCC

Gần đây, xuất hiện các triệu chứng bất thường nên bệnh nhân đi khám và được chỉ định nhập viện.

Kết quả thăm khám và siêu âm cho thấy tử cung to tương đương thai 3 tháng, đường kính trước – sau 52 mm, độ dày nội mạc tử cung 14 mm, cơ tử cung vùng đáy có khối u khác cấu trúc cơ kích thước khoảng 56 x 48 mm, thành sau có khối u tương tự kích thước 32 x 28 mm.

Sau khi nhập khoa, bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành hội chẩn, thực hiện thêm các xét nghiệm, cận lâm sàng cần thiết. Trên cơ sở đó, ê-kíp điều trị quyết định phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận nhiều khối u xơ lớn trên bề mặt tử cung. Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành xử trí cẩn trọng, bóc tách các khối u xơ bằng phương pháp nội soi.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng bất thường. Hiện tại sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định và theo dõi tại bệnh phòng.

Theo BSCKII Nguyễn Thanh Hảo, Trưởng khoa Sản, u xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ, tiến triển âm thầm và dễ bị người bệnh chủ quan.

Nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời, khối u có thể phát triển lớn, gây rong kinh, thiếu máu, đau bụng kéo dài, thậm chí dẫn đến các biến chứng phức tạp như dính ruột, làm tăng mức độ khó của phẫu thuật.

Hình ảnh khối u kích thước lớn qua nội soi - Ảnh BVCC