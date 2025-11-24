Hà Nội

Lâu đài chữ thập Turkestan hé lộ bí ẩn gây sốc giới khảo cổ

Kho tri thức

Lâu đài chữ thập Turkestan hé lộ bí ẩn gây sốc giới khảo cổ

Lâu đài hình chữ thập và nhiều đồ trang sức đã được tìm thấy ở Turkestan gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Tại địa điểm khai quật khảo cổ Kultobe, nơi có thành phố cổ Yesi ở Turkestan cổ đại, các chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Kazakhstan bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa độc đáo. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Kazakhstan.
Cụ thể, nhóm chuyên gia đã phát hiện ra tàn tích của một lâu đài có hình dạng giống cây thánh giá. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Kazakhstan.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, lâu đài này có niên đại từ thế kỷ thứ 4 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Kazakhstan.
Lâu đài kỳ lạ này gây chú ý với những bức tường cao ba mét rưỡi, có bốn mặt hướng về bốn phương trời. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Kazakhstan.
Các bức tường được xây dựng bằng các khối đá hình tứ giác xen kẽ. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Kazakhstan.
Các vòm cổng và hầm của lâu đài được cho là vẫn được bảo quản tốt. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Kazakhstan.
Không chỉ dừng tại đó, thêm nhiều đồ trang sức, bao gồm cả đồ trang sức bằng vàng cũng được phát hiện trong các lớp tường cũ của lâu đài. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Kazakhstan.
Trong số những món đồ trang sức được bảo quản trong hộp da có một chiếc vòng cổ với nhiều loại hạt và đôi bông tai vàng đính đá. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Kazakhstan.
Một phát hiện đáng chú ý khác tại lâu đài này là bìa da của một bản thảo tiếng Ả Rập. Cuốn sách được cho là đã bị mục nát gần như hoàn toàn, ngoại trừ một trang dính vào bìa da. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Kazakhstan.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
