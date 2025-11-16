Bình gốm Ai Cập cổ đại xuất hiện bất ngờ ở Pompeii La Mã

Một chiếc bình gốm tráng men của người Ai Cập cổ đại đã được các nhà khảo cổ tìm thấy trong cuộc khai quật tại thành phố Pompeii của La Mã (nay là Italy).
Mới đây, hot girl Trà Hạ Ly đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi tung ra bộ ảnh mới với concept vô cùng ấn tượng và táo bạo.
Mới đây, hot girl Trà Hạ Ly đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi tung ra bộ ảnh mới với concept vô cùng ấn tượng và táo bạo.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân đưa ra lựa chọn sáng suốt, vượt qua khó khăn và thu nhập gia tăng.
Từng góc trong cơ ngơi của vợ chồng NSND Hồng Vân đều được chăm chút tỉ mỉ, phủ đầy cây cỏ, hoa lá, mang đến cảm giác thư thái giữa nhịp sống hiện đại.
Nổi tiếng nhờ thân hình đỉnh cao cùng khí chất quyến rũ khó cưỡng, cô nàng hot girl Yoon Seol-hwa lại một lần nữa khiến netizen phải nhắc tên.
Ngoài vị ngon, cải bẹ xanh còn hỗ trợ sức khỏe xương, da và hệ miễn dịch, đồng thời giúp cơ thể giải độc, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.
Mới đây, Neinei Pupu lại khiến cộng đồng mạng “bùng nổ” khi bất ngờ xuất hiện trong hình tượng nữ sinh Việt Nam.
Các chuyên gia phát hiện bộ hài cốt phụ nữ chôn cùng giường đồng hình nàng tiên, khiến giới khảo cổ và dư luận kinh ngạc trước bí ẩn cổ xưa.
Theo phong thủy, 3 loại cây này không chỉ làm đẹp nhà cửa mà còn mang lại sự thịnh vượng, may mắn, giúp gia chủ tiền bạc dồi dào.
Mới đây, Midu lại một lần nữa "gây bão" cộng đồng mạng khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong vai trò giảng viên tại Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech).
Hồ Ngọc Hà một lần nữa khẳng định đẳng cấp "Nữ hoàng giải trí". Diện trang phục bó sát, cắt xẻ táo bạo, nữ ca sĩ khoe trọn vóc dáng mẹ ba con đáng ngưỡng mộ.
Các nhà khảo cổ ở Italy đã phát hiện kho báu tiền vàng quý hiếm và bằng chứng về một cảng sông La Mã trong quá trình khai quật tại thành phố cổ Aquileia.
Tọa lạc ở phía đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, Vườn quốc gia Garamba là một trong những khu bảo tồn lâu đời và giàu tính biểu tượng nhất châu Phi.
Lexus vừa chính thức giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang UX 2026 tại thị trường Mỹ với một số thay đổi nhỏ, đồng thời điều chỉnh giá bán tăng nhẹ so với đời trước.
Khoảnh khắc nữ streamer Hoàng Minh Châu chụp ảnh cùng huyền thoại Kaka khiến cộng đồng mạng bùng nổ.
Ra mắt năm 2000, DirectX 8 của Microsoft đã mở ra kỷ nguyên mới cho GPU và cách mạng hóa đồ họa.
Thời điểm cuối năm 2025 mang đến vận may phi thường: hai con giáp giàu lên thần tốc, tài vận hanh thông rực rỡ, một tuổi có cơ hội đổi đời đầy bất ngờ.
Chiến dịch Pokrovsk-Mirnograd của Quân đội Nga đang bước vào giai đoạn cuối; trong khi Quân đội Ukraine ở mặt trận, đang chật vật đối phó với UAV của Nga.
Giữa vùng Tiểu Á cổ đại, lăng mộ Halicarnassus được xây lên như một kỳ quan vĩnh cửu, minh chứng cho sự giao thoa giữa nghệ thuật Hy Lạp và Ba Tư.
Chuẩn bị đón Giáng sinh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí biệt thự triệu đô ở TP HCM lung linh như trời Âu khiến mọi người trầm trồ.
Các nhà khoa học phát hiện những "bút chì màu" thời Đồ đá ở Crimea có thể được người Neanderthal sử dụng chúng để vẽ hoặc đánh dấu biểu tượng.