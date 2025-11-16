Hà Nội

Bình gốm Ai Cập cổ đại xuất hiện bất ngờ ở Pompeii La Mã

Bình gốm Ai Cập cổ đại xuất hiện bất ngờ ở Pompeii La Mã

Một chiếc bình gốm tráng men của người Ai Cập cổ đại đã được các nhà khảo cổ tìm thấy trong cuộc khai quật tại thành phố Pompeii của La Mã (nay là Italy).

Tâm Anh (theo ATI)
Trong cuộc khai quật tại thành phố Pompeii của La Mã (hiện nay thuộc lãnh thổ Italy), các nhà khảo cổ đã tìm thấy một chiếc bình gốm tráng men tinh xảo của người Ai Cập cổ đại tại một cửa hàng thực phẩm được gọi là Thermopolium del Gallo (Thermopolium of the Rooster). Ảnh: Parco Archeologico di Pompei.
Thường được tìm thấy trong các khu vườn hoặc điền trang giàu có, chiếc bình trên dường như được chủ một cửa hàng "thức ăn nhanh" sử dụng làm vật chứa đồ. Ảnh: Parco Archeologico di Pompei.
Thêm nữa, các cửa hàng thực phẩm từ từ sụp đổ xung quanh chiếc bình khi núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội vào năm 79 sau Công nguyên khiến cho Thermopolium del Gallo dường như bị "đóng băng thời gian" vào ngày chết chóc nhất trong lịch sử Pompeii. Ảnh: Parco Archeologico di Pompei.
Chiếc bình cổ được tìm thấy trong quá trình khai quật ở Insula 3 thuộc Vùng V của Pompeii từ cuối năm 2023 đến tháng 5/2024. Hiện vật này được trang trí công phu, có nguồn gốc từ Ai Cập. Ảnh: Parco Archeologico di Pompei.
Các nhà khảo cổ học suy đoán chiếc bình có thể được chế tác ở Alexandria, Ai Cập trước khi được đưa đến Pompeii. Ảnh: Pompeii Sites.
Việc tìm thấy các vật phẩm của người Ai Cập trong lãnh thổ của đế chế La Mã không phải là điều bất thường nhưng vị trí của chiếc bình ở Pompeii lại khiến các chuyên gia ngạc nhiên. Ảnh: thehistoryblog.
Bởi lẽ, những chiếc bình loại này thường được dùng như "một vật trang trí quý giá trong vườn tược và không gian uy nghiêm" của những người giàu có. Ảnh: mchen007.
Thay vào đó, chiếc bình được tìm thấy trong một cửa hàng thức ăn. Tại đó, nó được dùng để chứa nước, rượu hoặc các loại thực phẩm. Ảnh: Carole Raddato (CC BY-NC-SA).
Điều này cho thấy loại bình này từng được tầng lớp trung lưu ở Pompeii sử dụng, thay vì chỉ tầng lớp giàu có, quyền lực mới dùng như trước. Ảnh: Carole Raddato (CC BY-NC-SA).
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở cửa thành cổ cho du khách tham quan. Nguồn: THĐT1.
#Khám phá bình cổ Ai Cập tại Pompeii #Phát hiện vật phẩm Ai Cập trong đế chế La Mã #Ảnh hưởng văn hóa Ai Cập đến Pompeii

