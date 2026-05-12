Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

UAV Ukraine khiến Bộ trưởng quốc phòng Latvia từ chức

Việc thất bại trong đánh chặn các UAV "đi lạc" của Ukraine thể hiện năng lực yếu kém của phòng không Latvia. Điều này dẫn đến hậu quả lớn hơn cho các quan chức.

Tuệ Minh

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds từ chức vào ngày 10.5 sau khi 2 chiếc UAV của Ukraine rơi trúng bể chứa dầu tại quốc gia Baltic vào hôm 7.5, theo Reuters.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha xác nhận đó là UAV của Ukraine, và cho rằng những thiết bị này nhắm vào mục tiêu tại Nga nhưng bị hệ thống tác chiến điện tử của Moscow cố tình làm lạc hướng bay sang Latvia. Moscow chưa bình luận về cáo buộc này. Lực lượng cứu hỏa cho biết vụ việc làm 4 bể chứa nhiên liệu hư hại.

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds phát biểu tại Berlin (Đức) hồi tháng 3. Ông Spruds từ chức ngày 10/5 sau vụ UAV Ukraine rơi xuống lãnh thổ Latvia.
Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds phát biểu tại Berlin (Đức) hồi tháng 3. Ông Spruds từ chức ngày 10/5 sau vụ UAV Ukraine rơi xuống lãnh thổ Latvia.

Thủ tướng Latvia Evika Silina ngày 10/5 đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng từ chức và phê bình lực lượng phòng không đã không phản ứng nhanh nhạy. Bà Silina bổ nhiệm đại tá lục quân Raivis Melnis làm Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Spruds.

Latvia và nước láng giềng Lithuania hôm 7/5 kêu gọi NATO tăng cường phòng không tại khu vực sau sự cố UAV Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Sybiha đã xin lỗi Latvia và Lithuania, Estonia cùng Phần Lan vì UAV Ukraine rơi xuống lãnh thổ của các nước này.

Ông cho hay các cơ quan chuyên trách của Ukraine đang phối hợp chặt chẽ để giảm thiểu nguy cơ tái diễn và cân nhắc cử chuyên gia sang giúp tăng cường an ninh không phận tại các quốc gia Baltic.

Phần Lan và các nước Baltic đã liên tục nhận báo cáo phát hiện UAV trong lãnh thổ trong vài tháng qua, theo TASS.

Bể chứa nhiên liệu tại Rezekne (Latvia) nơi UAV Ukraine rơi xuống ngày 7.5
Bể chứa nhiên liệu tại Rezekne (Latvia) nơi UAV Ukraine rơi xuống ngày 7.5

Moscow cáo buộc các thành viên NATO âm thầm cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga, đặc biệt là các cơ sở năng lượng ở vùng Leningrad phía tây bắc. Tuy nhiên, từ cuối tháng 3, ngoại trưởng Latvia, Lithuania và Estonia đã ra tuyên bố chung để phủ nhận thông tin 3 nước này mở không phận cho Ukraine tấn công Nga.

Trong vài tuần qua, Estonia, Latvia, Lithuania và Phần Lan đã ghi nhận nhiều trường hợp UAV của Ukraine rơi xuống lãnh thổ của mình.

Đến ngày 10.5, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói Ukraine không nên sử dụng không phận Estonia để tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Nga.

"Chắc chắn cách dễ nhất để người Ukraine giữ UAV tránh xa lãnh thổ Estonia là kiểm soát tốt hơn hoạt động của UAV", ông Pevkur nói.

Đầu tuần trước, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cũng cho biết ông đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Helsinki coi việc UAV Ukraine xâm nhập không phận nước này là "không thể chấp nhận được".

Hệ thống chống UAV cực dị của Nga với các chong chóng sợi thép.
TWZ, Defense News
#UAV Ukraine #nga #Baltic #Latvia #Andris Spruds

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

UAV Ukraine bị cáo buộc bay lạc vào nước NATO gây sự cố điện

Nhà chức trách Estonia và Latvia cho biết, nhiều UAV lạ đã xâm nhập không phận và phát nổ bên trong không phận hai nước này gây ra các sự cố lưới điện.

Theo đài truyền hình ERR, Thủ tướng Estonia Kristen Michal cho biết một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Ukraine trên đường tấn công Nga đã đâm vào một nhà máy điện ở phía đông bắc Estonia vào sáng sớm thứ Tư. Bộ Quốc phòng ở Riga báo cáo rằng một máy bay không người lái khác đã tấn công Latvia.

Trong những tháng gần đây, quân đội Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử vào các khu vực của Nga, sau khi phải chịu một số thất bại trên chiến trường ở Ukraine. Moscow đã mô tả chúng là "các cuộc tấn công khủng bố" nhắm vào cơ sở hạ tầng, cũng như các khu công nghiệp và dân cư.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

UAV Ukraine vươn tới Ural, Nga cảnh báo vùng công nghiệp chiến lược bị đe dọa

Quan chức an ninh Nga cho biết UAV tầm xa Ukraine đã đủ khả năng đe dọa vùng Ural - khu vực công nghiệp, năng lượng và quốc phòng then chốt của nước này.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cảnh báo rằng các máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine hiện đã có khả năng đe dọa trực tiếp những khu vực sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả vùng công nghiệp chiến lược Ural.

Theo ông Shoigu, tốc độ phát triển và triển khai các hệ thống không người lái của Ukraine đã làm thay đổi đáng kể môi trường an ninh. “Trước đây, khu vực Ural nằm ngoài tầm tấn công từ lãnh thổ Ukraine, nhưng giờ đây đã nằm trong vùng đe dọa trực tiếp”, ông nhấn mạnh.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Chiến sự Iran leo thang, Ukraine cấm xuất khẩu UAV đánh chặn

Những đợt tấn công bằng máy bay không người lái Shahed của Iran trên khắp Trung Đông đã làm dấy lên sự quan tâm rộng rãi đối với UAV đánh chặn của Ukraine.

Nhà sản xuất máy bay không người lái đánh chặn Sting của Ukraine cho biết với The War Zone rằng mặc dù sản phẩm của họ đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ Trung Đông, nhưng họ hiện vẫn chưa được phép xuất khẩu ra nước ngoài.

Ukraine lo ngại thiếu UAV đánh chặn

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới