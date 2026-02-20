Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hình ảnh mới về cuộc sống thường nhật ở Ấn Độ

Thế giới

Hình ảnh mới về cuộc sống thường nhật ở Ấn Độ

Những bức ảnh của hãng AP phần nào ghi lại nhịp sống thường nhật của người dân ở Ấn Độ đầu năm 2026.

An An (Theo AP)
Người dân mua quần áo tại một triển lãm công nghiệp ở Hyderabad ngày 28/1. Được biết, triển lãm này trở thành điểm đến mua sắm quần áo, nhu yếu phẩm và vui chơi giải trí thu hút đông đảo người dân và du khách. (Nguồn ảnh: AP)
Người dân mua quần áo tại một triển lãm công nghiệp ở Hyderabad ngày 28/1. Được biết, triển lãm này trở thành điểm đến mua sắm quần áo, nhu yếu phẩm và vui chơi giải trí thu hút đông đảo người dân và du khách. (Nguồn ảnh: AP)
Mọi người thích thú chơi đu quay tại triển lãm công nghiệp ở Hyderabad ngày 28/1.
Mọi người thích thú chơi đu quay tại triển lãm công nghiệp ở Hyderabad ngày 28/1.
Các công nhân làm việc tại một cây cầu đang xây dựng trên sông Brahmaputra ngày 2/2.
Các công nhân làm việc tại một cây cầu đang xây dựng trên sông Brahmaputra ngày 2/2.
Bức ảnh chụp tại công trình đang thi công của Tổng công ty Đường sắt Cao tốc Quốc gia (NHSRCL) tại Ahmedabad, ngày 1/2.
Bức ảnh chụp tại công trình đang thi công của Tổng công ty Đường sắt Cao tốc Quốc gia (NHSRCL) tại Ahmedabad, ngày 1/2.
Những người phụ nữ chụp ảnh một công trình đang được xây dựng với cầu vượt biển Bandra-Worli ở phía sau, tại Mumbai ngày 1/2.
Những người phụ nữ chụp ảnh một công trình đang được xây dựng với cầu vượt biển Bandra-Worli ở phía sau, tại Mumbai ngày 1/2.
Người đàn ông mua rau củ tại một khu chợ địa phương ở Mumbai ngày 1/2.
Người đàn ông mua rau củ tại một khu chợ địa phương ở Mumbai ngày 1/2.
Các tín đồ Hindu thực hiện nghi lễ tắm nước thánh tại Sangam, nơi hợp lưu linh thiêng của ba dòng sông Hằng, Yamuna và Saraswati, trong ngày Maghi Purnima ở Prayagraj, thuộc bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, hôm 1/2.
Các tín đồ Hindu thực hiện nghi lễ tắm nước thánh tại Sangam, nơi hợp lưu linh thiêng của ba dòng sông Hằng, Yamuna và Saraswati, trong ngày Maghi Purnima ở Prayagraj, thuộc bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, hôm 1/2.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Khám phá thành phố tình yêu Verona, Italy (Nguồn video: THĐT)
An An (Theo AP)
#Cuộc sống thường nhật ở Ấn Độ #Ấn Độ #cuộc sống ở Ấn Độ #người dân Ấn Độ #cuộc sống người dân ở Ấn Độ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT