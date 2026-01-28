Hà Nội

Thế giới

Lật thuyền chở du khách Pháp, 3 người thiệt mạng

3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ lật thuyền chở du khách Pháp ngoài khơi tỉnh Muttrah, Oman.

An An (Theo National, Observer)

The National dẫn thông tin từ cảnh sát ngày 27/1 cho biết chiếc thuyền khi đó chở 25 du khách đến từ Pháp, thuyền trưởng và một hướng dẫn viên du lịch.

Cảnh sát cho hay chiếc thuyền bị lật tại vị trí cách cảng Sultan Qaboos ở Muttrah khoảng 4 km. Các nguồn tin nói rằng con thuyền đang trên đường từ Bandar al Rowdha tới đảo Damaniyat thì gặp nạn.

tau1.png
Theo nhà chức trách, chiếc thuyền gặp nạn chở 25 du khách đến từ Pháp, thuyền trưởng và một hướng dẫn viên du lịch. Ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Oman.

Sau khi tai nạn xảy ra, các đội cứu hộ của Cơ quan Phòng vệ Dân sự và Cứu thương Oman đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường để ứng phó với vụ việc và giải cứu nạn nhân.

"Theo báo cáo ban đầu, 3 du khách thiệt mạng trong vụ lật thuyền. Ngoài ra, hai người khác bị thương nhẹ", Cảnh sát Hoàng gia Oman thông tin trên mạng X.

Cơ quan chức năng xác nhận 3 du khách tử vong tại chỗ và 2 người bị thương được sơ cứu tại hiện trường.

Trang Oman Observer cho biết thêm rằng một số người trên thuyền đã được tàu đi ngang qua đó cứu sống.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để xác định hoàn cảnh vụ việc cũng như nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ lật tàu cá ở Hàn Quốc khiến 9 người mất tích hồi tháng 2/2023

Nguồn video: THĐT

