Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến Trung Quốc bằng tàu bọc thép

Tờ báo Rodong Sinmun của Triều Tiên đưa tin đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đi qua biên giới Triều Tiên - Trung Quốc vào sáng sớm 2/9.

Theo Al Jazeera, tờ báo Rodong Sinmun đưa tin đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến Trung Quốc vào sáng sớm 2/9.

“Các quan chức cấp cao chủ chốt của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un trong chuyến thăm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, tờ báo đưa tin.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trên tàu vào ngày 2/9/2025. Ảnh: KCNA.

Thông báo cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui có mặt trong đoàn tháp tùng ông Kim Jong Un.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un dự kiến sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II được tổ chức tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 3/9.

Korea Herald cho biết, đoàn tàu bọc thép được sử dụng lần này được cho là tương tự với phương tiện di chuyển mà ông Kim Jong Un từng sử dụng trong các chuyến thăm Trung Quốc và Nga trước đó.

