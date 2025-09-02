Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến Trung Quốc bằng tàu bọc thép

Tờ báo Rodong Sinmun của Triều Tiên đưa tin đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đi qua biên giới Triều Tiên - Trung Quốc vào sáng sớm 2/9.

An An (Theo AJ)

Theo Al Jazeera, tờ báo Rodong Sinmun đưa tin đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến Trung Quốc vào sáng sớm 2/9.

“Các quan chức cấp cao chủ chốt của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un trong chuyến thăm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, tờ báo đưa tin.

trieutien.png
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trên tàu vào ngày 2/9/2025. Ảnh: KCNA.

Thông báo cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui có mặt trong đoàn tháp tùng ông Kim Jong Un.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un dự kiến sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II được tổ chức tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 3/9.

Korea Herald cho biết, đoàn tàu bọc thép được sử dụng lần này được cho là tương tự với phương tiện di chuyển mà ông Kim Jong Un từng sử dụng trong các chuyến thăm Trung Quốc và Nga trước đó.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Trung Quốc tổ chức buổi diễn tập duyệt binh lần thứ hai

Nguồn video: bastillepost
#đoàn tàu bọc thép Triều Tiên #Chuyến đi của lãnh đạo Triều Tiên #Quan hệ Triều Tiên-Trung Quốc #ông kim jong un đến trung quốc #nhà lãnh đạo triều tiên Kim Jong Un

Bài liên quan

Điều ít biết về con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Kim Ju Ae, con gái của ông Kim Jong Un, có khả năng sẽ kế nhiệm cha mình trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Triều Tiên.

Dieu it biet ve con gai nha lanh dao Trieu Tien Kim Jong Un
Theo Forbes, Ju Ae lần đầu tiên được xác nhận là con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào năm 2013 sau khi cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman vô tình tiết lộ tên cô khi ám chỉ rằng anh đã bế "cô con gái bé bỏng" của ông Kim trong chuyến thăm Bình Nhưỡng. Ảnh: Instagram. 

Dieu it biet ve con gai nha lanh dao Trieu Tien Kim Jong Un-Hinh-2
 Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, Kim Ju Ae xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên vào tháng 11/2022 trong một cuộc thử nghiệm phóng tên lửa. Ảnh: Yonhap.

Dieu it biet ve con gai nha lanh dao Trieu Tien Kim Jong Un-Hinh-3
Kể từ đó, con gái ông Kim Jong Un thường xuyên cùng bố tới dự các sự kiện, chủ yếu là sự kiện quân sự. Ảnh: Instagram. 

Dieu it biet ve con gai nha lanh dao Trieu Tien Kim Jong Un-Hinh-4
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ban đầu gọi Ju Ae là "cô con gái yêu quý" của ông Kim Jong Un, nhưng sau đó chuyển thành "cô con gái đáng kính", làm dấy lên suy đoán Ju Ae có khả năng trở thành người kế nhiệm bố. Ảnh: Instagram. 
Dieu it biet ve con gai nha lanh dao Trieu Tien Kim Jong Un-Hinh-5
Một quan chức cấp cao của Hàn Quốc từng nói rằng "rất có khả năng" Ju Ae sẽ được chỉ định là người kế nhiệm ông Kim Jong Un. Ảnh: Instagram. 

Dieu it biet ve con gai nha lanh dao Trieu Tien Kim Jong Un-Hinh-6
Kim Ju Ae được cho là sinh vào cuối năm 2012 hoặc đầu năm 2013. Ảnh: KCNA. 
Dieu it biet ve con gai nha lanh dao Trieu Tien Kim Jong Un-Hinh-7
 Cheong Seong Chang, một nhà phân tích của Viện Sejong có trụ sở tại Hàn Quốc, cho hay, Ju Ae có một người em ruột mà giới tính và tuổi tác chưa được tiết lộ. Ảnh: KCNA.

Dieu it biet ve con gai nha lanh dao Trieu Tien Kim Jong Un-Hinh-8
 Rất ít thông tin cá nhân khác về Kim Ju Ae được công bố. Ảnh: KCNA.

Dieu it biet ve con gai nha lanh dao Trieu Tien Kim Jong Un-Hinh-9
 Bức ảnh này do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố năm 2023 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và con gái Ju Ae theo dõi vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasongpho-18 mới tại một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh: KCNA.

Dieu it biet ve con gai nha lanh dao Trieu Tien Kim Jong Un-Hinh-10
 Ju Ae cùng bố, nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đến thăm Bộ Quốc phòng ở Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA.

Dieu it biet ve con gai nha lanh dao Trieu Tien Kim Jong Un-Hinh-11
 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái Ju Ae trong chuyến thị sát Nhà máy gia cầm Gwangcheon. Ảnh: KCNA.
Xem chi tiết

Thế giới

Triều Tiên bác khả năng đối thoại hạt nhân với Mỹ

Bà Kim Yo Jong cho biết, Triều Tiên từ chối các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa với Mỹ.

Theo Yonhap ngày 29/7, bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cho biết mối quan hệ cá nhân giữa anh trai bà và Tổng thống Mỹ Donald Trump "không tệ", nhưng khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân.

"Mối quan hệ cá nhân hiện tại giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ không tệ. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ cá nhân giữa các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ phục vụ cho mục đích phi hạt nhân hóa, thì điều đó có thể được hiểu chẳng khác gì chế nhạo đối phương", bà Kim Yo Jong tuyên bố.

Xem chi tiết

Thế giới

Hàn Quốc kêu gọi khôi phục quan hệ với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi nỗ lực khôi phục mối quan hệ với Triều Tiên.

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 10/7 kêu gọi nỗ lực hàn gắn mối quan hệ liên Triều, nhấn mạnh rằng hòa bình hai nước là con đường thiết thực để đảm bảo an ninh quốc gia.

han1.png
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: PBS.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới