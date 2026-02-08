Lãnh đạo MTTQ Việt Nam trao Bằng khen tặng những kiều bào tiêu biểu năm 2025

Ngày 8/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt, vinh danh các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chủ trì buổi gặp mặt.

Toàn cảnh buổi gặp mặt - Ảnh:VGP/Toàn Thắng

Báo cáo về tình hình của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, với khoảng 6,5 triệu người sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ gia tăng về số lượng, còn nâng tầm đáng kể về vị thế pháp lý lẫn uy tín xã hội tại nước sở tại. Điểm sáng rực rỡ nhất chính là sự bùng nổ của nguồn lực chất xám khi nhiều chuyên gia, trí thức và doanh nhân kiều bào ngày càng khẳng định bản lĩnh Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, từ những phòng thí nghiệm hiện đại đến các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, năm 2025, lượng kiều hối chuyển về nước đạt khoảng 18 tỷ USD, trở thành nguồn lực kinh tế quan trọng, đồng thời là minh chứng sinh động cho sợi dây liên kết bền chặt giữa kiều bào với Tổ quốc. Sự gắn bó này còn được thể hiện qua việc kiều bào đóng góp hơn 2.300 lượt ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, cùng nhiều nghĩa cử thiết thực như ủng hộ trên 45 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại buổi gặp mặt, đại diện kiều bào đã đề xuất xây dựng mạng lưới đại diện thanh niên kiều bào theo khu vực, nhằm tăng cường kết nối, phát huy sức trẻ và hỗ trợ MTTQ Việt Nam tập hợp, phát huy nguồn lực kiều bào một cách hiệu quả, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu. Ảnh Người lao động.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng, xúc động trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cả về số lượng, thành phần và tiềm lực. Nhiều kiều bào đã thành công, khẳng định vị trí trong xã hội, thậm chí tham gia chính trường nước sở tại; nhiều người được ghi nhận trên bản đồ tri thức thế giới. Chúc mừng các tập thể, cá nhân kiều bào tiêu biểu được vinh danh, bà khẳng định những thành tựu đạt được của kiều bào là minh chứng rõ nét cho phẩm chất đáng quý của con người Việt Nam: ý chí bền bỉ, bản lĩnh kiên cường và tinh thần không ngừng vươn lên trong cuộc sống.

Khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho đồng bào ta ở nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, chủ trương của Đảng và Nhà nước nhất quán khẳng định “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt, không tách rời, là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Người lao động.

Qua các thời kỳ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam luôn dành sự quan tâm, trân trọng đặc biệt đối với vai trò, tiếng nói và những đóng góp quý báu của kiều bào ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Người lao động.

Thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ tin tưởng, kiều bào ở khắp năm châu sẽ tiếp tục hướng về Tổ quốc, gắn kết, đóng góp tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; đồng thời tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trên con đường phát triển trong kỷ nguyên mới.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động tiếp xúc, trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của kiều bào, đồng thời phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai hiệu quả hơn nữa công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới cũng như sự phát triển về quy mô và tính đa dạng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài nhằm ghi nhận những thành tích đóng góp trong vận động, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.