Lần đầu tiên cảnh rắn độc tấn công được ghi lại cực kỳ chi tiết

Giải mã

Lần đầu tiên cảnh rắn độc tấn công được ghi lại cực kỳ chi tiết

Hơn 100 video về các cuộc tấn công của rắn độc tiết lộ 3 kiểu tấn công khác nhau. Trong đó, một số con rắn cắn nhiều lần để truyền nhiều nọc độc vào con mồi.

Tâm Anh (theo Livescience)
Trong một nghiên cứu mới công bố ngày 23/10, các nhà khoa học đã ghi lại cảnh nhiều loài rắn tấn công con mồi giả, quay phim từ nhiều góc độ với hình ảnh có độ phân giải cao. Các video tiết lộ 3 cách tấn công con mồi của các loài rắn. Ảnh: Silke G. C. Cleuren, Alistair Evans, James Rule, David P. Hocking, Anthony Herrel.
Từ đầu những năm 1950, các nhà khoa học đã chụp ảnh, quay video ghi lại khoảnh khắc một con rắn độc tấn công con mồi. Tuy nhiên, những cú tấn công này diễn ra quá nhanh - chỉ trong 0,1 giây - đến nỗi các máy ảnh đời cũ không đủ nhanh để bắt trọn mọi chi tiết. Ảnh: Mark Kostich/iStock/Getty Images.
Trong khi đó, các bản ghi hình thực địa gần đây về các vụ rắn tấn công thường bị hạn chế bởi độ phân giải thấp và ánh sáng yếu. Ảnh: McDonald Wildlife Photography Inc./The Image Bank/Getty Images.
Để hiểu rõ hơn cách các loài rắn khác nhau tấn công con mồi, các nhà nghiên cứu đã đến Venomworld ở Paris, Pháp, một cơ sở động vật nơi đồng tác giả nghiên cứu Remi Ksas và các đồng nghiệp thường xuyên trích xuất nọc độc từ rắn và bọ cạp cho mục đích y tế và dược phẩm. Ảnh: Silke Cleuren.
Tại đây, nhóm nghiên cứu đã tạo ra con mồi giả từ một loại gel y tế giống như cơ và treo nó trước mặt 36 loài rắn độc và quay video bằng nhiều máy quay tốc độ cao. Ảnh: Silke Cleuren.
Sau khi ghi lại hơn 100 video tốc độ cao về 36 loài rắn khác nhau tấn công con mồi giả, các nhà khoa học đã phát hiện những quy luật trong cách chúng kiếm ăn. Các video cho thấy hầu hết rắn lục đều cắn mục tiêu trong vòng 0,1 giây sau khi lao tới - nhanh hơn phản ứng giật mình của hầu hết các loài động vật có vú, đồng nghĩa với việc con mồi khó có thể trốn thoát. Ảnh: Silke Cleuren.
Trong khi đó, một số loài rắn hổ mang, rắn lục và những loài khác mất hơn 0,3 giây để tấn công con mồi. Mỗi loại rắn lại phun nọc độc vào con mồi theo những cách khác nhau. Ảnh: Silke Cleuren.
Cụ thể, các loài rắn thuộc họ rắn lục tấn công nhanh từ tư thế cuộn tròn nhưng đôi khi không chọn được góc tấn công tốt. Nếu điều đó xảy ra, chúng sẽ rút nanh ra khỏi con mồi và cắm lại vào vị trí thuận lợi hơn trước khi tiêm nọc độc. Ảnh: Silke Cleuren.
Trong khi ấy, các loài rắn hổ thường từ từ trườn đến gần con mồi để giảm khoảng cách phải lao tới. Sau đó, chúng nới lỏng hàm một chút và cắn con mồi nhiều lần, "có thể là để kéo dài thời gian tiêm nọc độc vào con mồi". Ảnh: Shutterstock/Huy Nguyen Ngoc Xuan.
Các nhà khoa học cho hay những nghiên cứu trong tương lai có thể xác định xem kích thước của con mồi có ảnh hưởng gì đến khả năng tấn công của rắn hay không. Ảnh: Silke Cleuren.
