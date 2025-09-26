Đặc điểm kỳ lạ của rắn biển, thở qua da, uống nước mưa để tồn tại

Hà Nội

Giải mã

Rắn biển, nhóm bò sát sống dưới nước đầy bí ẩn, không chỉ sở hữu nọc độc mạnh mà còn có nhiều đặc điểm sinh học kỳ lạ khiến giới khoa học kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)
Chúng hầu như không thể sống trên cạn. Khác với nhiều loài rắn, rắn biển đã tiến hóa gần như hoàn toàn dưới nước và thường chết nếu bị giữ lâu trên đất liền. Ảnh: Pinterest.
Đuôi dẹt như mái chèo. Cấu tạo đuôi dẹt giúp chúng bơi lội linh hoạt, trở thành những thợ săn thành thục trong môi trường biển. Ảnh: Pinterest.
Nọc độc mạnh hơn rắn hổ mang. Một số loài rắn biển sở hữu nọc độc cực mạnh, có thể vượt xa rắn hổ mang về độ độc tính, nhưng chúng hiếm khi tấn công con người. Ảnh: Pinterest.
Có thể thở qua da. Bên cạnh phổi, rắn biển hấp thụ một phần oxy qua da, hỗ trợ chúng sống lâu hơn dưới nước mà không cần ngoi lên thường xuyên. Ảnh: Pinterest.
Uống nước ngọt giữa đại dương. Rắn biển không thể uống nước mặn, chúng chỉ uống nước ngọt nổi trên mặt biển sau những trận mưa lớn. Ảnh: Pinterest.
Một số loài sinh con trực tiếp. Nhiều loài rắn biển đẻ con ngay trong nước thay vì đẻ trứng, giúp thế hệ mới sinh ra đã có thể bơi lội. Ảnh: Pinterest.
Phân bố rộng khắp Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Rắn biển thường sinh sống tại vùng biển nhiệt đới, đặc biệt là quanh rạn san hô, nơi có nguồn thức ăn dồi dào. Ảnh: Pinterest.
Là chỉ báo môi trường biển. Do nhạy cảm với ô nhiễm và biến đổi khí hậu, sự hiện diện hay biến mất của rắn biển phản ánh rõ sức khỏe hệ sinh thái biển. Ảnh: Pinterest.
#rắn biển #đặc điểm sinh học rắn biển #thở qua da #uống nước mưa #nọc độc rắn biển #sinh sản rắn biển

