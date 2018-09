Yamaha R15 độ siêu môtô BMW chỉ 30 triệu ở Sài Gòn

Về nguyên bản là chiếc xe trong bài viết này là mẫu môtô cỡ nhỏ Yamaha R15 V2, với dung tích chỉ 150 phân khối nhưng nay đã được xưởng độ xe máy LeeAT Motor tại TP HCM lột xác với ngoại hình của một mẫu xe đua danh tiếng BMW HP4 Race với thiết kế tuyệt đẹp của đến từ Đức. Bản độ này được xưởng độ xe máy tại Sài Gòn đặt tên là R15 HP4 Race, kết hợp giữa tên của mẫu xe cỡ nhỏ của Yamaha và siêu môtô BMW HP4 Race "hàng khủng" 1.000 phân khối của thương hiệu BMW Motorrad. Ngoài dàn áo mang phong cách của siêu môtô BMW HP4 Race, bản độ Yamaha R15 này còn được lên hàng loạt các món đồ chơi cực chất. Phần đầu xe với thiết kế không đèn pha cực ngầu kết hợp với kính chắn gió cao khiến diện mạo của mẫu xe trở nên hầm hố và lạnh lùng hơn. Phuộc trước của xe đã được nâng cấp lên Upside down, tuy nhiên phanh đĩa phía trước vẫn là phanh đĩa đơn, vành xe nguyên bản của R15. Các chi tiết ở dè trước và đầu xe được làm mới với dán giả carbon khá đẹp. Đuôi xe được hoàn thiện một cách tinh tế kết hợp cùng đèn hậu của BMW HP4 cực chất, thực sự không thể phân biệt được nếu chỉ nhìn thiết kế phần đuôi xe. Các chi tiết khác như phuộc dầu phía sau được nâng cấp giúp cho xe an toàn hơn, chống đổ, ốp mang cá "hàng thửa"... khá đẹp mắt. Ngoài việc được nâng cấp phần đầu, phuộc trước và sau cùng một số chi tiết nhỏ, chiếc xe cũng được trang bị thêm hệ thống ống xả mới giúp cho chiếc môtô thể thao cỡ nhỏ này mạnh mẽ và ồn ào hơn so với trước. Với các chi tiết ngoại thất được làm mới hoàn toàn, khối động cơ 150cc SOHC 1 xi-lanh 16 mã lực của chiếc Yamaha R15 này vẫn không thay đổi so với nguyên bản của nhà sản xuất, nó chỉ được tinh chỉnh lại để phù hợp với những trang bị được khoác lên mình và mạnh mẽ hơn trước đây. Hiện tại ở Việt Nam đã có nhiều biker tiến hành "lên dàn áo" cho R15 thành BMW tuy nhiên bản độ này vẫn được đánh giá là đẹp và hoàn chỉnh nhất. Được biết, chiếc Yamaha R15 độ BMW HP4 Race này với chi phí chỉ hơn 30 triệu đồng, được thực hiện bởi xưởng độ LeeAT Motor. Video: Dân chơi Tây "phát sốt" với Yamaha R15 độ siêu môtô BMW.

Về nguyên bản là chiếc xe trong bài viết này là mẫu môtô cỡ nhỏ Yamaha R15 V2, với dung tích chỉ 150 phân khối nhưng nay đã được xưởng độ xe máy LeeAT Motor tại TP HCM lột xác với ngoại hình của một mẫu xe đua danh tiếng BMW HP4 Race với thiết kế tuyệt đẹp của đến từ Đức. Bản độ này được xưởng độ xe máy tại Sài Gòn đặt tên là R15 HP4 Race, kết hợp giữa tên của mẫu xe cỡ nhỏ của Yamaha và siêu môtô BMW HP4 Race "hàng khủng" 1.000 phân khối của thương hiệu BMW Motorrad. Ngoài dàn áo mang phong cách của siêu môtô BMW HP4 Race, bản độ Yamaha R15 này còn được lên hàng loạt các món đồ chơi cực chất. Phần đầu xe với thiết kế không đèn pha cực ngầu kết hợp với kính chắn gió cao khiến diện mạo của mẫu xe trở nên hầm hố và lạnh lùng hơn. Phuộc trước của xe đã được nâng cấp lên Upside down, tuy nhiên phanh đĩa phía trước vẫn là phanh đĩa đơn, vành xe nguyên bản của R15. Các chi tiết ở dè trước và đầu xe được làm mới với dán giả carbon khá đẹp. Đuôi xe được hoàn thiện một cách tinh tế kết hợp cùng đèn hậu của BMW HP4 cực chất, thực sự không thể phân biệt được nếu chỉ nhìn thiết kế phần đuôi xe. Các chi tiết khác như phuộc dầu phía sau được nâng cấp giúp cho xe an toàn hơn, chống đổ, ốp mang cá "hàng thửa"... khá đẹp mắt. Ngoài việc được nâng cấp phần đầu, phuộc trước và sau cùng một số chi tiết nhỏ, chiếc xe cũng được trang bị thêm hệ thống ống xả mới giúp cho chiếc môtô thể thao cỡ nhỏ này mạnh mẽ và ồn ào hơn so với trước. Với các chi tiết ngoại thất được làm mới hoàn toàn, khối động cơ 150cc SOHC 1 xi-lanh 16 mã lực của chiếc Yamaha R15 này vẫn không thay đổi so với nguyên bản của nhà sản xuất, nó chỉ được tinh chỉnh lại để phù hợp với những trang bị được khoác lên mình và mạnh mẽ hơn trước đây. Hiện tại ở Việt Nam đã có nhiều biker tiến hành "lên dàn áo" cho R15 thành BMW tuy nhiên bản độ này vẫn được đánh giá là đẹp và hoàn chỉnh nhất. Được biết, chiếc Yamaha R15 độ BMW HP4 Race này với chi phí chỉ hơn 30 triệu đồng, được thực hiện bởi xưởng độ LeeAT Motor. Video: Dân chơi Tây "phát sốt" với Yamaha R15 độ siêu môtô BMW.