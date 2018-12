Mua nhà được tặng miễn phí siêu SUV Rolls-Royce và Lamborghini

“ Mua nhà tặng xe sang” là một chiêu trò khuyến mãi nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng thực tế sẽ khiến nhiều người ngã ngửa với số tiền mà họ chuẩn bị bỏ ra. Nếu bạn đang sinh sống ở Mỹ và săn lùng thị trường nhà đất để tìm một nơi sinh sống ở khu vực South Florida, đây chắc hẳn là một hợp đồng khiến bạn mê mẩn. Có một thành phố nhỏ của phía bắc Miami mang tên Sunny Isles Beach. Trên bãi biển, bạn sẽ tìm thấy một địa điểm sang trọng được gọi là Mansions at Acqualina (Khu biệt thự Acqualina), và đó là nơi bạn sẽ tìm thấy “Palazzo Del Cielo”, một căn hộ penthouse mới nằm trên tầng 47 của tòa nhà đắt giá. Bây giờ, điểm quan trọng là mái nhà ấm cúng, đầy đủ tiện nghi, nội thất bậc nhất với tầm nhìn trên trời này đang được giao bán kèm với khuyến mãi miễn phí không chỉ một mà hai chiếc xe vô cùng đặc biệt. Để vui vẻ trên những con đường ở Miami, chủ nhà có thể dùng đến siêu xe Lamborghini Aventador bóng bẩy. Nhưng những người đang tìm kiếm một lối sống thượng hạng sẽ cảm thấy hứng thú hơn với một chiếc siêu SUV Rolls-Royce Cullinan mới cứng tặng kèm khi mua căn nhà sang trong mang tên Palazzo Del Cielo. Đây chắc hẳn là gói khuyến mãi kỷ lục khi hai chiếc xe có giá khoảng 750.000 USD đính kèm miễn phí cùng căn penthouse. Thế nhưng, nghĩ đến chuyện Palazzo Del Cielo đang được bán với giá 38 triệu USD, hai món hàng “miễn phí” kia chả là gì cả. Mansions at Acqualina nói rằng nó là mái nhà của bộ sưu tập xe Rolls-Royce sở hữu độc lập lớn nhất trên thế giới. Trên thực tế, nó được chống lưng bởi chính nhãn hiệu Rolls-Royce, và chiếc Cullinan đặc biệt ở đây được khoác bộ áo màu đỏ Magma Red kèm với nội thất bọc da màu đen và rám nắng. Những trang bị an toàn nổi bật trên Cullinan gồm camera 360, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, cảnh báo khi có xe vượt, cảnh báo chệch làn đường hỗ trợ giữa làn đường. Hệ thống hiển thị trên kính lái HUD kích thước 7x3 inch, hệ thống định vị GPS và phát Wi-Fi. Trái tim của Cullinan nằm bên dưới nắp capo. Xe sử dụng động cơ tăng áp V12 6,75 lít, cho công suất 563 mã lực và mô-men xoắn lên tới 850 Nm tại 1.600 vòng/phút. Tại thị trường Mỹ, hiện mẫu SUV siêu sang Cullinan được bán với giá từ 325.000 USD (tương đương khoảng 7,39 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết siêu SUV Rolls-Royce Cullinan.

