Chi tiết xe ga giá rẻ Honda Activa mới giá chỉ 20 triệu

Ra mắt lần đầu vào năm 2014, Honda Activa là mẫu xe tay ga giá rẻ hướng tới phái đẹp. Được Honda liên doanh sản xuất với công ty Scooter India Pvt Ltd tại Ấn Độ, sau 3 năm trên thị trường mới đây mẫu xe ga Honda Activa 2018 vừa được chính thức ra mắt với kiểu dáng giữ nguyên nhưng sở hữu nhiều công nghệ mới hấp dẫn hơn. Về thiết kế, Activa 125 vẫn giữ nguyên kiểu dáng trung tính của phiên bản cũ, với "phom" khá giống chiếc Lead hay Spacy tại các thị trường khác của Honda. Bên cạnh đó, xe cũng được bổ úng thêm màu tùy chọn màu sần mới là Matte Crust Metallic and Matte Selene Silver Metallic. Hệ thống chiếu sáng của xe được ứng dụng công nghệ LED nằm trên mặt nạ hình chữ Y, bảng đồng hồ của xe là sự kết hợp giữa đồng hồ analog và kỹ thuật số. Ổ khóa của xe là loại từ 4 trong 1 và nút bấm riêng để mở yên. Nâng cao độ tiện dụng so với phiên bản cũ, Activa 125 phiên bản nâng cấp mới này còn được bổ sung thêm móc treo đồ có thể thu gọn ở đầu yên xe, cùng với ổ cắm sạc điện thoại. Nằm bên dưới yên xe vẫn là khoang chứa đồ đủ chỗ để vừa một chiếc mũ bảo hiểm cả đầu. Hệ thống phanh của xe trên phiên bản cao nhất bao gồm phanh đĩa với heo Nissin 2 pis ở bánh trước và phanh đùm phía sau. Phiên bản rẻ nhất của xe có phanh đùm cho cả 2 bánh. Giống như nhiều dòng xe khác của Honda, mẫu xe ga Activa 125 2018 cũng sở hữu hệ thống phanh CBS với khả năng phanh đồng thời cả bánh trước lẫn sau. Hệ thống treo của Honda Activa 125 2018 cũng được nâng cấp, giảm xóc sau của xe là loại lò xo trụ đơn, nhưng được bổ sung thêm 3 chế độ tùy chỉnh, trong khi đó hệ thống treo trước vẫn là cặp phuộc ống lồng tương tự như phiên bản cũ. Phía sau xe cụm đèn hậu bóng halogen không đổi. Trái tim của mẫu xe ga Honda Active mới sẽ vẫn là vẫn là khối động cơ xylanh đơn, dung tích 124,9cc, làm mát bằng gió, snả sinh công suất 8,5 mã lực và mômen xoắn 10,54 Nm, đi kèm là hộp số vô cấp. Động cơ này cũng đáp ứng tiêu chuẩn khí thải BS IV mới nhất từ thị trường Ấn Độ. Hiện tại, Honda Activa 2018 đã chính thức bán ra tại Ấn Độ với 3 phiên bản gồm; tiêu chuẩn vành nan giá 59,621 Rupee (khoảng 20 triệu đồng), bản vành đúc có giá 61.558 Rupee (tương đương 20,7 triệu đồng) và phiên bản phanh đĩa, có giá 64.000 Rupee (tương đương 21,5 triệu đồng). Video: Chi tiết xe ga giá rẻ Honda Activa mới tại Ấn Độ.

