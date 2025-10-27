Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Làm rõ thẩm quyền áp dụng biện pháp tình trạng khẩn cấp

Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng những biện pháp mà pháp luật chưa quy định để ứng phó, khắc phục tình trạng khẩn cấp.

Thiên Tuấn

Chiều 27/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp.

202510271446236101-z7160348879490-3c186ae17a0b52425136a8ff1a0dcec9.jpg

Theo dự thảo luật, tình trạng khẩn cấp (TTKC) là trạng thái xã hội được cấp có thẩm quyền ban bố, công bố tình trạng khẩn cấp tại một hay nhiều địa phương hoặc trên phạm vi cả nước khi có thảm họa hoặc nguy cơ xảy ra thảm họa đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân hoặc có tình hình đe dọa nghiêm trọng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới, một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát để quy định các biện pháp áp dụng trong TTKC đảm bảo tính bao quát, phù hợp, có tính đặc thù, kế thừa những biện pháp đã được quy định trong các luật chuyên ngành; đồng thời, bổ sung quy định về phân cấp, phân quyền, biện pháp, chính sách phù hợp tình hình, đặc điểm của địa phương và địa bàn trong TTKC.

Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo nghiên cứu, chỉnh lý Chương III quy định các biện pháp áp dụng tương ứng với 3 loại TTKC gồm: TTKC khi có thảm họa; TTKC về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và TTKC về quốc phòng.

Đồng thời bổ sung một điều (Điều 12) quy định về nguyên tắc, thẩm quyền áp dụng biện pháp trong TTKC; đồng thời, rà soát chỉnh lý những quy định về cứu trợ, hỗ trợ và chính sách hỗ trợ; đào tạo, huấn luyện, diễn tập về TTKC; chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong TTKC của dự thảo luật.

Theo đó, việc áp dụng những biện pháp của luật phải đảm bảo các nguyên tắc: Ưu tiên việc bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, tính mạng, sức khỏe của người dân; áp dụng một hoặc nhiều biện pháp để linh hoạt trong ứng phó, khắc phục tình trạng khẩn cấp.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền quyết định: Áp dụng biện pháp quy định của luật và thời hạn áp dụng; cơ quan, tổ chức hoặc người có trách nhiệm thi hành biện pháp trong tình trạng khẩn cấp.

Trong trường hợp thật cần thiết, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, sau khi được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng những biện pháp mà pháp luật chưa quy định để ứng phó, khắc phục tình trạng khẩn cấp hoặc áp dụng các biện pháp quy định trong luật này khi chưa ban bố, công bố tình trạng khẩn cấp.

Trong trường hợp cần thiết, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định áp dụng biện pháp theo quy định của luật.

Về thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp, dự thảo luật quy định, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quyết định áp dụng biện pháp phòng thủ dân sự được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp.

Ngoài ra, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về TTKC đảm bảo chặt chẽ, ngắn gọn, thống nhất về thẩm quyền của Chính phủ, các bộ và UBND các cấp theo tinh thần đổi mới pháp luật.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để phù hợp tinh thần đổi mới trong xây dựng pháp luật, dự thảo luật chỉnh lý theo hướng giao Bộ Quốc phòng là đầu mối chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về TTKC. Đồng thời, rà soát, chỉnh lý những điều quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo đảm thống nhất, chặt chẽ, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

#tình trạng khẩn cấp #quốc phòng #an ninh #quốc hội #biện pháp khẩn cấp #thủ tướng

Bài liên quan

Chính trị

Xem xét dẫn độ với tội danh có hình phạt từ 2 năm tù trở lên

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng đề nghị xem xét nâng ngưỡng hình phạt tối thiểu lên từ 2 năm tù trở lên, phù hợp với thông lệ của nhiều quốc gia.

Sáng 27/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội dành nhiều thời gian thảo luận về dự thảo Luật Dẫn độ.

XEM XÉT DẪN ĐỘ VỚI TỘI DANH CÓ HÌNH PHẠT TÙ 2 NĂM TRỞ LÊN

Xem chi tiết

Chính trị

Kiểm soát dẫn độ nhằm phòng tránh oan sai và không bỏ lọt tội phạm

Việc quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ phải được tiến hành thận trọng, đúng quy định pháp luật và đặt dưới cơ chế kiểm soát tư pháp chặt chẽ.

Sáng 27/10, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 4 dự thảo: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự và Luật Tương trợ tư pháp về dân sự được tách ra từ Luật Tương trợ tư pháp.

PHÒNG TRÁNH OAN SAI, KHÔNG BỎ LỌT TỘI PHẠM

Xem chi tiết

Chính trị

Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành về quyền của phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể; lưu trữ trứng, tinh trùng nhưng đề nghị kèm điều kiện chặt chẽ.

Sáng 27/10, Quốc hội nghe các Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Sửa, bỏ nhiều điều trong luật

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Việt Nam tiên phong kiến tạo không gian mạng an toàn

Việt Nam tiên phong kiến tạo không gian mạng an toàn

Trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) – một phiên thảo luận quan trọng với chủ đề “Hợp tác toàn cầu phòng, chống lừa đảo trực tuyến” đã diễn ra chiều 25/10 tại Hà Nội.

7 nội dung trọng tâm của Công ước Hà Nội

7 nội dung trọng tâm của Công ước Hà Nội

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng gồm 9 chương, 71 điều, là văn kiện quốc tế toàn diện đầu tiên đặt nền tảng cho hợp tác toàn cầu trong phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm mạng.