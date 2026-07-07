Lâm Đồng: Sáu doanh nghiệp cạnh tranh gói thầu sửa chữa ĐT.719 gần 9,7 tỷ

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa chính thức công bố công khai biên bản mở thầu Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông tuyến ĐT.719 năm 2026.

Đây là gói thầu giao thông hạ tầng do Sở Xây dựng Tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, giao cho Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận làm đơn vị đại diện chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Tuyến đường ĐT.719 hiện thuộc địa giới hành chính mở rộng của tỉnh Lâm Đồng sau khi thực hiện sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Nông vào địa bàn tỉnh Lâm Đồng kể từ ngày 01/07/2025.

Gói thầu này được triển khai dựa trên cơ sở Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 566/QĐ-SXD ngày 01/06/2026 do Giám đốc Sở Xây dựng Tỉnh Lâm Đồng - Lê Ngọc Tiến ký phê duyệt, cùng Quyết định phê duyệt E-HSMT số 889/QĐ-SXD ngày 20/06/2026 do Phó Giám đốc Huỳnh Ngọc Thanh ký ban hành.

Dự án sử dụng nguồn vốn phí sử dụng đường bộ được Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2026 với tổng giá gói thầu được duyệt là 9.696.226.000 đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, thực hiện theo loại hợp đồng đơn giá cố định trong thời gian thi công kéo dài 120 ngày.

Cạnh tranh sôi nổi về giá giữa sáu ứng viên

Biên bản mở thầu được hoàn thành vào lúc 09:12 ngày 05/07/2026 ghi nhận một cục diện cạnh tranh hết sức sôi nổi khi thu hút đến sáu doanh nghiệp xây dựng hạ tầng giao thông cùng nộp hồ sơ dự thầu. Đáng chú ý, toàn bộ sáu đơn vị tham gia đều đề xuất tiến độ thực hiện hợp đồng là 120 ngày, hoàn toàn trùng khớp với yêu cầu cốt lõi nêu trong hồ sơ mời thầu, đồng thời chủ động áp dụng các giải pháp giảm giá sâu nhằm giành ưu thế tuyệt đối.

Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Đạt Bình Thuận gây bất ngờ lớn khi đưa ra mức giá dự thầu sau khi giảm giá chỉ còn 7.758.152.159,1294 đồng. So với giá trần của gói thầu, doanh nghiệp này đã tạo ra một giá trị tiết kiệm ngân sách rất lớn lên tới 1.938.073.840,8706 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm đạt 19,99%. Đây là mức giảm giá sâu thuộc nhóm cao bất thường trên thị trường đấu thầu hiện nay.

Cạnh tranh quyết liệt ở các vị trí tiếp theo là nhóm năm doanh nghiệp xây lắp khác. Công ty CP Cơ khí Ôtô Hoà Bình nộp hồ sơ tham gia với mức giá đề xuất 8.721.828.463,3977 đồng, mang lại tỷ lệ tiết kiệm đạt 10,05%. Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình đưa ra phương án tài chính ở mức 8.779.071.989,8060 đồng, giúp tiết kiệm cho nguồn vốn đầu tư 9,46%. Tiếp theo, Công ty TNHH Nam Bắc Hà chào thầu với mức giá 8.947.180.036,0307 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm là 7,73%. Doanh nghiệp địa phương là Công ty CP Công trình Giao thông Lâm Đồng đề xuất mức giá dự thầu là 9.014.784.350,9394 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm công là 7,03%. Đơn vị có mức giá dự thầu cao nhất trong danh sách mở thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn với mức giá chào 9.162.459.400,5000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt 5,50%.

Biên bản mở thầu. (Nguồn MSC)

Góc nhìn chuyên gia và kịch bản hậu kiểm pháp lý

Đánh giá về số liệu tài chính của gói thầu giao thông này, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM nhận định, việc cả sáu doanh nghiệp xây lắp cùng bỏ giá đưa lại tỷ lệ tiết kiệm cao đã phản ánh tính cạnh tranh cao, minh bạch và sòng phẳng. Sự tham gia đông đảo của các nhà thầu thắp lên hy vọng tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách nhà nước, đồng thời khẳng định chất lượng lập hồ sơ mời thầu bài bản của Sở Xây dựng Tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, việc xuất hiện mức giảm giá tiệm cận ngưỡng 20% của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Đạt Bình Thuận cũng đặt ra những yêu cầu hậu kiểm pháp lý rất nghiêm túc. Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, căn cứ chặt chẽ theo điểm e khoản 1 Điều 61 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 34 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15, khi nhà thầu bỏ giá thấp bất thường so với dự toán, chủ đầu tư có trách nhiệm bắt buộc phải yêu cầu nhà thầu giải trình làm rõ bằng văn bản về cấu thành đơn giá chi tiết, các giải pháp công nghệ thi công đặc thù hoặc nguồn cung ứng vật liệu nội địa giá rẻ. Biện pháp rà soát này nhằm ngăn ngừa triệt để tình trạng doanh nghiệp bỏ giá ảo để trúng thầu bằng mọi giá, dẫn đến việc thi công trì trệ, kéo dài thời gian hoặc không bảo đảm tuổi thọ kỹ thuật công trình sau này.

Hiện Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông tuyến ĐT.719 năm 2026 vẫn đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.