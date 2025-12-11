Lactoferrin và bước tiến mới trong dinh dưỡng đề kháng

Sự cộng hưởng giữa lactoferrin và IgG trong sữa non 24h cùng công thức FDI tạo nên sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin.

Sức mạnh miễn dịch tự nhiên từ lactoferrin

Lactoferrin là glycoprotein tự nhiên trong sữa mẹ, đặc biệt dồi dào ở sữa non, được xem như “lá chắn sinh học” đầu đời của trẻ. Nhờ khả năng liên kết sắt mạnh, lactoferrin vừa nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, vừa ức chế vi khuẩn có hại, giúp củng cố hệ miễn dịch. Tên gọi “lactoferrin” phản ánh đặc tính này, kết hợp giữa “lacto” và “ferrin” (sắt).

Trong nhiều thập kỷ, lactoferrin được y khoa xem là liệu pháp hỗ trợ miễn dịch quan trọng nhờ khả năng điều hòa miễn dịch vượt trội. Cơ chế then chốt là “khóa chặt” sắt – nguồn sống của vi khuẩn, virus – khiến chúng không thể phát triển, đồng thời tăng cường khả năng kháng khuẩn tự nhiên. Lactoferrin còn kích hoạt đại thực bào, giúp cơ thể nhanh chóng nhận diện và tiêu diệt mầm bệnh, từ đó xây dựng hàng rào miễn dịch vững chắc cho trẻ.

Nghiên cứu trên Nutrients (2023) cho thấy lactoferrin tác động hiệp đồng với hệ vi sinh đường ruột, giúp ức chế vi khuẩn hại như Campylobacter, đồng thời hỗ trợ lợi khuẩn Lactobacillus, Bifidobacterium. Lactoferrin cũng làm tăng nồng độ IgA – kháng thể bảo vệ niêm mạc ruột.

Theo PubMed Central, lactoferrin giúp giảm viêm, hạn chế nhiễm trùng hô hấp và tiêu chảy ở trẻ, đồng thời rút ngắn thời gian bệnh. Vì vậy, bổ sung lactoferrin được xem là chiến lược hiệu quả để tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe hô hấp.

Phức hợp tăng đề kháng với lactoferrin từ Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin

Lactoferrin từng ít xuất hiện trong các sản phẩm dinh dưỡng do quy trình chiết tách phức tạp, nay được sản xuất rộng rãi nhờ công nghệ sinh học hiện đại, đặc biệt từ dây chuyền tiên tiến của châu Âu. Điều này mở ra bước tiến lớn khi lactoferrin được ứng dụng quy mô vào các sản phẩm tiêu dùng, nổi bật nhất là sữa công thức cho trẻ nhỏ.

Việc bổ sung lactoferrin được các cơ quan y tế quốc tế công nhận. EFSA - Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu - phê duyệt sử dụng lactoferrin trong sữa công thức và sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt, còn FDA - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ - xác nhận thành phần này an toàn cho trẻ nhỏ.

Từ những nền tảng khoa học và chứng nhận uy tín này, Nutifood Sweden phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) đã ứng dụng lactoferrin vào sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin, đánh dấu bước tiến mới trong chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt. Sản phẩm sở hữu phức hợp tăng đề kháng từ lactoferrin, sữa non 24h và công thức FDI.

Trong phức hợp này, lactoferrin – với khả năng ức chế tác nhân gây hại và kích hoạt miễn dịch – kết hợp cùng IgG từ sữa non, giúp cung cấp miễn dịch thụ động và bảo vệ trẻ, đặc biệt hữu ích với trẻ không bú mẹ. Thành tố thứ ba là công thức FDI, gồm 2’FL-HMO giúp tăng cường miễn dịch và FOS/Inulin hỗ trợ lợi khuẩn ruột. Công thức này được Nutifood đặc chế cho trẻ em Việt và chứng minh lâm sàng giúp cải thiện rõ rệt dinh dưỡng – đề kháng – tiêu hóa, với tỷ lệ giảm táo bón 77,5% và nhiễm khuẩn hô hấp 58,6% sau 4 tháng.

Sự phối hợp giữa lactoferrin, sữa non 24h và FDI tạo cơ chế hiệp lực giúp ức chế sự phát triển của nhiều mầm bệnh, hỗ trợ tiêu diệt tác nhân gây hại và kích hoạt miễn dịch tự nhiên. Nhờ đó, GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin mang đến giải pháp đề kháng toàn diện cho những năm đầu đời của trẻ.

Bên cạnh tăng đề kháng, sản phẩm còn bổ sung “bộ đôi” sắt và kẽm, kích thích ăn ngon giúp hỗ trợ tăng cân; lysin cải thiện dinh dưỡng; canxi và vitamin D3 tăng mật độ xương; kẽm thúc đẩy chiều cao; DHA, lutein và i-ốt hỗ trợ não bộ và thị giác.

Với hệ miễn dịch toàn diện và công thức chuyên biệt, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin trở thành giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho trẻ nhỏ, đồng hành cùng hành trình “Đề kháng khỏe – Tiêu hóa tốt” của trẻ em Việt.