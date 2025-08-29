Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

NUTIFOOD tăng đầu tư thêm 6.000 tỷ đồng mở rộng trang trại và nhà máy

Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc hợp tác toàn diện, tăng cường đầu tư.

PV

Ngày 29 tháng 8 năm 2025, tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai 2025, để đưa nơi đây trở thành trung tâm sản xuất sữa tươi chất lượng cao của khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung trong tương lai.

Trong khuôn khổ hội nghị, Nutifood đã giới thiệu và gây ấn tượng mạnh với mô hình sản xuất hiện đại, khép kín, từ chăn nuôi bò sữa áp dụng công nghệ cao cho đến thu hoạch, sản xuất, chế biến và phân phối ra thị trường. Gian hàng Nutifood nổi bật với các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao được chế biến từ nguồn sữa tươi 3,5 gram đạm/100ml của Trang trại Bò sữa NutiMilk Gia Lai, bao gồm các sản phẩm mang thương hiệu sữa NutiMilk, NuVi, Värna Life và kem Merino, Celano. Khách tham quan gian hàng còn được thưởng thức các sản phẩm sữa dinh dưỡng và kem tươi của Nutifood ngay tại chỗ.

dai-dien-nutifood-nhan-hoa-cua-lanh-dao-tinh-quang-nam-tai-hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-tinh-gia-lai-1.jpg

Tại Hội nghị, Nutifood và UBND tỉnh Gia Lai đã thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác toàn diện, hướng tới xây dựng Gia Lai thành “thiên đường bò sữa” và trung tâm sản xuất sữa tươi chất lượng cao tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Cụ thể, Nutifood sẽ tiếp tục mở rộng quy mô Trang trại Bò sữa NutiMilk Gia Lai từ 12.000 con lên 30.000 con, mở rộng diện tích chuồng trại từ 52 lên 187ha, đồng cỏ từ 569 lên 1.468ha. Vùng nguyên liệu trồng cỏ và ngô hợp tác cùng nông dân dự kiến cũng sẽ tăng diện tích từ 1.000 ha lên 2.500 ha, qua đó mang lại sinh kế, thu nhập cho người dân tại địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi cây trồng tại Gia Lai.

dan-bo-cho-sua-chat-luong-cao-cua-trang-trai-nutimilk.jpg

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng vốn đầu tư của Nutifood tại Gia Lai đã đạt hơn 4.500 tỷ đồng, bao gồm 3.000 tỷ đồng cho trang trại và 1.500 tỷ đồng cho nhà máy chế biến sữa. Trong giai đoạn mới, Nutifood có kế hoạch sẽ tiếp tục đầu tư thêm 6.000 tỷ đồng để mở rộng quy mô trang trại, nâng cấp nhà máy và dây chuyền sản xuất hiện đại, công suất lớn, đạt chuẩn thế giới.

xe-bon-cho-sua-tu-trang-trai-bo-sua-nutimilk-gia-lai-den-nha-may-sua.jpg

Ông Lê Nguyên Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood, chia sẻ: “Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu ôn hòa tại Gia Lai, Trang trại Bò sữa NutiMilk đã cho nguồn sữa tươi đạt 3,5 gram đạm/100ml, chất lượng tương đương với Úc và New Zealand – hai quốc gia hàng đầu thế giới về chăn nuôi và sản xuất sữa. Chúng tôi cũng có nhà máy hiện đại chỉ cách trang trại khoảng 1 giờ đồng hồ vận chuyển, đảm bảo sữa sau khi vắt ra được sản xuất tươi ngon và an toàn nhất. Hợp tác toàn diện với tỉnh, Nutifood cam kết đồng hành cùng Gia Lai không chỉ trong việc đầu tư sản xuất sữa chất lượng cao, mà còn trong phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống người dân địa phương. Có được sự ủng hộ và đồng hành của chính quyền, chúng tôi quyết tâm, nỗ lực cùng xây dựng thương hiệu bò sữa Gia Lai, đưa nơi đây trở thành trung tâm sữa tươi hàng đầu khu vực”.

bo-duoc-cham-soc-can-than-theo-doi-suc-khoe-tai-trang-trai-bo-sua-nutimilk-gia-lai.jpg

Với mục tiêu xây dựng danh mục sản phẩm dinh dưỡng toàn diện cho mọi thành viên trong gia đình – từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người trưởng thành đến người cao tuổi – Nutifood xác định sữa tươi chất lượng cao là nền tảng cốt lõi. Nguồn sữa giàu đạm tự nhiên 3,5g/100ml từ Trang trại Bò sữa NutiMilk Gia Lai không chỉ đem lại hương vị thơm ngon khác biệt mà còn nâng tầm giá trị dinh dưỡng cho toàn bộ các sản phẩm, từ sữa tươi nguyên chất đến kem, phô mai, sữa chua, sữa trái cây… Đây chính là yếu tố chiến lược giúp Nutifood khẳng định vị thế khác biệt và phát triển bền vững trên thị trường.

Trong giai đoạn tiếp theo, Nutifood sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi, đầu tư công nghệ cao và áp dụng chuẩn quốc tế trong toàn bộ quy trình sản xuất tại Trang trại Bò sữa NutiMilk Gia Lai. Chiến lược này không chỉ củng cố vị thế tiên phong của Nutifood trong lĩnh vực sữa tươi chất lượng cao, mà còn góp phần hiện thực hóa tầm nhìn chung tay xây dựng thương hiệu sữa bò Gia Lai, đưa nơi đây trở thành “thiên đường bò sữa” và trung tâm sản xuất sữa tươi hàng đầu của miền Trung – Tây Nguyên cũng như cả nước.

#Nutifood #đầu tư mở rộng trang trại bò sữa Gia Lai #sữa tươi chất lượng cao #chăn nuôi bò sữa công nghệ cao #giá trị dinh dưỡng sữa #dự án trang trại và nhà máy Nutifood Gia Lai

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Nutifood công bố nhà thầu cung cấp, sản xuất và lắp đặt kết cấu thép cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood chính thức công bố Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng là nhà thầu cung cấp.

Ngày 22 tháng 08 năm 2025 Cây cầu là “món quà tri ân” mà Nutifood dành tặng người tiêu dùng cả nước và người dân Sài Gòn - TP.HCM nhân kỷ niệm 25 năm thành lập.

Hạng mục “Cung cấp, sản xuất và lắp đặt kết cấu thép” thuộc Gói thầu xây lắp số 2 – Thi công xây dựng cầu chính, có vai trò quyết định trong việc hình thành phần kết cấu chịu lực chủ đạo của công trình, cần đạt độ bền vững, an toàn và chính xác theo thiết kế. Kết cấu thép hoàn thiện sẽ là nền tảng để triển khai các hạng mục tiếp theo, góp phần đưa công trình về đích đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất. Qua tuyển chọn các đơn vị có năng lực tốt nhất về thi công kết cấu thép, Nutifood đã lựa chọn Tập đoàn Đại Dũng thực hiện nhiệm vụ này.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Học viện bóng đá Nutifood có 3 cầu thủ góp mặt tại U23

HLV trưởng Kim Sang Sik đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 ĐôngNam Á 2025 tại Indonesia từ ngày15/7đến29/7.

danh-sach-trieu-tap.jpg

Cụ thể, 3 cầu thủ trẻ trưởng thành từ Học viện bóng đá Nutifood đã có tên trong danh sách lên đường sang Indonesia đợt này gồm: tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, trung vệ Phạm Lý Đức và Nguyễn Nhật Minh.

Xem chi tiết

NUTIFOOD được vinh danh 50 doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố

Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood được vinh danh trong danh sách 50 doanh nghiệp tiêu biểu có thương hiệu và sản phẩm chủ lực của TP.HCM. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam.

Lễ vinh danh diễn ra long trọng tại Hội trường UBND TP.HCM với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Thành phố, các sở ban ngành cùng đại diện từ những doanh nghiệp tiêu biểu. Danh hiệu này là minh chứng cho vị thế vững chắc và hành trình bền bỉ mà Nutifood đã nỗ lực kiến tạo trong hơn hai thập kỷ qua – không ngừng đổi mới để nâng cao thể trạng người Việt bằng các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.
NUTIFOOD duoc vinh danh 50 doanh nghiep tieu bieu cua thanh pho
Nutifood không ngừng nỗ lực nghiên cứu những sản phẩm chất lượng, mang tinh hoa dinh dưỡng thế giới để chăm sóc sức khỏe cho người Việt Nam 
Tại buổi Lễ tôn vinh do UBND TP.HCM và Sở Công Thương TP.HCM tổ chức, ông Lê Nguyên Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood xúc động cho biết: “Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được Lãnh đạo TP.HCM công nhận là một trong 50 doanh nghiệp tiêu biểu có thương hiệu và sản phẩm chủ lực của thành phố. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để Nutifood tiếp tục theo đuổi sứ mệnh nâng cao thể trạng, chất lượng dinh dưỡng cho người Việt và đóng góp tích cực cho cộng – sứ mệnh chúng tôi đã theo đuổi trong ngày đầu thành lập. Thành quả này có được nhờ sự cống hiến không ngừng của đội ngũ Nutifood và, quan trọng hơn hết, là sự tin tưởng, đồng hành của người tiêu dùng cả nước, đặc biệt là tại Sài Gòn – TP.HCM, trong suốt 25 thành lập và phát triển của công ty”.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

VietinBank - Vươn mình cùng đất nước

VietinBank - Vươn mình cùng đất nước

Trải qua hành trình 37 năm phát triển, VietinBank khẳng định vai trò trụ cột tài chính, đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

PV GAS - Doanh nghiệp có lợi nhuận cao

PV GAS - Doanh nghiệp có lợi nhuận cao

Tổng công ty Khí Việt Nam đã ghi dấu một ấn tượng khi xuất sắc đứng vị trí thứ 12 xếp hạng Top 20 doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế cao nhất Việt Nam.