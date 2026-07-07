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Sống Khỏe

Kỹ thuật mở thông dạ dày qua nội soi giúp bệnh nhân đột quỵ phục hồi nhanh

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa thực hiện thành công kỹ thuật mở thông dạ dày qua da dưới hướng dẫn của nội soi cho một người bệnh đột quỵ nặng.

Thúy Nga

Bệnh nhân Đ.S.P. (81 tuổi, Ninh Bình), có tiền sử tăng huyết áp và bệnh mạch vành. Ông nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt đột ngột. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não xác định người bệnh bị nhồi máu tiểu não.

Sau đột quỵ, tình trạng diễn biến nặng khiến người bệnh bị liệt cơ nuốt, ăn uống liên tục bị sặc, phản xạ ho rất yếu và phải hỗ trợ thở máy. Nếu tiếp tục nuôi dưỡng bằng các phương pháp tạm thời trong thời gian dài, người bệnh có nguy cơ cao gặp các biến chứng như viêm phổi hít, suy dinh dưỡng và ảnh hưởng đến quá trình hồi phục.

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Ê- kíp thực hiện cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp thống nhất chỉ định thực hiện kỹ thuật mở thông dạ dày qua da dưới hướng dẫn của nội soi (PEG) nhằm thiết lập đường nuôi dưỡng qua dạ dày lâu dài cho người bệnh.

TS.BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trước đây, những người bệnh không thể ăn uống kéo dài thường phải trải qua phẫu thuật mở bụng để mở thông dạ dày. Phương pháp này có mức độ xâm lấn lớn hơn, thời gian hồi phục kéo dài và tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng.

Với kỹ thuật PEG, toàn bộ thủ thuật được thực hiện dưới hướng dẫn của nội soi thông qua một đường rạch rất nhỏ trên thành bụng.

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Dưới sự quan sát trực tiếp của hệ thống nội soi, bác sĩ xác định chính xác vị trí mở thông - Ảnh BVCC

Dưới sự quan sát trực tiếp của hệ thống nội soi, bác sĩ xác định chính xác vị trí mở thông, cố định thành dạ dày vào thành bụng và đưa ống nuôi dưỡng vào dạ dày an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ chảy máu, rò dịch cũng như các biến chứng khác.

Chỉ sau khoảng 10 phút, ống thông đã được đặt thành công. Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, không ghi nhận chảy máu hay biến chứng, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Công Long, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật chia sẻ, nhiều gia đình thường lo lắng khi được chỉ định mở thông dạ dày vì cho rằng đây là một cuộc phẫu thuật lớn. Tuy nhiên, PEG là kỹ thuật ít xâm lấn, được thực hiện nhanh và an toàn dưới hướng dẫn của nội soi.

Sau khoảng 24 giờ, người bệnh đã có thể bắt đầu được nuôi dưỡng qua ống thông, góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi phục.

Khi nào người bệnh cần mở thông dạ dày qua nội soi (PEG)?

- Người bệnh đột quỵ mất khả năng nuốt kéo dài.

- Người mắc bệnh lý thần kinh gây rối loạn nuốt.

- Người bệnh ung thư vùng đầu - cổ không thể ăn qua đường miệng.

- Cần nuôi dưỡng đường tiêu hóa trong thời gian dài nhưng không thể ăn uống bình thường.

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#Kỹ thuật mở thông dạ dày qua nội soi #Điều trị đột quỵ và rối loạn nuốt #Phẫu thuật ít xâm lấn PEG #Nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày #Chẩn đoán và xử lý các biến chứng tiêu hóa

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