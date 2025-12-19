Hà Nội

Nuốt nghẹn, người bệnh nam bất ngờ phát hiện khối u thực quản kích thước lớn

Những triệu chứng u thực quản thường diễn biến âm thầm, không rầm rộ, khiến nhiều người chủ quan và chỉ đi khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Thúy Nga

Một người bệnh nam, 63 tuổi, đến khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập. Qua thăm khám và nội soi tiêu hóa, các bác sĩ đã phát hiện khối u kích thước khoảng 3cm chèn ép vùng thực quản. Người bệnh đến khám với các triệu chứng sau:

Nuốt nghẹn, nuốt vướng, đặc biệt khi ăn thức ăn đặc.

Đau tức vùng cổ kèm theo đau tức ngực, cảm giác khó chịu sau ăn.

Ăn nhanh no, chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân.

Ợ hơi, ợ chua, cảm giác nóng rát sau xương ức.

Mệt mỏi kéo dài, sức khỏe giảm sút.

Những triệu chứng trên thường diễn biến âm thầm, không rầm rộ, khiến nhiều người chủ quan và chỉ đi khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Nội soi tiêu hóa là phương pháp hiện đại, chính xác giúp: Phát hiện sớm khối u, tổn thương, viêm loét, tiền ung thư và ung thư đường tiêu hóa; Đánh giá vị trí, kích thước, mức độ chèn ép của tổn thương; Giúp bác sĩ đưa ra hướng theo dõi và điều trị kịp thời, nâng cao hiệu quả điều trị và tiên lượng cho người bệnh

Trường hợp trên cho thấy, nếu không nội soi tiêu hóa, khối u có thể tiếp tục phát triển, gây tắc nghẽn thực quản, suy kiệt, biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

“Người dân, đặc biệt là nam giới trên 40 tuổi, người có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, tiền sử bệnh dạ dày – thực quản hoặc thói quen hút thuốc, uống rượu bia… nên chủ động khám sức khỏe định kỳ và nội soi tiêu hóa để phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm”, các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập khuyến cáo.

