Nuốt nghẹn, người bệnh nam bất ngờ phát hiện khối u thực quản kích thước lớn

Một người bệnh nam, 63 tuổi, đến khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập. Qua thăm khám và nội soi tiêu hóa, các bác sĩ đã phát hiện khối u kích thước khoảng 3cm chèn ép vùng thực quản. Người bệnh đến khám với các triệu chứng sau:

Nuốt nghẹn, nuốt vướng, đặc biệt khi ăn thức ăn đặc.

Đau tức vùng cổ kèm theo đau tức ngực, cảm giác khó chịu sau ăn.

Ăn nhanh no, chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân.

Ợ hơi, ợ chua, cảm giác nóng rát sau xương ức.

Mệt mỏi kéo dài, sức khỏe giảm sút.

Những triệu chứng trên thường diễn biến âm thầm, không rầm rộ, khiến nhiều người chủ quan và chỉ đi khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Nội soi tiêu hóa là phương pháp hiện đại, chính xác giúp: Phát hiện sớm khối u, tổn thương, viêm loét, tiền ung thư và ung thư đường tiêu hóa; Đánh giá vị trí, kích thước, mức độ chèn ép của tổn thương; Giúp bác sĩ đưa ra hướng theo dõi và điều trị kịp thời, nâng cao hiệu quả điều trị và tiên lượng cho người bệnh

Trường hợp trên cho thấy, nếu không nội soi tiêu hóa, khối u có thể tiếp tục phát triển, gây tắc nghẽn thực quản, suy kiệt, biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.