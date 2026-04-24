Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Khí thế mới cho chặng đường phát triển

Các đại biểu nhận định Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra khẩn trương, chất lượng, tạo khí thế mới, đặt nền tảng cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Các đại biểu nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức làm việc

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống bên hành lang Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, PGS.TS. Hoàng Văn Nghĩa (đoàn Quảng Ngãi) cho rằng các nội dung được thảo luận tại nghị trường đều bám sát thực tiễn, xuất phát từ “hơi thở cuộc sống”, thể hiện rõ tư duy đổi mới trong công tác lập pháp và hoạch định chính sách.

PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa trao đổi với PV bên hành lang Quốc hội.

Theo đại biểu, nhiều chủ đề lớn được đặt ra như mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nhanh nhưng phải bền vững… đều là những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, các quyết sách đòi hỏi phải có tính chủ động, linh hoạt và tầm nhìn dài hạn.

Đại biểu nhấn mạnh, để tận dụng thời cơ trong “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc, cần có những đột phá mạnh mẽ về thể chế, trước hết là đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát huy tối đa các nguồn lực. Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, có ý nghĩa then chốt trong tổ chức thực thi chính sách.

Đề cập đến áp lực của kỳ họp khi khối lượng công việc lớn trong khi thời gian rút ngắn, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa cho rằng đây là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh mới, đòi hỏi các đại biểu phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ và dữ liệu để nâng cao chất lượng lập pháp. Thực tế cho thấy, dù thời gian không dài, các phiên thảo luận vẫn diễn ra sôi nổi, hiệu quả, với nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị thực tiễn.

Đáng chú ý, đại biểu đánh giá cao tinh thần chủ động, “không để độ trễ chính sách” ngay từ đầu nhiệm kỳ. Quốc hội và Chính phủ đã nhanh chóng bắt tay vào công tác lập pháp, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong quá trình trình, thẩm tra, tiếp thu và giải trình các dự án luật, nghị quyết.

“Luật không chỉ tốt trên giấy mà phải đi vào cuộc sống”, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa nhấn mạnh. Đại biểu bày tỏ tin tưởng, với tinh thần Chính phủ hành động, Quốc hội đồng hành và sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng, các quyết sách sẽ sớm được hiện thực hóa, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Nhiều quyết sách đột phá, khơi thông điểm nghẽn

Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) đánh giá, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, mở ra giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đại biểu, việc tổ chức kỳ họp sớm hơn khoảng 3 tháng cho thấy tinh thần chủ động, khẩn trương. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội đã xem xét, thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế.

Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai.

Đáng chú ý, nhiều dự án luật và nghị quyết được thông qua trước thời điểm bế mạc, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

“Chưa có kỳ họp đầu nhiệm kỳ nào có khối lượng công việc lớn và tinh thần quyết liệt như vậy”, đại biểu Dương Khắc Mai nhận định.

Theo đại biểu, sau khi các luật và nghị quyết được ban hành, nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường giám sát nhằm bảo đảm các chính sách được triển khai hiệu quả trong thực tiễn. Qua đó, góp phần khơi thông các điểm nghẽn thể chế, tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước thực hiện tốt chức năng, đáp ứng kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Đại biểu Dương Khắc Mai cũng bày tỏ tin tưởng vào Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031 với những cam kết mạnh mẽ, kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Niềm vinh dự song hành trách nhiệm lớn trước cử tri và đất nước

Đánh giá về kỳ họp đầu tiên tham gia Quốc hội, đại biểu Nguyễn Lê Ngọc Linh (đoàn Thanh Hóa) cho biết, với tư cách là đại biểu trẻ, lần đầu bước vào nghị trường, đại biểu không tránh khỏi những áp lực và bỡ ngỡ ban đầu. Tuy nhiên, trên hết là cảm xúc vinh dự, tự hào khi được trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng các chính sách quan trọng, tác động đến đời sống người dân và những vấn đề lớn của đất nước.

đại biểu Nguyễn Lê Ngọc Linh (đoàn Thanh Hóa).

“Lần đầu tiên được tham gia vào những chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và các vấn đề lớn của đất nước, tôi vừa vinh dự, vừa thấy trách nhiệm rất lớn”, đại biểu Nguyễn Lê Ngọc Linh chia sẻ.

Theo đại biểu, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội đã đưa ra thảo luận nhiều dự thảo luật và nghị quyết có ý nghĩa thiết thực đối với kinh tế - xã hội. Trong đó, bà đặc biệt quan tâm đến các chính sách liên quan đến thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môi trường đối với xăng dầu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, cũng như các chính sách dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng dành sự quan tâm tới các nội dung về phát triển văn hóa, nhất là bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số—những vấn đề gắn với thực tiễn đời sống và phát triển bền vững.

Đại biểu Nguyễn Lê Ngọc Linh cho biết, cử tri tại địa phương, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, kỳ vọng đại biểu sẽ đại diện, phản ánh tiếng nói của họ tại nghị trường, nhất là trong các chính sách liên quan đến sinh kế, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế bền vững.

“Cử tri kỳ vọng tôi có thể mang tiếng nói của phụ nữ, người trẻ và đồng bào dân tộc thiểu số đến nghị trường, để từ đó góp phần xây dựng chính sách giúp họ có cuộc sống vững vàng và tự tin hơn”, đại biểu chia sẻ.

Theo đại biểu, một trong những lợi thế của đại biểu trẻ là khả năng giao tiếp, tương tác với cử tri theo cách mới mẻ, linh hoạt hơn, đặc biệt thông qua các nền tảng đa phương tiện. Nhờ đó, đại biểu trẻ có thể tiếp cận nhanh chóng, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, từ đó phản ánh sát thực hơn vào các chính sách.

Việc tiếp cận cử tri trên nhiều kênh khác nhau giúp hiểu rõ hơn những vấn đề mà người dân quan tâm, cũng như những chính sách mà họ kỳ vọng. Đây là một lợi thế quan trọng để đại biểu trẻ tham gia hiệu quả vào hoạt động nghị trường.

Tuy nhiên, khó khăn lớn đối với đại biểu trẻ, nhất là trong nhiệm kỳ đầu tiên, là việc phải nhanh chóng thích nghi với khối lượng công việc lớn, đặc biệt là nghiên cứu, thẩm tra số lượng tài liệu rất lớn. Bên cạnh đó là yêu cầu về kỹ năng chắt lọc thông tin, tư duy phản biện và khả năng tham gia đóng góp ý kiến một cách sâu sắc, hiệu quả trong quá trình xây dựng chính sách.

Với sự hỗ trợ tích cực từ các đại biểu giàu kinh nghiệm, đã giúp đại biểu nhanh chóng thích nghi và tham gia hiệu quả vào hoạt động lập pháp.

